Pravo je vrijeme za planiranje blagdanskih proslava

Foto: promo

Završetak poslovne godine idealno je vrijeme za okupljanje suradnika i poslovnih partnera, stoga je kultni zagrebački hotel Esplanade i ove godine kreirao raskošnu ponudu za božićne proslave, gala druženja i catering. Osim što nudi vrhunsku uslugu i neodoljivu selekciju jelovnika, hotel obiluje čarobnim prostorima savršenima za nadolazeća blagdanska slavlja.

Esplanade nudi brojne opcije za organizaciju proslava, od malih do velikih prostora, a svaki oduševljava svojom raskoši i mogućnostima prilagodbe i transformacije. Veličanstvena ovalna Smaragdna dvorana s kupolastim krovom impresivan je ambijent za glamurozna događanja ili organizaciju originalnog tematskog božićnog partyja, a može ugostiti do 350 uzvanika. Gotovo tisuću metara kvadratnih legendarne Oleander terase nudi mogućnost proslave na otvorenome i uz malo mašte postaje čaroban ledeni ambijent s jedinstvenim pogledom na grad i zagrebački Advent. Za one koji priželjkuju vrhunski privatni božićni party u centru grada uz odličnu atmosferu, koktele i DJ glazbu, Esplanade nudi pravi moderan noćni klub na etaži -1. Atraktivan prostor The Cluba koji prima do 200 uzvanika nudi privatni ulaz, zasebnu garderobu, prostrani plesni podij i bar te VIP lounge. Za otmjeni popodnevni domjenak uz vruću čokoladu i prhke kolačiće s cimetom i narančama Esplanade nudi neke od brojnih banketnih dvorana i ugodan prostor Regent Cluba. Kozmopolitsko ozračje Esplanade bara idealno je za slavlje uz vrhunski šampanjac i fine zalogaje, dok šik ambijent Le Bistroa poziva na opušteno druženje uz francuske delicije ili slavne Esplanade štrukle. Za one koji namjeravaju impresionirati partnere i klijente otmjenom gala večerom i selekcijom inovativnih delicija talentirane šefice kuhinje Ane Grgić uz vrhunsku poslugu i vinsku kartu Esplanade predlaže očaravajuće okružje restorana Zinfandel's.

Onima koji priželjkuju veselu proslavu bez stresa u vlastitom prostoru, Esplanade nudi i vrhunsku catering uslugu. Bilo da se radi o privatnoj božićnoj zabavi, uredskom slavlju ili ekskluzivnom događanju, dobro uhodani šarmantni tim profesionalaca pobrinut će se da sve bude isplanirano do najsitnijih detalja. Raskošna catering ponuda uključuje selekciju jelovnika koju potpisuje poznata i nagrađivana šefica kuhinje Ana Grgić. Za nezaboravno blagdansko druženje Ana je dizajnirala kreativne canapé zalogaje, profinjene sljedove delicija i raskošnu ponudu jela s bife stola, dok dodatno iznenađenje za goste predstavlja live show cooking stanica uz atraktivnu pripremu jela i koktela pred gostima.

Uz to, hotel Esplanade je kreirao i privlačne pakete za božićne proslave. Primjerice, za party u The Clubu, ili pak doručak uz Djeda Božićnjaka uz blagdanski štimung, glazbu, raskošno okićeni bor i božićnu predstavu za najmlađe.

Za one koji dodatno žele oduševiti partnere i klijente, hotel predlaže slasne i neodoljive božićne Esplanade Gourmet poklone ili poklon-bonove za neke od hotelskih usluga – večera za dvoje, noćenje u apartmanu, luksuzni tretmani lica i tijela u Health Clubu samo su neke od ideja sa savršeni božićni pokon.

Više o blagdanskoj ponudi pročitajte ovdje.