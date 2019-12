Razvoj i napredak u poslu zahvaljujući programima HAMAG-BICROa

Foto: Promo

Početku svakog poslovanja najprije prethodi ideja, a nakon ideje njezin – razvoj. No, zbog raznih izazova s kojim se svaki poduzetnik suočava na tim početcima važno je imati dobro "zaleđe", neovisno o kojem se sektoru radi, kao i je li riječ o malom, srednjem ili velikom poduzeću. Primjerice, zagrebačka tvrtka Microblink, koja se bavi razvojem B2B softverskih rješenja temeljenih na tehnologiji računalnog vida, konstantno razvija nove proizvode i unaprjeđuje postojeće, a još su prije samo šest godina bili mladi startup tim sa sedmero ljudi. Danas ih je u tvrtki 90-ak. No, za to je bilo potrebno puno truda i rada, iza kojeg danas stoje projekti poput PhotoPaya, Photomatha, i BlinkCarda, a počeli su nedavno s najnovijim – SecureVision – kako bi unaprijedili postojeće proizvode i razvijali tehnologije za naprednu identifikaciju korisnika na daljinu. Kako tvrdi vlasnik Damir Sabol, u skoroj budućnosti ljudi će moći skenirati i prepoznavati gotovo sve osobne dokumente u svijetu manje od sekunde. Novi projekt razvijaju kroz strojno učenje i primjenu dubokih neuronskih mreža za nove metode prepoznavanja autentičnosti i kvalitetnije čitanje osobnih dokumenata. No, kako bi takva kompleksna ideja krenula s realizacijom, bila su potrebna sredstva za razvoj novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama. Tvrtka se stoga prijavila na poziv Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga, koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja (IRI) koji provodi HAMAG-BICRO. Ukupna vrijednost projekta SecureVision iznosila je 7,9 milijuna kuna, od čega je 4,7 milijuna dodijeljenih bespovratnih sredstva, što će značajno utjecati na razvoj najnovije ideje poznate tvrtke.

Projekt izgradnje sufinanciran s čak 11,2 milijuna kuna sredstava

Međutim, to su tek neki od izazova s kojima se poduzetnici suočavaju. Jedan od njih je i ulaganje u izgradnju ili opremanje poslovnih jedinica, mikro, mala i srednja poduzeća, koja se u takvim situacijama nađu pred zidom jer je za svaku takvu investiciju potreban kapital i, naravno, sredstva. Toga je bila svjesna tvrtka Inspectolab koja je u manje od dvije godine nabavila nove tehnologije i pojačala usavršavanje djelatnika, dobivši time 30 novih ispitivanja, ali i 30 novih djelatnika. No, vlastiti im resursi ne bi bili dovoljni jer je projekt izgradnje sufinanciran s 11,2 milijuna kuna sredstava kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

"EU sufinancirani projekti, posebno oni u segmentu istraživanja i razvoja, iznimno su nam zanimljivi. Kroz njih se tvrtke koje imaju preduvjete za uspješno povlačenje sredstava brže razvijaju, a time i postaju konkurentnije na tržištu", rekao je vlasnik tvrtke Ante Nevistić. Zbog dobrog iskustva u tvrtki već kuju nove planove jer je u tijeku još jedan EU sufinancirani projekt vezan uz komercijalizaciju inovacija s ciljem razvoja inovativne laboratorijske metode u segmentu ispitivanja biotehnologije i mikotoksina. Time će tvrtka dodatno povećati konkurentnost ne samo na domaćem i regionalnom već i EU tržištu.

Vaučerima do stručne podrške

Nadalje, još jedna od uspješnih tvrtki kojima su programi HAMAG-BICROa pomogli je MAREX. Oni klijentima nude inovativnu i ekološku energetsku opskrbu marina i kampova, a preko inovacijskih vaučera pružena im je stručna podrška znanstveno-istraživačkih organizacija (ZIO) za istraživanja, razvoj i inovacije. Vaučeri su pokrili troškove testiranja, ispitivanja, demonstracijskih aktivnosti te korištenja stručnih tehničkih znanja za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija. Naime, s obzirom na kompleksnost njihova posla, tijekom razvoja novih tehnologija u tvrtki se javila potreba za uređajima koji omogućuju kontrolu potrošnje, ispravnost priključka i brzi odaziv u slučaju incidenta, kako objašnjava direktorica Ana Baričić. Za takvu im je uslugu trebala komunikacijska veza koja bi sve ormariće spojila s centralnim računalom i izradila recepcijski softver za nadzor i kontrolu potrošnje električne energije i vode. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 100.000 kuna, a dobili su 75.000 kuna bespovratnih sredstava.

Preko malih zajmova do modernizacije opreme u mljekarstvu

Mikro, mali i srednji poduzetnici na raspolaganju su u sklopu programa ESIF koristili male zajmove, poput mljekare Latus koja je 315.000 kuna iz programa uložila u modernizaciju opreme za preradu mlijeka. Premda naizgled ne djeluje kao veliki iznos, vlasnik Sandi Orbanić kaže da im olakšava posao i diže kvalitetu proizvodnje, a tako su i utabanali put prema daljnjem razvoju proizvodnje i ulaganjima. Upravo je ova mljekara pokazatelj važnosti ovakvih programa, što je najbolje opisao sam vlasnik: "Ponekad je i mala pomoć velika stvar ako se dogodi u pravom trenutku."

Sadržaj je nastao u suradnji s Hamag-Bicro