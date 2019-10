Sve je spremno za prvi Meat Me Festival mesa Zadar 2019.

Kao što je poznato festival počinje u četvrtak s pripremom authotonih jela od janjetine. Tog prvoga dana na Staroj pijaci kuhat će chef restorana "Il Padrino" Klaudio Mrkić koji će prvom dijelu, od 10 sati kuhati Iški lopiž s janjetinom, dok će u drugom dijelu dana, od podne na gradelama peći janjeće kotlete koji će biti posluženi uz restani krumpir i zeleni triestina umak.

Za glazbeni dio toga će jutra biti zadužena grupa Infishando.



Drugi festivalski dan je zapravo gotovo cjelodnevna fešta od mesa i glazbe. Za jutarnji gastronomski dio je zadužen jedan od najpoznatijih hrvatskih chefova mlađe generacije, Zadranin Tomislav Karamarko. On će pripremati jela od domaćeg pulastra. Najprije ujutro tingul od pulestra, a kasnije, iz podne jedno svoje modernije jelo: glazirana punjena pileća prsa uz slanu krafnu od krumpira, tikvicama na maslacu i s umakom od limunske trave. Ovo je orginalno Tomislavovo jelo koje slobodno možemo najaviti kao gastronomsko iznenađenje.



Sve će goste zabavljati u tom jutarnjem dijelu grupa Oridano Gypsy Band.



Istoga dana navečer, od 20 sati, po prvi će put zadarska tržnica na Poluotoku biti živa i po mraku. Na Staroj pijaci organiziramo veliku urbanu roštiljadu za koju će se pobrinuti Udruga mladih Puntamike. Ta vrlo aktivna Udruga pokazala se kao izvrstan organizator kroz Puntamiške fešte pa nije bilo dileme tko bi trebao biti zadužen za roštilj na pijaci u večernjim satima u petak – složna družina s Puntamike.



Pravi glazbeni show se očekuje od odlične zabavljačke skupine BANG BANG i DJ-a Mate Kokića.



Subota je završni dan Meat Me festivala, a chef dana koji će biti zadužen za pripremu jela od teletine i svinjetine je Josip Vrsaljko. On će u prvom dijelu subotnjeg jutra pripremati svinjski ragu u crnom vinu i ružmarinu s grilanom palentom dok će iza podne na grillu dovršavati teleći flam punjen kestenom i grožđicama.



Glazbeni program će u subotu ujutro pokriti grupa Scifidelity Orchestra.



Moderator jutarnjeg programa prva dva festivalska dana bit će poznata RTL-ova novinarka u Zadru Nikolina Radić, a u subotu će taj posao preuzeti Elvis Papić.



Svoj cooking show će svakog festivalskog jutra na Pijaci imati po nekoliko poluotočkih restorana, a u popodnevnim satima će se održavati radionice na temu mesa koje se ujutro pripremalo na pijaci. Radionice će se održavati u prostoru Zadar Cooking Classa u ulici Madijevaca 10, koje će također voditi poznati zadarski kulinarski majstori.



Na južnom dijelu tržnice bit će razapet veliki šator da nas slučajno ne bi iznenadila kiša, a između prvog i drugog slijeda jela bit će služeni kokteli pripremljeni od "Maraskinih" pića.



Sav prihod od prodaje jela i pića je namijenjen Općoj bolnici Zadar.



U projekt Festivala Meat Me između ostalih je uključen i poznati zadarski scenograf i organizator niza manifestacija Neno Stojaković, koji potpisuje vizualni identitet Festivala i scenografiju prostora na kojem će se manifestacija održavati.



Zadarski festival mesa Meat Me u svom će premijernom izdanju okupiti najpoznatije zadarske mesnice i mesare, ugostitelje s Poluotoka, najpoznatije zadarske kuhare, brojne druge partnere, suradnike i sponzore, a sve s namjerom da Zadrane i naše goste koji ovih dana borave u našem gradu okupi na jednoj dobroj gastronomsko – zabavnoj fešti koja će, vjerujemo, postati tradicionalna baš u listopadu.

Više informacija: https://events.zadar.travel/meat-me-festival/59