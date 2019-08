Rita Ora za tjedan dana nastupa u Zadru: spremite se za veliki spektakl!

Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB /DPA/PIXSELL

Još je samo tjedan dana ostalo do velikog koncerta popularne svjetske pop zvijezde Rite Ore koji će se održati 30. kolovoza u Zadru u Dvorani „Krešimir Ćosić“. Vijest o koncertu ove britanske pjevačice i kantautorice, čije pjesme haraju međunarodnim top ljestvicama, oduševila je brojne fanove u Hrvatskoj i šire.

Rita Ora vlasnica je svjetski poznatih hitova Let You Love Me, Anywhere, Your Song te brojnih drugih koji će uskoro odzvanjati i u Hrvatskoj, a u svoju turneju povodom promocije albuma Phoenix uz najveće svjetske metropole poput Londona, Pariza, Milana i dr. gdje je redom punila dvorane, uvrstila je i Zadar.

Kao predizvođačice na jednom od najboljih koncerata u Hrvatskoj ove godine nastupit će Franka Batelić i Domenica te svojim hitovima zagrijati publiku za spektakl koji priprema britanska pop zvijezda.

Najvjerniji fanovi već su si osigurali uživanje u spektaklu svoje omiljene zvijezde pa su tako ulaznice za FAN PIT rasprodane. No i vi još uvijek možete osigurati svoje mjesto. U prodaji su i dalje regularne ulaznice po cijeni od 250 kuna te manji broj VIP ulaznica po cijeni od 450 kuna (u cijenu VIP ulaznice uključeno piće i finger food u VIP salonu). Za vrijeme VIKEND AKCIJE koja traje 23. i 24. kolovoza ulaznice je moguće kupiti i u obiteljskom paketu (za roditelje i djecu) po povoljnijoj cijeni: 1+1 regularna ulaznica po cijeni od 350 kuna.

Moguće ih je kupiti putem www.ticketshop.hr i na njihovim prodajnim mjestima diljem Hrvatske. Ulaznice se mogu kupiti i na blagajni Športskog centra Višnjik, od ponedjeljka do petka od 14 do 20 sati. Obzirom da interes za ulaznicama vlada u svim dijelovima Hrvatske, zbog lakšeg i sigurnijeg prijevoza za sve zainteresirane u ponudi su i paketi ulaznica s prijevozom, koji su dostupni na svikoncerti.eu i www.ticketshop.hr.