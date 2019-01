Završio još jedan uspješan Advent

FOTO: Pixsell

Iza nas su sjećanja na blagdansko ozračje u gradovima diljem naše domovine. Bjelovarčani su pospremili kućice, štandove, ukrase koji su krasili središte grada od 1. prosinca do 1. siječnja, ali i lijepe trenutke zajedništva u krugu obitelji i prijatelja. Kažu da je Advent u Bjelovaru bila najbolja do sada u tom gradu. Podsjetimo, organizator manifestacije bila je Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar, koja se u suradnji s Gradom Bjelovarom potrudila da sve bude u pravom božićnom duhu, uz kombinaciju očuvanja običaja i tradicije i uz dodatak suvremenog načina proslave Božića. Pun pogodak zasigurno je bila postavljena tradicionalna bilogorska soba u Gradskom muzeju Bjelovar. Prikazivala je seosko domaćinstvo u vrijeme božićnih blagdana kao i dvorište ispred kuće s alatima i strojevima kojima se tradicionalno, ručno obrađivala zemlja u prošlome stoljeću. Uspjeh toga postava potvrđuje i oko 1700 posjetitelja koji su ušli u Muzej u prosincu kako bi se prisjetili vremena svojih baka i djedova. Koncerti domaće i strane popularne glazbe, božićni pjevači u središtu grada, koncerti dugovne glazbe nedjeljom, radionice za najmlađe, fotografiranje s Djedom Mrazom, samo su neka od događanja koja su začinila bjelovarski Advent. Nikako ne treba izostaviti poznati Božićni gala koncert koji se održao šesnaestu godinu u Bjelovaru, a kojega je i ovaj put snimala Hrvatska radiotelevizija i emitirala na sam Božić. Kroz tu su priredbu tijekom godina prošla mnoga poznata pjevačka i glumačka imena poput Olivera Dragojevića, Josipe Lisac, Tonija Cetinskog, Jacquesa Houdeka, Massima, Ivane i Marije Husar, Renate Sabljak, Gorana Navojca, Hane Hegedušić. Ovogodišnji koncert svojim su glasovima uljepšali Maya Azucena, Wayne Ellington, Antonela Doko, Gelato sisters, Jura Pađen, Film music orkestar, vokalni ansambl Brevis te Božićni gala orkestar pod ravnanjem maestra Alana Bjelinskog. Za dobar ulazak u novu 2019. godinu u Bjelovaru su bili zaduženi domaći glazbenici – sastav Hot stuff sa svojim gostima. Doček Nove godine svaki put organizira Grad Bjelovar u samom središnjem parku uz nezaobilazni vatoromet. Novo ljeto označilo je i službeni završetak Adventa u Bjelovaru. Ipak, dašak zimskih radosti nastavlja se barem do 13. siječnja. Naime, do tada imate priliku obuti klizaljke i okušati se na bjelovarskom klizalištu, na ledenoj bajci veličine 650 m2.