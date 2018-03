Za poslovanje u plusu – 10 godina tvrtke Agent Plus Hrvatska

Foto: Aida Sokol, generalna direktorica tvrtke Agent Plus

Danas je svijet povezaniji nego ikada. Brisanje granica lokalnih tržišta daje transportu i logistici izuzetno važnu ulogu u proizvodno-prodajnome lancu. U ovoj dinamičnoj branši osnivaju se mnoge tvrtke, ali, nažalost, velik broj ih ne opstane.

Renomirani internacionalni partner za kvalitetnu suradnju

S planom da granice vlastita poslovanja ispiše globalno, grupa Agent Plus, u okviru koje posluje i Agent Plus Hrvatska, iz godine u godinu otvarala je tvrtke unutar cijele regije (Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Rumunjska), čime je kompanija direktno prisutna na svim važnim transportnim čvorištima Balkana. U cilju ostvarenja ideje pružanja koncepta all in one usluge transporta iz cijelog svijeta za tržišta Jugoistočne Europe, Agent Plus grupa razvila je sektore različitih vrsta transporta te kombinacijom optimalnih vrsta transporta, uslugom pojedinačnog prijevoza i servisom od vrata do vrata jamči pouzdanu i kompletnu uslugu transporta svih vrsta roba. Ulaganja u vlastite kapacitete za riječni transport robe, razvoj direktne redovne zbirne linije iz Azije, zbirnog kamionskog servisa iz Zagreba uz maksimalnu kvalitetu pojedinačnih sektora za transport koji se ostvaruje kroz zapošljavanje visokoobrazovanih, stručnih i iskusnih ljudi, formula je uspjeha, ali prije svega stabilnog poslovanja ove grupe.

Agent plus Hrvatska – 10 uspješnih godina

Agent plus Hrvatska je izborila svoje mjesto razvijajući široku paletu transportnih i logističkih usluga te ponudila kompletnu uslugu organizacije transporta sa svih svjetskih destinacija za tržište Jugoistočne Europe. Deseta godina poslovanja potvrda je ozbiljnosti i preporuka za suradnju s tom kompanijom.

U okviru internacionalne grupacije Agent Plus, Agent Plus Hrvatska osnovana je 2008. godine sa sjedištem u Rijeci, kao bitnoj ulaznoj kontejnerskoj luci u regiji. U rujnu 2011. godine formirana je i poslovna jedinica u Zagrebu, kao centralnom mjestu svih gospodarskih događanja u Hrvatskoj. Ubrzo se i sjedište Agent Plusa u Hrvatskoj seli u Zagreb i postaje mjesto gdje se vrši dominantna akvizicija na hrvatskom tržištu te Bosne i Hercegovine. U ožujku 2012. godine tvrtka se u Zagrebu preselila u vlastiti poslovni prostor u Oreškovićevoj ulici koji je prošle godine dodatno proširen.

Uprava u Zagrebu obavlja komercijalne aktivnosti vezane uz kontejnerski, zbirni kontejnerski, zračni, kamionski prijevoz, prijevoz rasutog i vangabaritnog tereta. U Rijeci se rade poslovi otpreme kontejnera u uvozu, izvozu i tranzitu do krajnjih korisnika, specijalizirani poslovi u luci, kao i dio komercijalnih poslova na hrvatskome tržištu. Razvili smo zbirni kontejnerski servis, Balkan LCL express servis te organiziramo dopremu zbirnih pošiljki iz svih dijelova svijeta (Daleki Istok, Australija, Oceanija) do željenih krajnjih destinacija vlastitim tjednim direktnim servisom. Na taj smo način omogućili klijentima da bolje upravljaju svojim zalihama te razviju maksimalnu fleksibilnost kada je u pitanju doprema robe ovim vidom transporta.

Agent plus grupa posjeduje sve prestižne certifikate i član je uvaženih strukovnih organizacija - ISO 9001, FONASBA, GMP+, FIATA, WCA, PPL itd.

Ugled tvrtke Agent plus Hrvatska plod je uspostavljanja organiziranoga, dobro ustrojenoga i zdravoga poslovnog sustava koji korisnicima pruža široku paletu usluga u organizaciji kontejnerskoga prijevoza, bukinga brodskog prostora, ali i kvalitetnih logističkih rješenja za sve ostale vidove transporta. Paralelno se razvijaju usluge organizacije zbirnoga kontejnerskog, kamionskog i zračnog transporta, logističko-skladišnih poslova te carinskog posredovanja.

Snažna riječna flota

Rujan 2015. godine je izuzetno značajan za Agent Plus grupu. Prvijenac u riječnoj floti Agent Plusa, brod Bonavia, zaplovio je Dunavom. Tako Agent Plus postaje i brodar. Slijedi brod Aurelio, riječna flota je popunjena s još pet barži, a planovi se ne završavaju na tome.

Zajedničkom sinergijom zaokružili smo svojih prvih 10 godina...

...ali, naravno, tu su uvijek bili i pouzdani poslovni partneri kojima Agent Plus duguje veliku zahvalnost za lojalnost, suradnju i profesionalnost, a koji su doprinijeli da se poslovni san Agent Plusa i ostvari. Više od 10 godina trudimo se i uspijevamo da budemo izvor novih inicijativa na lokalnome i globalnome tržištu. Primjenjujemo najbolјu praksu korištenja suvremenih tehnologija u dijelu logistike i transporta. Surađujemo s najkvalitetnijim transportnim i logističkim kompanijama u svijetu. Imamo jasnu viziju poslovnog i stručnog razvoja - izjavila je Aida Sokol, direktorica AGP Hrvatska.

Naša definicija ''Plusa“: kvaliteta, lijepi maniri, profesionalnost, ljubaznost, ustrajnost, dalekovidnost, timski rad, ljudskost , vizionarstvo, perfekcionizam i poštivanje poslovne etike