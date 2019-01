Započnite novu godinu s novim nagradama!

Foto: Promo

Blagdani su prošli, ali INA se odlučila pobrinuti da se vrijeme darivanja nastavi. U razdoblju od 14. siječnja do 28. veljače 2019. godine posjetite bilo koje Inino maloprodajno mjesto, natočite vrhunska Class Plus, Arktik ili druga goriva, obavite kupnju i sudjelujte u nagradnoj igri „Nova godina – nove nagrade“! Sve što trebate napraviti jest poslati SMS poruku s ključnom riječi INA, brojem računa u minimalnom iznosu od 200 kuna, svojim imenom, prezimenom i adresom (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60010 te sačuvati račun.



Izvlačenje tjednih nagrada održavat će se svakog ponedjeljka kad ćete imati priliku osvojiti INA karticu u vrijednosti 1.000 kuna ili INA Car Cosmetx poklon paket u vrijednosti 80 kuna, a u finalnom izvlačenju čak pet sretnika osvojit će INA karticu s iznosom od 12.000 kuna.

U nagradnoj igri možete sudjelovati svakom novom kupnjom i to neograničeni broj puta, dok jedan broj računa samo jednom ulazi u obzir za osvajanje nagrada te jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. Sve neispravno popunjene ili nepotpune prijave automatski se isključuju iz izvlačenja.



Tjedna izvlačenja će se održati 21. i 28. siječnja te 4., 11., 18. i 25. veljače, a finalno izvlačenje će se održati 4. ožujka 2019. godine. Dobitnici će biti obaviješteni sms porukom i telefonski te će njihova imena biti objavljena na web stranicama Ine u roku od osam dana od dana izvlačenja.



Sve detalje o nagradnoj igri možete pročitati u pravilniku.

Popis dobitnika za prvi krug

INA A kartica u vrijednosti 1.000,00 kn

1. Robert Rožić, Mahično

2. Goran Damjanović, Osijek

3. Zdravko Jakopović, Konjščina

4. Mirela Cepetić, Iv. Graberje

5. Karlo Dasović, Otočac

6. Davor Živko, Novo Virje

7. Dominik Marić, Slavonski Brod

8. Mladen Dorčić, Rijeka

9. Martina Radošević, Vukovar

10. Kristina Načinović Jakovčić, Kršan



Car Cosmetx paketi

1. Mato Gačić, Slavonski Brod

2. Zdravko Pavić, Ivanovci Đakovački

3. Tomislav Štuklec, Varaždin

4. Marko Kepcija, Daruvar

5. Tina Dasović, Brodarica

6. Damir Krznar, Otok

7. Mladen Briški, Delnice

8. Emica Puljek, Osijek

9. Igor Beki, Daruvar

10. Josipa Gačić, Pletenica