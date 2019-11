Vir je u listopadu četvrta najbolja turistička destinacija po noćenjima u hrvatskoj

Foto: Promo

Sa 127.085 noćenja ostvarenih u mjesecu listopadu, otok Vir je četvrta turistička destinacija u Hrvatskoj, dok je s brojkama ukupnog turističkog prometa izraženog noćenjima – od prvog dana siječnja do kraja listopada ima 2.587.930 – na visokom sedmom mjestu među elitnih top 10 destinacija. Bolji od Vira u listopadu bili su samo Dubrovnik (407.722), Zagreb (234.703) i Split (181.058), dok su iza otoka rekordera ostali Zadar (121.110), Rovinj (115.025), Opatija (113.404), Poreč (100.031), Labin (76.311) i Konavle (75.975). Nikad bolje brojke u listopadu s rastom od 25,1 posto (noćenja) i 16,4 posto (dolasci), ujedno predstavljaju nacionalno rekordnih 106.082 noćenja domaćih turista (drugi Zagreb ima 40.264). Vir je hrvatski rekorder u još jednom statističkom segmentu praćenja turističkog prometa, a to su noćenja u nekomercijalnom smještaju koja u listopadu iznose 125.216 (drugi Krk ima 16.442). U istim kategorijama Vir je tradicionalni šampion hrvatskog turizma i kada je riječ o ukupnim dosadašnjim brojkama u 2019. godini, kao što iz godine u godinu uvjerljivo predvodi hrvatski turizam s brojkama noćenja u prosjeku (16,8).

Listopadske brojke pokazuju još nešto: 98,5 posto turizma na Viru u tom je razdoblju ostvareno temeljem individualnog prometa, što ukazuje na sve duže i brojnije prisustvo vikendaša i vlasnika objekata u posezoni na otoku. Tako je sjajni rujan s 11,9 posto više ostvarenih noćenja i još bolji listopad koji je zabilježio 25,1 posto više turističkih noćenja, donio otoku Viru nove rekordne turističke brojke za 2019. godinu. Čak dva i pol mjeseca ranije nego lani ostvareno je nešto više od 2,5 milijuna noćenja, odnosno 2.587.930 noćenja do kraja listopada, što je za 60-ak tisuća više nego u cijeloj 2018. koja je dosad bila rekordna (2.526.516). Vir također od početka siječnja do kraja listopada bilježi ukupni rast noćenja od 4 posto (lani u istom periodu 2.488.506 noćenja).

Ovim se brojkama, kao ukupno sedma hrvatska destinacija po broju ostvarenih noćenja, prva u Zadarskoj županiji ili šesta u Hrvatskoj u rujnu, odnosno druga i četvrta tijekom srpnja i kolovoza, te konačno četvrta u listopadu, Vir dodatno učvrstio u top 10 nacionalnoj destinacijskoj eliti. Pozitivan trend potvrđuje i veći broj turističkih dolazaka koji je u listopadu izražen rastom od 16,4 posto.

U listopadu su sportski eventi i lijepo vrijeme otoku rekorderu donijeli 127.285 noćenja s rastom 25,1 posto (lani 101.714), od čega su 106.082 noćenja ostvarili Hrvati (83,3 posto od svih noćenja s 30,6 posto rasta), a 21.203 strani turisti (16,7 posto s rastom 3,5 posto). Najviše su noćili Slovenci (9.159), ali je najveći rast zabilježen kod gostiju iz Njemačke (4.351 noćenja s rastom od 10 posto). Pored Slovenaca i Nijemaca, kao dvije najjače nacije po noćenjima u listopadu na otoku, solidne brojke zabilježili su još Austrijanci (2.498 noćenja), Slovaci (1.191) i Česi (1.140). Među nacijama koje su imale osjetno manje brojke, ali ulaze u virskih listopadskih top 10, rastom noćenja dominiraju Francuzi (328,1 posto), Srbi (273,1 posto) i Šveđani (15,7 posto), dok su Česi i Bosanci i Hercegovci rasli u listopadu identičnih 8 posto. Kada je riječ o turističkih dolascima, stranci su u ukupnim listopadskim brojkama sudjelovali s 81,2 posto u svim dolascima te s rastom od 10,7 posto, dok su domaći imali 18,8 posto od ukupnih brojki, ali s rastom od 50 posto. Za 12,3 posto rasla su noćenja u komercijalnom smještaju, a najviše su ih ostvarili Nijemci, Slovenci, Francuzi, Austrijanci i Srbi. U nekomercijalnom smještaju dominirali su domaći gosti s 84,4 udjela i 30,4 posto rasta, dok su stranci s 19.504 noćenja u ovoj kategoriji imali rast od 3,7 posto. Najviše oni koji u listopadu čine virsku emitivnu petorku: Slovenci, Nijemci, Austrijanci, Slovaci i Česi.

