Veliki traktori, rasni konji i motorne pile ovaj će vikend 'zavladati' Bjelovarom

Bjelovarski sajam koji se održava od 29. do 31.ožujka i ove će godine biti mjesto okupljanja velikog broja izlagača i to ne samo onih iz poljoprivrednih djelatnosti. Kako kažu organizatori, bit će to prezentacija svega onog što Bjelovarsko-bilogorski kraj posjeduje, a očekuju se stotine izlagača iz inozemstva i Hrvatske te dosad najveća ponuda opreme za šumarstvo i drvnu tehnologiju. - Na sajamskim manifestacijama svake godine priliku za izlaganje ima sve veći broj stranih i domaćih izlagača, dok se posjetitelji mjere u desecima tisuća. Dolazak mnogobrojnih stranih delegacija, sklapanje međunarodnih poslova, poslovnih suradnji, ali i ugovaranje i potpisivanje mnogih važnih međunarodnih gospodarskih ugovora, podižu važnost sajamskih manifestacija na međunarodnom tržištu - kazao je Davorin Posavac, direktor Bjelovarskog sajma.

Prepoznat u Europi

Program je obogaćen Sajmom EU fondova, a Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka organizirat će licenciranje grla hladnokrvnjaka. Dodatno su uređeni, točnije asfaltirani prostori za izlagače pa će u sajamskom prostoru izlagati kompanije, udruge i proizvođači koji su svojim poslovanjem zauzeli visoko mjesto u segmentu poljoprivrede, ali i u svim drugim granama gospodarstva u svojim zemljama. Najavili su se izlagači iz desetak stranih država: Litve, Švedske, Slovenije, Poljske, Italije, Srbije, Njemačke, Austrije, Mađarske, Bosne i Hercegovine…. - Sajam je čvrsto zauzeo svoje mjesto na europskoj karti sajmovanja i drži svoj visoki rejting. Došli smo u rang najposjećenije manifestacije s brojem prodanih ulaznica. I dalje ćemo osluškivati i izlagače i posjetitelje i nastojati ulaganjima ispuniti sva očekivanja koja jedan moderan sajam mora imati - istaknuo je Damir Bajs, župan Bjelovarsko-bilogorske županije. Na prošlogodišnjem sajmu bilo je oko 400-tinjak izlagača na prostoru od preko 80.000 kvadrata te je sajam posjetilo više od 40.000 posjetitelja. Posavac se prisjetio početaka sajma i 1998. godine kada je na sajmu nastupilo 57 izlagača. - S godinama, broj zainteresiranih izlagača na Proljetnom sajmu se drastično povećavao pa su se time povećavali, odnosno proširivali i dodatni kapaciteti za izlaganje. S obzirom na to da smo dodatno uredili i proširili izložbeni prostor, odnosno podigli smo ga na veću razinu, ove godine očekujemo još veći broj izlagača i posjetitelja, veću i kvalitetniju ponudu izložaka i ponudu naših izlagača, povećanje direktne prodaje na sajmu, te još više dogovorenih poslovnih suradnji - pohvalio se Posavac.

Povezivanje poljoprivrednika

Na Demo poligonu sajma predstavit će se najnovija i najmodernija poljoprivredna i šumarsko-drvna mehanizacija, a paviljon 9 je pretvoren u restoran s vrhunskom ugostiteljskom ponudom. Osim zabavnog parka za djecu, u suradnji s različitim izlagačima i Udrugama bit će organizirana natjecanja i zabavni sadržaji, poput ‘Gudosječe’, koji svake godine privlači sve veći broj natjecatelja, a organizirana je i revija Etno nakita. Bjelovarsko-bilogorska županija i Grad Bjelovar kao suvlasnici Bjelovarskog sajma daju svoju potporu organizaciji stručnih skupova, okruglih stolova. Također, tradicionalno na sajmu, i Županija i Grad, imaju svoj izložbeni prostor. Na njemu poljoprivredni proizvođači koji se izmjenjuju sva tri dana sajma besplatno izlažu svoje proizvode, od sira, meda, vina, džemova, prirodnih sokova, rukotvorina do voća. Kako otkriva Darijo Hrebak, gradonačelnik grada Bjelovara, pridružit će im se jedan OPG iz doline Neretve, točnije iz Opuzena koji će predstaviti domaće maslinovo ulje, voće i povrće toga kraja kao i proizvode od voća i povrća. Kako objašnjava, time povezuju svoje poljoprivrednike s drugim krajevima. - Koliko smo bili uspješni prošle godine, dokazuje to da nam je dodijeljena bonitetna ocjena AAA i to već drugu godinu za redom. Poslovanje Bjelovarskog sajma dobilo je najviše ocjene, pozitivnu i sigurnu procjenu rada za narednih 12 mjeseci. Svrstani smo u sam vrh domaćeg gospodarstva, uz bok tvrtkama iz Europske unije - napomenuo je Posavac.

