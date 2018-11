Stres je nemoguće izbjeći, ali poduzmite ove korake i spriječit ćete negativne posljedice

Foto: Promo

Stres možemo nazvati bolešću 21. stoljeća, a stalna izloženost stresu na poslu može dovesti do neugodnih zdravstvenih problema. Problemi koje uzrokuje variraju od onih estetskih, kao što su promjene na licu ili ispadanje kose, pa sve do borbe s kilogramima i pretjerane anksioznosti. Jedan od načina smanjivanja stresa jest da pokušate voditi zdrav način života, dovoljno spavate, a nije na odmet posavjetovati se ni s nekim stručnim.

Ono što nam svima pada na pamet kada spomenemo stres jesu problemi s imunitetom, a dobar imunitet zbilja je pola zdravlja. Istraživači Sveučilišta Carnegie Mellon iz Pittsburgha radili su na eksperimentu gdje su dobrovoljce zarazili virusom prehlade. Oni koji su i inače boravili u stresnim situacijama puno su se gore nosili s prehladom, a takva situacija reflektira se i na današnjicu. Svaki čak i banalan simptom ima tendenciju biti intenzivniji ako je pomiješan sa stresnim situacijama. Druga stvar koju oslabljeni imunitet može uzrokovati jesu i promjene na licu, pa tako možemo govoriti o prištevima i aknama. Nerijetko su rezultat premorenosti, a i tu se upliće problem lučenja kortizola. Žlijezde proizvode više masnoća, a jedan dio ostaje u folikulama i pomiješan s mrtvim stanicama i prljavštinom uzorkuje ove neželjene promjene na koži lica.

Osim promjena na licu, ono na što su ljudi, kada je o estetici riječ, izrazito slabi jest i odumiranje folikula dlake . Odumiranje folikula dovodi do pojačanog ispadanja kose, a ako vodite užurban poslovni i privatni život, to je vjerojatno uzrok baš gomilanja stresa i nemogućnosti nalaska načina nošenja s njime. Do odumiranja folikula dolazi zbog nedostatka željeza, a osim pokušaja vođenja ''urednijeg'' života, možete posegnuti i za preparatima, bili muškarac ili žena , koji u kratkom roku mogu dokinuti ovom problemu. Stručnjaci rješenje vide i u korištenju preparata, a zašto su baš neki dobar izbor objašnjava dr. med. specijalist dermatovenerolog Borna Pavičić. ''U dermatološkim ambulantama danas je sve veća učestalost raznih problema kose i vlasišta, od blažih poremećaja masne kose i perutanja vlasišta, sve češćeg problema osjetljivog i netolerantnog vlasišta do težih poremećaja u sklopu seborojičkog dermatitisa i psorijaze. Zato je Dercos pravi izbor za pacijente jer u svojoj paleti proizvoda nudi pomoć u rješavanju širokog spektra problema kose i vlasišta. Osim samog terapijskog djelovanja, vrlo je bitno da kosa uz tretman i izgleda lijepo i zdravo, što je dodatna vrijednost koju pacijenti prepoznaju i cijene'' rekao je Borna Pavičići nadodao kako osim iskustva reprezentativnost preporuke odaju i zadovoljni pacijenti.



Jedan od negativnih učinaka stresa jest i otpuštanje kortizola iznad dozvoljenih granica, a glavna karakteristika povećane razine hormona stresa jest nemogućnost tijela da obradi šećere iz krvi. Narušavaju se aktivnosti metabolizma, a promjena u načinu na koji tijelo metabolizira proteine, ugljikohidrate i masnoće može rezultirati i gomilanjem kilograma. Stres ima i nepovoljan utjecaj na štitnjaču, a upravo debljanje ili mršavljenje mogu biti prvi reprezentativni znakovi da su stresne situacije uzele maha. Također može utjecati i na rad probavnog sustava, pa tako pojedini slučajevi rezultiraju i žgaravicom koja je pak rezultat pretjeranog lučenja želučane kiseline. Na probleme s probavom ukazuju i bolovi u trbuhu, a grčeve u trbuhu potiče nervoza, anksioznost i neprimjeren strah nad rezultatima posla.

Bolovi u trbuhu samo su jedan proizvod anksioznosti, ali borba s anksioznošću, koja je rezultat stresa, ima nepovoljan utjecaj i na psihičko zdravlje. Izloženost stresu kroz duže razdoblje može dovesti do napadaja panike i nemogućnosti obavljanja posla, a tada se moramo obratiti i stručnjaku. Na psihičko zdravlje može utjecati i manjak sna, a da nešto nije u redu možete primijetiti ako ste neprestano umorni, a bez obzira na količinu sna, iako konzumirali i preporučenu, budite se umorni. Razlog tome može biti nadbubrežna žlijezda koja pravovremeno ne izlučuje dovoljno hormona kortizola, a upravo ona potiče stvaranje energije koja je potrebna da se otisnemo u radni dan.

Uvedite nove aktivnosti

Nepoželjne promjene na licu, promjena u tjelesnoj težini, ponašanju ili tako nepoželjno ispadanje kose, mogu se smanjiti i uvođenjem novih aktivnosti u svakodnevicu, a kako biste se nosili sa stresom pokušajte u život uvesti ove tri pozitivne promjene.

1. Zdrava prehrana

Ne zaboravite unositi dovoljno vode i pokušavajte se oduprijeti porocima kao što je alkohol, gazirana pića ili kava. U prehranu pokušajte uvrstiti i cjelovite žitarice, bijelo meso, ribu, voće, povrće, ali i mliječne namirnice. Po ovom pitanju možete se posvetiti i s liječnikom, no ugljikohidrate, vitamine B skupine, esencijalne aminokiseline i magnezije ne zaboravite uvrstiti u svoj jelovnik.



2. Uzmite pauzu

Svaki psiholog će vam preporučiti vrijeme za sebe, a ako mislite da ga nemate, onda vam nešto ne štima u rasporedu. Za omiljenu pjesmu ili nekoliko minuta u tišinu sigurno možete naći vremena, a ako ste s organizacijom ipak malo bolji preporučuje se i prakticiranje joge ili autogeni trening.



3. Postavite prioritete