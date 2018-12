Tradicionalno i suvremeno - izvrstan recept za dobar advent

FOTO: Press

Došašće ili Advent vrijeme je iščekivanja i pripreme za najsvečaniji kršćanski blagdan, Božić. Organizator Adventa u Bjelovaru, Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar, ove se godine uistinu potrudila da manifestacija bude u pravom božićnom duhu, pomalo i obrazovnoga karaktera uz čuvanje običaja i tradicije bjelovarskoga kraja. Običaj paljenja adventskih svijeća poznat je od davnina, a u obiteljskom krugu pali se svake nedjelje, obično prije večere, i simbolizira iščekivanje Božića. Upravo taj običaj nisu željeli zapostaviti ni u Bjelovaru gdje su u je u suradnji s Bjelovarsko-križevačkom biskupijom u središtu grada ispred katedrale organiziran svake subote u 17:30 sati. U obred su uključeni i građani koji su postigli određene uspjehe čime je Grad Bjelovar odlučio im odati priznanje za svoj rad i trud te javno ih pohvaliti u vrijeme kada se najviše ističe upravo dobrota, zajedništvo i sve druge ljudske vrijednosti koje ponekad premalo ističemo. Tako su prvu svijeću, uz preč. Damira Vrabeca, kancelara Bjelovarsko-križevačke biskupije, upalili učenici bjelovarskih osnovnih škola koji su na državnim i međunarodnim natjecanjima ostvarili zapažene rezultate. Paljenje druge adventske svijeće predvodio je preč. Josip Stipančević, biskupski ekonom, a upalili su je studenti Veleučilišta u Bjelovaru, dobitnici Dekanove nagrade. Predstojeće subote, 15. prosinca, Bjelovarčani će upaliti i treću adventsku svijeću. S generalnim vikarom mons. Stjepanom Ptičekom upalit će je žene koje su 40 i više godina na svom radnom mjestu doprinosile zajednici. Posljednju svijeću, tri dana prije samoga Božića, upalit će bjelovarsko-križevački biskup mons. Vjekoslav Huzjak i bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak. Obred prati i župni zbor uz prigodne pjesme pridonoseći tako božićnom ugođaju. Oko adventskoga vijenca u to se vrijeme okupi mnoštvo građana što je i bit cijeloga događaja.

Proslava Božića nezamisliva je i bez ukrašavanja božićnoga drvca. Na gradskom korzu prošli su petak, već tradicionalno, drvce okitili bjelovarski vrtićarci te djeca nižih razreda osnovnih škola i to s ukrasima koje su sami izradili. Jaslice su još jedan detalj koji slavi Božić. Bjelovarčani su tako u središnjem gradskom parku dobili jaslice napravljene od prirodnih materijala poput slame. Na Badnjak i Božić ispred katedrale, u organizaciji župe Svete Terezije Avilske, osvanut će i žive jaslice koje će prikazati Isusovo rođenje opisano u Evanđeljima po Mateju i Luki. Tradicionalnu notu Adventu u Bjelovaru daju i koncerti duhovne glazbe koji se održavaju svake nedjelje na glazbenom paviljonu u središtu grada s početkom u 19 sati. Bjelovarskoj publici tako su se do sad predstavili kvartet P.A.L.M.A. i vokalno-instrumentalni sastav Amorose, dok će sljedeće nedjelje nastupiti Matej Galić. Posljednja adventska nedjelja rezervirana je za koncert domaćeg glazbenog sastava Fidelis. Osim koncerata duhovne glazbe, građani mogu uživati i u nešto urbanijoj glazbi. Petkom i subotom na repertoaru su koncerti zabavne glazbe, a svakog dana imate prilike uživati u prigodnoj gastronomskoj ponudi – od kobasica i germknedli do fritula i kuhanoga vina. Ukoliko još uvijek niste posjetili Advent u Bjelovaru sada je pravo vrijeme da to učinite. Sve do 1. siječnja 2019.