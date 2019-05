Veliki koncertni povratak Laibacha u zadarski Arsenal

Foto: promo

Najveći slovenski bend svih vremena, veliki Laibach, nakon 9 godina, kada su izvodi isključivo obrade Bachovih fuga, dolazi u Ilirijin Arsenal.

Koncertom u Arsenalu započinju turneju predstavljanja svog aktualnog koncertnog programa The Sound Of Music u Hrvatskoj.

Kultni bend će setom The Sound of Music predstaviti najveće hitove iz svih stvaralačkih faza, među kojima su "Life Is Life", "Resistance Is Futile", "Now You Will Pay", "Eurovision", "The Whistleblowers" i Laibachove reinterpretacije songova dua Rodgers & Hammerstein napravljenih za mjuzikl "Moje pjesme, moji snovi".

Više o koncertu pratite ovdje.

Ulaznice u prodaju kreću u subotu 16.03. preko sustava Eventim.hr i Ticketshop.hr te na blagajni Arsenala.

Prodajna mjesta:

- Hotel Ilirija – Biograd na Moru

- svim TISAK kioscima - Zadar

- svim Exclusive Change- mjenjačnicama - City Galleria

- Petrol BP

- Combo Music Shop

Za dodatne informacije oko ulaznica obratite se na: info@arsenalzadar.com

ili na GSM: 099 210 33 09.