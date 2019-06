Tvrtka Kodeks ove godine obilježava 30 godina uspješnog poslovanja

Foto: Press

U svijetu je poznata kao REVOLUCIONARNA 1989. Sve što nije valjalo godinama i desetljećima, propalo je. Srušio se komunizam. Pao je s rušenjem Berlinskog zida.

A ono dobro što se desilo te 1989. godine pamtimo i danas. Engleski znanstvenik Tim Berners-Lee pokrenuo je razvoj World Wide Weba odnosno Svjetske internetske mreže koja će postati najpopularniji internetski servis. U Zagrebu na Trgu bana Jelačića , pred 200.000 ljudi zasviralo je Prljavo kazalište, što je bio predznak raspada Jugoslavije i početak demokracije. Zadarska grupa RIVA, pobijedila je na EUROSONGU, popularnoj Pjesmi Europe.

Demokratizacija društva, naznake rađanja poduzetničke klime, pojava Interneta… a uz bok svega toga ide i događaj koji je promijenio IT sliku Hrvatske.

Petorica mladića s vizijom: Goran Rakovac, Ivan Medvidović, Vlado Jaklin, Marin Frčko i Bruno Filipi osnovali su te 1989. godine tvrtku KODEKS!

U tih 30 godina KODEKS se je pokazao dostojnim te povijesne 1989. godine. Uvijek je slijedio trendove, prilagođavao se i izrastao u respektabilnu IT tvrtku. KODEKS se bavi hardverom, mrežnim infrastrukturama i sistemskim softverima te zastupa vodeće svjetske IT proizvođače poput CISCA, DELL EMC-a, BOSCH-a…

Ove jubilarne godine Kodeks je osim tradicionalnog partija organizirao i golf natjecanje te školicu golfa za početnike na terenima Riverside Golf Zagreb. Dan je bio prepun bogatog sadržaja koji je vodila voditeljica Jelena Glišić.

Direktor i jedan od osnivača tvrtke, gospodin Ivan Medvidović, pojasnio nam je što je Kodeks: „Ime Kodeks odabrano je kao izraz želje da posao radimo ispravno i profesionalno. Prije toga imali smo raznovrsnih poslovnih iskustava pa smo htjeli već samim imenom pokazati u čemu smo drukčiji. Mi smo ljudi od riječi. Kad s nama nešto dogovorite, možete biti sigurni da će se to i dogoditi. Posao radimo do kraja, i ne zadovoljavamo se formalnim rješenjima. Tog načela držimo se već trideset godina. Vremenom smo se razvili u sistem integratora koji je sposoban za najzahtjevnije zadaće u informatici i telekomunikacijama – od računalstva i podatkovnih centara, do raznih mrežnih rješenja.“.

Osim u Hrvatskoj, tvrtka Kodeks prisutna je i na stranim tržištima – u Bosni i Hercegovini posluje više od dvadeset godina kao Kodeks Sarajevo. Aktivni su i na tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i trenutačno sudjeluju u projektu opremanja bolnice u Al-Ainu – gradu poznatom po nogometnom klubu koji u posljednje vrijeme vode hrvatski treneri. Izgradnja bolnice je u završnoj fazi i to će biti najveća i najsuvremenija bolnica u UAE-u.

Tvrtka Kodeks zahvaljuje svim svojim djelatnicima, kupcima, partnerima i prijateljima i iskreno se veseli novim zajedničkim uspjesima.