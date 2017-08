Za bolji početak dana turistima treba - barista

Privatni album (Posla za bariste u turizmu ima uvijek, pa i zimi, govori Ivan)

Hrvati su poznati po tome da vole piti kavu i godišnje troše po glavi stanovnika oko pet kilograma te divne crne tekućine. No, Europljani su još veći kavopije pa su tako Talijani, Nijemci, Francuzi i Slovenci na otprilike šest kilograma, a Skandinavci i Finci na deset i više kilograma. A upravo iz tih zemalja Hrvatsku posjećuje sve više gostiju. Pa zašto je kava povezana s tim?

Na odmoru turisti žele da se zadovolje svi standardi kako bi se istinski opustili, uživali i ne mislili o svemu od čega odmaraju. A kava je ključna i kriteriji su iznimno visoki pa ih treba znati zadovoljiti. I to ne može bilo tko već educirane osobe, poznatije kao bariste.

- Posljednjih nekoliko godina situacija je za bariste sjajna jer su nas poslodavci prepoznali kao nužnost. Ne samo u turistički prepoznatljivim dijelovima Hrvatske već i gradovima. Ljudi više putuju no ikad, imaju više mogućnosti, probali su više i cijene kave su porasle pa zbog toga žele dobiti najbolju moguću uslugu i proizvod - kazao je podosta službeno Ivan Bilić (38) iz Zagreba, koji je postao barista iz potrebe, ali i znatiželje.

Cilj zadovoljiti goste

Naime, nakon završetka Ekonomskog fakulteta u Zagrebu radio je u računovodstvu omanje tvrtke iz Zagreba, a potom naslijedio nekretninu na moru, prodao je i odlučio uložiti sve u kafić.

- Bilo je to 2003. godine, mislio sam da imam dovoljno znanja i iskustva za voditi posao te sam se s prijateljem konobarom upustio u zanimljivu avanturu. Izdržali smo nekoliko godina prije no što smo morali odustati, jednostavno nije išlo. Ali, tijekom tih godina naučio sam stvari koje prije nisam, a i zavolio sam kavu kao nikad prije, koliko god to čudno zvučalo. Zahvaljujući gostu iz kafića, a kasnije i prijatelju, naučio sam neke detalje oko pripravljanja kave, ali htio sam još. Upisao sam tečaj za bariste, završio ga, učio zanat i u Italiji te mogu slobodno reći da mi posla ne nedostaje i da sam vrlo mobilan. Posebno uživam raditi na moru tijekom ljeta jer u Opatiji, na Hvaru, Makarskoj, Dubrovniku, a sve češće Splitu i Zadru, cijene dobre bariste i žele zadovoljiti sve zahtjevnije goste. No, posla ima i preko zime, posebno u Istri i Zagrebu - otkriva Ivan.

Priznaje da su Talijani isprva uvijek skeptični, no kad im se obrati na njihovom jeziku i napravi im espresso baš "kao kod kuće", spusti im gard.

- Zato najviše volim raditi s Talijanima. To su ljudi koji ne skrivaju emocije i kad su zadovoljni, to ćete itekako znati. Stoga, da biste ih zadovoljili, espresso poslužite u toploj šalici i toplo mlijeko (oko 60 stupnjeva Celzijusa, op.a.) u posebnoj posudi. Taj recept pali i kod ostalih jer "izvlači" iz kave ono najbolje. Za mene osobno od espressa nema boljeg, ali o ukusima se ne raspravlja - kaže Ivan, koji savjetuje mladim konobarima da se nadograđuju i završe škole ili tečajeve za bariste, dok poslodavcima sugerira da ne štede na tom segmentu jer će im se višestruko vratiti.

- Na kavama kafići zarađuju najviše novca i ako vam se gosti vraćaju iz dana u dan napravili ste sjajan posao. Ako je riječ o finom hotelu, možda baš kava bude presudna da se gost vrati dogodine.

Temelji na kojima se gradi

Ivan nije htio otkriti sve tajne svog zanata, ali otkriva što je najbitnije za početak.

- Aparat treba čistiti minimalno jednom dnevno, a poželjno je dvaput. Nakon toga možete se bez problema "igrati" aromama, bez obzira o kojem se brendu kave radi.

Kao što je naglasio, s pronalaskom posla nema problema i još uvijek uživa radeći u turističkom sektoru, koji mu nudi okruženje gdje može komunicirati s raznim profilima ljudi i zato mu je konstantno zabavno i ugodno raditi. A u njegovu smjeru mogu svi koji imaju volje naučiti tajne velikih majstora i potom učiti iz dana u dan. Za početak, dovoljno je završiti jedan od brojnih tečajeva, a jedan od njih jest u međunarodno prepoznatoj Udruzi konobara i barmena Hrvatske, koja u svom programu nudi školu za bariste, a traje svega četiri dana, što je dovoljno za stjecanje temelja, na kojima se potom gradi sve ostalo.

- Cilj Tečaja za bariste jest osposobiti polaznike za izradu vrhunskog espressa i napitaka na bazi espressa u realnim uvjetima rada te usavršavanje eventualnih postojećih znanja i vještina polaznika. Kroz program tečaja za bariste polaznici stječu znanje iz teorije, te svladavaju tehnike izrade, prezentacije i ukrašavanja kave. Tečajevi se odvijaju u malim grupama uz individualni pristup jer je naglasak na pojedincu i njegovom usavršavanju. Tečaj traje četiri dana, te se predavanja se održavaju u terminima u dogovoru s trenutnim polaznicima na uvodnom predavanju. Moguće je organizirati Tečaj za bariste na svim lokacijama s minimalno šest polaznika i osiguranim preduvjetima, a za hotelske kuće i veće ugostiteljske objekte organiziramo "In-House" treninge - kažu u Udruzi.

Dakle, kad je turizam u pitanju, ništa ne treba zanemariti i sve može pomoći da gost bude zadovoljan. A i ovaj primjer još jednom dokazuje da bez obzira na prvotno izabranu profesiju, moguće je uvijek se prekvalificirati i isprobati nešto novo te uživati, kao i svi ti gosti s kojima dobijete priliku raditi...