Kada je riječ o ukupnim dosadašnjim podacima, od 2.587.930 turističkih noćenja ostvarenih od početka godine, 1.435.520 noćenja ostvarili su domaći turisti (55,5 posto), a 1.152.410 strani gosti (44,5 posto) s ukupnim rastom od 4 posto. Najviše noćenja imali su Slovenci (295.345) s rastom 6,3 posto, potom Nijemci (223.415), Mađari (168.151), Slovaci (118.112), Česi (92.915), Austrijanci (62.946), Poljaci (56.495), Bosanci i Hercegovci (55.501), Šveđani (10.695) i Švicarci (10.329). Više od 10 tisuća noćenja još su ostvarili Talijani (10.001) s 7,8 posto rasta u odnosu na isti lanjski period. Turističkim dolascima dominirali su strani turisti koji su do kraja listopada zabilježili 110.040 dolazaka (71,6 posto od ukupnih brojki), dok su Hrvati imali 43.739 dolazaka (28,4 posto) s rastom od 4,3 posto. Poredak je nešto drukčiji nego u slučaju noćenja: najviše dolazaka imali su Mađari (22.096), pa Slovenci (18.295), Nijemci (17.562), Slovaci (13.947), Česi (10.422), Bosanci i Hercegovci (8.145), Poljaci (6.692), Austrijanci (5.114), Talijani (1.189) i Srbi (787).

VIR JE U LISTOPADU IMAO 27,7 POSTO UDJELA U ŽUPANIJSKOM TURISTIČKOM PROMETU

Zadarska županija zabilježila je u listopadu 458.710 turističkih noćenja, po čemu je peta hrvatska županija iza Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske te Istre i Kvarnera, a virskih 127.085 noćenja predstavlja vrhunski udjel u županijskom turističkom prometu od čak 27,7 posto. To znači kako je od 10 turista koji su u listopadu posjetili Zadarsku županiju, gotovo svaki treći boravio na otoku Viru. Regionalni centar Zadar također ima visoki udjel u županijskom turističkom prometu s 26,4 posto, pa Vir i Zadar zajedno čine više od polovice (54,1 posto) ukupnog turizma Zadarske županije u listopadu. U ukupnim brojkama 2019. godine Vir s dosadašnjih 2.587.930 noćenja ima 17,3 posto udjela u turističkom prometu Zadarske županije (14.985.664).

DOSAD 800 TISUĆA NOĆENJA IZVAN SEZONE

Do početka rujna ove godine na Viru je ostvareno nešto više od 2,2 milijuna noćenja uz 150 tisuća dolazaka turista iz 80-ak svjetskih zemalja, što znači kako je u narednih dva mjeseca u posezoni noćilo gotovo 400 tisuća turista. Odavno se zato na otoku ne može govoriti o turističkoj sezonalnosti, jer su i ostali mjeseci od siječnja do lipnja, zajedno s rujnom i polovicom listopada, donijeli u predsezonskom i posezonskom periodu približno 800 tisuća noćenja. S očekivanih 50 ili 100-tinjak tisuća noćenja koje će Vir ostvariti do kraja godine, brojit će se približno 2,7 milijuna noćenja turista ili oko 900 tisuća noćenja izvan glavne sezone, što je respektabilna brojka koju na razini pune godine ne mogu ostvariti brojne druge turističke destinacije.

VIR IMA 2,41 POSTO U REKORDNOM TURISTIČKOM PROMETU U HRVATSKOJ

Prema podacima sustava eVisitor, koji sadrži turistički promet ostvaren u komercijalnom i nekomercijalnom segmentu te nautičkom charteru, u Hrvatskoj je 8. studenoga prvi put u povijesti ostvareno više od 20 milijuna turističkih dolazaka. Tako eVisitor bilježi 20.013.805 dolazaka s rastom od 5 posto te 107.031.617 turističkih noćenja s rastom 2 posto. Istovremeno je istog dana prvi put premašena brojka od 107 milijuna noćenja na razini čitave Hrvatske, a udio Vira u ukupnim nacionalnim brojkama noćenja iznosi značajnih 2,41 posto.

VIR JE ELITNA HRVATSKA TURISTIČKA DESTINACIJA

Sa 4.244.119 turistički noćenja ostvarenih od siječnja do kraja listopada, Dubrovnik je najbolja hrvatska destinacija i jedina koja ima više od četiri milijuna, potom slijede Rovinj (3.949.119), Poreč (3.427.916), Medulin (2.756.510), Split (2.705.354), Umag (2.697.796) te Vir na sedmom mjestu s 2.587.930 noćenja. Osmi Mali Lošinj (2.333.348), deveti Zagreb (2.214.916) i deseta Crikvenica (2.197.380) još čine elitu hrvatskog turizma u 2019. godini.

Vir je nacionalni rekorder po broju noćenja domaćih gostiju (ima 1.435.520, a druga Crikvenica 522.443), potom dolascima (57.805) i noćenjima (1.860.744) turista u nekomercijalnom smještaju. Druga najbolja hrvatska destinacija po dolascima u nekomercijalnom smještaju je Malinska-Dubašnica (14.150), a ista je turistička destinacija druga i po noćenjima (597.918).