Sezona odrađena na Visu zajedno s glumcima i brojnim turistima

FOTO: Privatna arhiva

Bilo da se radi o prirodnom fenomenu uvale Stiniva koju zatvaraju dvije visoke kamene litice, Modroj špilji, plaži Zaglav ili utvrdi koju Višani nazivaju Forticom, na prizore otoka Visu malo tko može ostati ravnodušan. Jedna od najpopularnijih jadranskih destinacija privukla je i redatelja novog nastavka filma Mamma Mia, pa je tako njegova glumačka postava na Visu i u okolici boravila dobar dio ljeta. Osim ponekoj holivudskoj zvijezdi, velikom broju stranih i domaćih gostiju, Vis je k tome tradicionalno dom i velikom broju sezonskih turističkih radnika.

Jedna od njih je i studentica prve godine Poslovne ekonomije u Splitu, 19 – godišnja Miriam Filipović Grčić, koja je na Visu radila od sredine lipnja do sredine rujna ove godine. "Nakon završetka srednje škole postala sam svjesna da je vrijeme da počnem zarađivati vlastiti novac i da rasteretim roditelje. S obzirom na to da sam tek upisala fakultet koji je počinjao krajem rujna, ostalo mi je dovoljno vremena u vjerojatno posljednjem ljetu bez obaveza. Velika većina mojih prijatelja je također otišla raditi na sezonu, pa mi se čini da svi jednako razmišljamo", istaknula je.



Dodala je i da su većinom odlazili na poslove konobara, različite vrste posla u turističkim agencijama, sobarica i pomoćnih radnika. Na Visu je radila kao ispomoć u jednom trgovačkom lancu koji već tradicionalno preko ljetnih mjeseci zapošljava veći broj dodatnih radnika s otoka, ali i diljem kontinenta. Opseg posla se u sezoni, saznali smo, kako je i očekivano redovito povećava pa je potreban još koji par ruku, no radnika se ne nalazi uvijek. O problemu nedostatka adekvatne radne snage u turističkom sektoru u posljednje se vrijeme sve više priča, pa su pozitivna iskustva poput ovoga ključna za afirmaciju i popularizaciju takvih zanimanja. Posebice među mladim ljudima kojima rad na sezoni donosi pregršt novih znanja.

"Moje je iskustvo odlično. Ljudi koji su radili sa mnom bili su sjajni i iako smo dosta radili sve je prolazilo relativno brzo i u sasvim ugodnoj atmosferi. Ništa mi nije bilo teško raditi iako su se poslovi ponekad razlikovali. Radili smo sve – od prodaje, primanja robe, slaganja, čišćenja... Sljedeće godine planiram odraditi sezonu na istom mjestu i ne bih ništa mijenjala", istaknula je.



K tome, naglašava, i primanja su bila zadovoljavajuća, kao i smještaj koji im je poslodavac pronašao. Prije odlaska na Vis zaposlenici su prošli 10-dnevnu obuku tako da nita nije prepušteno slučaju, a za ovog se poslodavca odlučila uz nagovor prijateljice s kojom je na kraju i išla. Prekovremenih sati ili kakvog kršenja unaprijed dogovorenih uvjeta nije bilo, radile su se naizmjenične tjedne jutarnje i popodnevne smjene po 8 sati. Od zaposlenika se tražilo da pokažu savjesnost, odgovornost i urednost u obavljanju dodijeljenih im zadataka, dok su na raspolaganju za sva pitanja uvijek imali nekoga od starijih kolega.



Kada su uvjeti rada optimalni, kaže, vremena ostane i za uživanje. Nakon obavljenog posla i na slobodnim danima vremena je ostajalo i za istraživanje ovog u ljetnim mjesecima poprilično živog otoka - njegove bogate kulture i baštine koja datira i iz 4. stoljeća prije Krista, kao i prirodnih ljepota. Prednost rada na sezoni za većinu mladih je prilika da borave na moru dva ili tri mjeseca, kao i za sklapanje novih prijateljstava. "Naučila sam cijeniti rad i ljude koji rade bilo koju vrstu posla, a sada znam što me čeka sljedeće godine i vjerujem da ću ići spremnija", kazala je.



Put trajektom sa zapravo poprilično udaljenog Visa do Splita traje nešto manje od tri sata, što ipak nije bilo previše da se slobodne dane ne ode u posjet obitelji. Uz dobre veze s kopnom, boravak na otoku ne povlači nužno odsječenost od ostataka svijeta sa sobom. "Nedostajali su mi prijatelji i obitelj, kao i neki tradicionalni događaji u mom gradu, no svjesna sam da sam onamo otišla raditi pa mi ništa nije padalo previše teško", poručila je Miriam. Na Visu su u posjet dolazili članovi obitelji i prijatelji tako da nije proteklo ni previše vremena u odvojenosti, a u konačnici se sa sezone ova 19-godišnja studentica vratila bogatija za novo iskustvo, s prvim zarađenim džeparcem i s nekolicinom novih prijateljstava.