Sudjelovati u stvaranju nečijih sjećanja na grad neopisivo je iskustvo

FOTO: Press

Kreativnost turističke industrije, kao i sve veći broj stranih turista u Hrvatskoj te brzorastuća popularnost ekonomije doživljaja faktori su koji uvelike diktiraju ponudu poslova u ovom sektoru. Neki su to na vrijeme prepoznali, pa danas uživaju u plodovima svoje originalnosti. O tome i brojnim drugim povezanima temama svoje je mišljenje otkrila Zagrepčanka Iva Silla koja pet godina vodi turističke ture Secret Zagreb Walks u sklopu kojih se može upoznati mistična strana naše metropole.

Iako je svojevremeno, zbog posvećenosti izgrađivanju vlastitog brenda odbijala 'obične poslove', a tako u nekim razdobljima i sjedila doma, kao nagrada njene upornosti došlo je prošlogodišnje uvrštavanje Secret Zagreba na popis 10 najboljih alternativnih gradskih obilazaka britanskoga Guardiana. Ništa manje važno, Veleučilište Baltazar i njihov obrazovni program Menadžment u kulturi nedavno su Secret Zagreb kao primjer dobre prakse izabrali i za svoju terensku nastavu. Iz godine u godinu sve veći interes, dakle kako domaćih tako i stranih gostiju, medija, a evo i obrazovnih institucija, Secret Zagreb plijeni zahvaljujući svom inovativnom i intrigantnom pristupu. Njene ture prepune zmajeva, vještica i tajni zagrebačkih ulica do sada je prošlo više od deset tisuća ljudi.



"Gotovo sam pala sa stolice. Jednog sam se jutra probudila, upalila računalo i ugledala tu vijest. Odmah sam kliknula da vidim koje su to najbolje ture, a kad tamo – Secret Zagreb!", komentirala je Silla Guardianovu pohvalu. Strancima se, saznali smo, sviđa osjećaj da su otkrili nešto što bi sami propustili, a domaćim se ljudi vole prisjetiti koliko zanimljivosti, tajni i slojeva povijesti krije svaka zagrebačka adresa. Zagreb je u posljednje vrijeme sve više prepoznat kao city break destinacija, komentirala je dalje u razgovoru, što znači da ima gostiju kroz cijelu godinu. U toplijoj polovici godine ih je, naravno, više ali tu su Advent, i kasna jesen te proljeće, idealni za kongresni turizam.

"U trenucima kada ipak opadne interes stranaca, kod mene taman naraste interes domaćih ljudi zbog sezonskih programa poput onog uoči Noći vještica, adventskog razgledavanja Zagreba, šetnji povodom Valentinova ili Svjetskog dana pripovijedanja. Utoliko je i posao drugačiji, jer svaki od gostiju iziskuju drugačiju vrstu promocije i organizacije", pojasnila je.

Kaže da ovu vrstu uspjeha nije očekivala, ali svojim je poslom, čini se, više no zadovoljna. "Ovih pet godina otkako radim nešto ovako kreativno ne može se usporediti ni s čime prije toga. Sva druga prethodna iskustva su bila dragocjena, ali nekad mi se čine kao izgubljene godine u odnosu na streloviti pomak koji se dogodio u posljednjim godinama. Još k tome, ima sreće da je posao dosta aktivan pa se, za razliku od mnogih drugih uslužnih djelatnosti, imam priliku dosta kretati. U neprekidnom sam kontaktu s ljudima, i to obično s onima koji su najbolje raspoloženi, obično na odmoru, opušteni su i uživaju. To je predivno. Toliko neobičnih susreta i priča sa svih strana svijeta stigne do mene, nekad osjećam kao da sam i sama na putu s njima. Kad sudjeluješ u stvaranju nečijih sjećanja na svoj grad, to je neopisivo iskustvo", istaknula je.

Što se samog tržišta tiče, konačni utjecaj ovakvih one-(wo)man-band tvrtki, nastavlja, nije lako mjeriti jer često zahvaljujući različitim preporukama preusmjeravaju novac drugamo, a pozitivnim primjerima inspiriraju druge. "Sve je samozaposlenih u uslužnom sektoru što im daje slobodu da stvore i neke svoje originalne proizvode, a onda imamo priliku rad obogaćivati suradnjama", dodaje.



Govoreći o zaradi, ističe da je u prvim godinama teško generirati neki veći profit, kao i da se radi o vrlo promjenjivom tržištu. Nije lako, kaže, ni onima poput nje koji nude turističko iskustva jer su primjeri u drugim destinacijama sve bogatiji, pa gosti dolaze sa sve većim očekivanjima. "Otkad sam se počela baviti ovime, imala sam prilike surađivati s toliko zanimljivih ljudi iz Hrvatske i šire. Jedan tajni Zagreb otključao mi je tisuću svjetova i to je ono najljepše. Mnoge su suradnje bile stvarno plodonosne, a poneke naizgled uzaludne. Ali baš svaka me nagradila vrijednim iskustvom i izoštrila mi peto i pol čulo", dodaje.



Turisti, ističe, nisu nekakve hodajuće vreće s novcem nego ljudi koji su štedjeli za svoj odmor kao što i mi činimo kad putujemo negdje, koji vjerojatno, nakon troškova leta i hotela, imaju vrlo ograničen dnevni budžet. Čini joj se, istaknula je, da ljudi previše nade polažu u turizam kao izvor zarade, ali zaboravljaju da nije uvijek lako naći put do klijenata. "Možda najbolja stvar kod ovog posla je da te svako toliko izbaci iz zone ugode. A vrlo brzo naučiš i svojevoljno iskoračiti. Bilo da je riječ o postavljanju malih ciljeva koje malo po malo svladavaš i postaju ti svakodnevica, bilo da je riječ o samokritičnosti, ili prihvaćanju i razmatranju tuđih kritika i savjeta", naglasila je.



Na kraju, riječi je bilo i o vještinama potrebnima za održavanje na tržištu. Od pokretanja posla do danas Silla je u međuvremenu prošla brojna stručna usavršavanja, pa sada bolje razumije i teoretsku pozadinu vještina potrebnih za vođenje. "Da sam bila toliko kritična u početku, ne znam bih li se usudila i početi. Ne kažem da to vrijedi za svakoga, ali kod mene je uvijek vrijedilo da se u jednom trenutku moram baciti u vatru pa se nadati katarzi", zaključila je.