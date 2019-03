Znamo kako možete završiti u društvu DJ-a u backstageu na Ultri ili na objedu iz 19. stoljeća u središtu Zagreba!

Foto: promo

S iznimnim prirodnim i kulturnim ljepotama Hrvatska je jedna od omiljenih turističkih destinacija, što je potvrdilo 20 milijuna turista koji su ju posjetili u 2018. Riječ je o zemlji koja postaje sve popularnija cjelogodišnja destinacija, a u takvim okolnostima potrebne su stalne prilagodbe sve zahtjevnijim putnicima. Jedan od najboljih primjera je Mastercardov projekt Priceless Croatia (www.priceless.com), o kojem smo uoči Dana komunikacija, jednog od najvećih festivala marketinških komunikacija u regiji, razgovarali s Geom Kariž iz Mastercarda.

U tijeku je treće izdanje projekta Priceless Croatia, a u lipnju će biti točno dvije godine otkako je Hrvatska uvrštena na digitalnu platformu Priceless Cities. Što se od tad promijenilo i kako biste ukratko opisali svima koji nisu toliko upoznati s projektom o čemu je riječ?

Projektom Priceless Croatia okupili smo najbolje što Hrvatska nudi te zajedno s partnerima uobličili atraktivna iskustva namijenjena turistima iz cijelog svijeta koja su dostupna na našoj platformi priceless.com. To je ogromna stvar za Hrvatsku, za svaki restoran, događaj ili maleni obrt uključen u ovaj projekt jer se tako obogaćuje turistička ponuda te lokalno i globalno promiču svi partneri projekta. Štoviše, od jeseni 2018. Priceless Croatia je postao cjelogodišnji projekt koji tijekom dvanaest mjeseci nudi stotinjak jedinstvenih iskustva i ponuda.

Što sve korisnici Mastercard kartica mogu iskusiti zahvaljujući projektu Priceless Croatia?

Nakon jednostavne registracije na priceless.com, korisnici Mastercard kartica mogu uživati u ekskluzivnoj večeri tijekom leta u balonu, sudjelovati na otvorenju prestižnog filmskog festivala, isprobati jedinstvenu pivsku kupku, zaviriti iza kulisa zagrebačkog zoološkog vrta te pomoći u hranjenju životinja, razgledati najljepše dijelove Zagreba tijekom noćne vožnje Yugom, otkriti tajne Dubrovnika za vrijeme Dubrovačkih ljetnih igara, zaviriti u backstage festivala Ultra Europe, kušati vrhunska istarska prirodna vina, pripremiti obrok iz 19. stoljeća u stanu u središtu Zagreba i još mnogo toga. Ova jedinstvena iskustva popraćena su nizom zanimljivih ponuda kao što su različiti smještajni paketi, kulinarska iznenađenja u najprestižnijim restoranima u zemlji, posebne muzejske ture i slično. I sve ovo ne mogu kupiti nigdje drugdje što ova iskustva čini uistinu jedinstvenim darom za najbliže.

Zašto korisnici odabiru svoje mjesto za odmor i zabavu putem vaše platforme, a ne npr. putničke agencije?

Digitalno doba je promijenilo način na koji živimo, ali i putujemo. Preporuke destinacija ne tražimo više u turističkim agencijama, već gotovo sve – od plaćanja pa do istraživanja o destinaciji – obavljamo online. Osim toga, potrošačima je dosta tradicionalnih reklamnih kampanja i brendiranih priča te teže otkrivanju autentičnih iskustava. Dakle, novac najradije koriste za doživljavanje svijeta. To je upravo ono na čemu počiva platforma Priceless Cities – njena temeljna ideja je povezati ljude s njihovim strastima, neovisno je li riječ o kupnji, gastronomiji, glazbi ili sportu. Uz sve to, velika prednost ove naše digitalne platforme je što je dostupna svima u bilo koje vrijeme.