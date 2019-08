Vir u kolovozu raste u dolascima i noćenjima: 2 milijuna noćenja ostvareno ranije nego prošle rekordne godine!

Foto: promo

Dan ranije nego rekordne 2018. godine Vir je dosegnuo brojku od dva milijuna noćenja (24. kolovoza, 2.012.095), ali su ove brojke i ukupni rast noćenja od 1,73 posto za period od 1. siječnja do 24. kolovoza još značajniji ako ih stavimo u kontekst dvomilijunskih noćenja ostvarenih dvije godine ranije (17. studenoga). Premda je, dakle, prošlogodišnja virska turistička godina bila rekordna u Hrvatskoj po svemu – naročito rastu od preko 20 posto u svim kategorijama turističkog prometa – ova je još bolja! Potvrđuju to ne samo ukupne virske brojke iz sustava eVistor, već i one mjesečne iz kolovoza u kojemu je dosad zabilježen rast turističkih dolazaka od 4,33 posto i noćenja od 2,33 posto. Krenimo redom.

Od prvog dana siječnja do 24. kolovoza na otoku je noćilo 2.012.095 domaćih i stranih gostiju, što je za 1,73 posto više nego lani kada je do istog datuma ostvareno 1.977.882 turističkih noćenja. Istodobno je na otoku zabilježeno 142.419 turističkih dolazaka, odnosno čak 100.165 dolazaka turista iz inozemstva, što iznosi 70,3 posto od ukupnih dolazaka na otok. Najviše dolazaka imali su Mađari (20.101), potom Slovenci (17.410), Nijemci (15.607), Slovaci (12.741) i Česi (9.331), kao pet najjačih virskih emitivnih tržišta. Isto je s noćenjima, ali s nekim promjenama na vrhu: Slovenci su ostvarili najviše (242.958), pa Nijemci (184.474), Mađari (147.084), Slovaci (102.867) i Česi (78.965). Najveći rast zabilježili su Slovaci kao ovogodišnji turistički hit s 10,9 posto rasta u noćenjima i 8,8 posto u dolascima. U navedenom osmomjesečnom periodu rasli su i dolasci u komercijalnom sektoru za neznatnih 0,53 posto, ali je zato njihov udio (86.859) u ukupnim dolascima čak 61 posto. Značajan je također udjel Hrvata koji su ostvarili 13.983 komercijalnih dolazaka (16,1 posto), a od njih su bolji samo Mađari (15.410), dok su iza domaćih gostiju u komercijalnom smještaju ostali Nijemci (11.557), sve bolji Slovaci (11.022) i Slovenci (10.953). Rastao je i nekomercijalni smještaj s ostvarenim noćenjima (1.370.649) za 2,97 posto te udjelom od 68,1 posto u svim noćenjima na Viru. Kraljevi nekomercijalnog smještaja su domaći gosti s 945.016 noćenja, ili s 68,9 posto udjela u nekomercijalnom smještaju. Evo i riječ-dvije o kolovozu.

Kolovoz je dosad donio 739.286 turističkih noćenja, ili 2,33 posto više nego lani kada je na otoku zabilježeno 722.454 noćenja. Udio domaćih (369.857) i stranih (369.429) turista gotovo je identičan, a najviše su kod inozemnih gostiju imali Slovenci, potom Nijemci, Mađari, Slovaci, Česi, Poljaci, Austrijanci, Bosanci i Hercegovci, Talijani i Srbi. Još su bolje brojke dolazaka u kolovozu: ostvareno je 47.970 turističkih dolazaka ili 4,33 posto više nego prošle rekordne godine (45.977). Prednjačili su strani turisti s 36.585 dolazaka te sa 76,3 posto udjela u svim dolascima u kolovozu, a najviše Mađari, Nijemci, Slovenci, Slovaci, Česi, Bosanci i Hercegovci, Poljaci, Austrijanci, Talijani i Rumunji.