Traži se soba više

Za vrijeme održavanja i Proljetnog i Jesenskog međunarodnog bjelovarskog sajma turistički kapaciteti grada i županije mjesecima ranije se rezerviraju i gotovo je nemoguće pronaći smještaj u zadnji tren. - Naravno, uz sajam brojni posjetitelji obiđu i neka od naših izletišta i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji imaju što za ponuditi - rekao je Bajs. Kako kaže Hrebak, ukazuje se potreba i za novim smještajima, a potrošnja nesumnjivo raste, posebice u ugostiteljskom sektoru. Uz to, ističe, svaka nova priredba ili manifestacija dovodi im još veći broj ljudi različitih profila i samim time razvija se i turizam, ali i turistička ponuda. Bjelovarsko-bilogorska županija je poljoprivredna županija s miješanom ratarsko – stočarskom proizvodnjom, voćarsko – vinogradarskom i ekološkom proizvodnjom. Županija je to kojoj 20 posto BDP-a proizlazi iz poljoprivrede. Tradicionalno, cjelokupno gospodarstvo se temelji na poljoprivredi i prerađivačkoj industriji, a kao podatak koji ide u prilog tome je da se 21 posto stanovništva županije bavi nekim oblikom poljoprivredne proizvodnje.

Sufinaciranje i potpora

- Mi kao županija pratimo naše poljoprivredne proizvođače s brojnim mjerama potpore njih čak 17, poput kreditiranja proljetne sjetve, kreditiranja tova junadi i svinja, a od prošle godine krenuli smo i s novim mjerama, primjerice poticanjem premije osiguranja poljoprivrednih usjeva, sufinanciranjem dokumentacije za europske projekte, sufinanciranjem analize poljoprivrednog tla, poticanjem prodaje poljoprivrednih proizvoda i niza drugih - pohvalio se Bajs. Bajs ističe kako Bjelovarsko-bilogorska županija već godinama provodi najuspješniju kreditnu liniju u Hrvatskoj za proljetnu sjetvu. - Zaprimili smo zahtjeva naših poljoprivrednika za preko 20 milijuna kuna kreditnih sredstava, a Javni poziv otvoren je do polovice svibnja. Kamate na kredite za proljetnu sjetvu ovisno o banci iznose za krajnjeg korisnika 1,2 %, uz subvenciju Županije od 2,8% - istaknuo je Bajs. Na području Grada Bjelovara ima 1900 OPG-ova, a osim stočarstvom u posljednje vrijeme je sve više voćara i povrtlara. Grad Bjelovar osmislio je 17 mjera za pomoć poljoprivrednicima i to upravo u suradnji s korisnicima. Uz to, grad ima i različite projekte kojima podupire poljoprivredu poput projekta Bjelovarskog doručka čiji model žele uvesti i drugi gradovi. Riječ je o suradnji naših OPG-ova sa školama i vrtićima, ali i restoranima. - Mjere su iznimno popularne poput one za ekološku proizvodnju, očuvanje pčelinjega fonda, za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika, za uzgoj i držanje teladi tovne pasmine i slično. Organiziramo i posjete naših poljoprivrednika u druge krajeve pa su tako prošle godine voćari i pčelari bili u posjetu njihovim kolegama u Austriji što je Grad Bjelovar organizirao u suradnji sa Saveznim ministarstvom održivosti i turizma Republike Austrije i Poljoprivrednom komorom Gornje Austrije. Proizvođači su se predstavljali i u Novom Vinodolskom na njihovoj gradskoj manifestaciji, a nikako ne treba izostaviti i da za manifestacije u gradu im besplatno ustupamo štandove što im je od velikog značaja jer stvara dodatan trošak koji često pojede zaradu - zaključio je Hrebak.