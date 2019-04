Praktičan koliko MBA može biti

Foto: promo

Pitate li ambiciozne MBA studente bilo gdje u svijetu zašto su odlučili steći MBA diplomu, njihov će odgovor obično biti isti: osim bolje financijske naknade i karijerne perspektive te stjecanja novih znanja, posebno su im važni praktični aspekt njihovog studija i stvaranje mreže poznanstava. Profesionalni MBA program Enterpreneurship & Innovation poslovnog sveučilišta WU Executive Academy, koji će od jeseni 2019. imati nekoliko novih praktičnih elemenata, primjer je koliko blizu stvarnom svijetu MBA može biti.

Akademski direktor programa, profesor Nikolaus Franke, objašnjava koji će to novi elementi biti i, što je još važnije, koje prednosti će donijeti studentima.

Inovacija i često citirani “poduzetnički duh” nisu rezultat slučajnosti. Njih pokreću poduzetnici – ljudi koji identificiraju inovacije i poslovne prilike prije ostalih, cijene širi uvid u situaciju i koji, sa strašću i pravim alatima, kapitaliziraju te prilike.

„Najbolja ideja je beskorisna ako je nitko ne zna uspješno provesti u praksi. Naravno, naši su studenti zainteresirani za razvijanje svog teoretskog razumijevanja metoda, strategija i šireg konteksta, ali prije svega žele dobiti najveću praktičnu korist. S ovim na umu prilagodili smo program kako bismo ga učinili što praktičnijim te tako omogućili sudionicima da se još bolje nose sa svakodnevnim zadacima,“ kaže Nicolas Franke.

U budućnosti će sudionici programa imati koristi od ovih dodatnih praktičnih elemenata:

E&I kamp za trening

Prvi modul postavit će temelje za specijalizaciju koja slijedi nakon poslovnog dijela programa. Što sudionici mogu očekivati, što mogu postići, kako iz poduzetničke perspektive mogu doprinijeti programu? Struktura modula i praktični elementi bit će prikazani studentima, a oni će se upoznati s mogućnošću iskorištavanja prilike „Study your own project“. Osim toga, kamp za trening sudionicima nudi idealnu priliku za povezivanje s WU Enterprenuership Center i Institute for Enterpreneurship & innovation, koji će im, zauzvrat, omogućiti izgradnju mreže odličnih kontakata unutar bečke start-up zajednice.

Popratni praktični rad – “Study your own project”

Ideja iza ovog popratnog praktičnog projekta je pružiti sudionicima priliku da primjene naučenu teoriju na vlastite poslovne slučajeve, izazove ili projekte. Projekti se mogu odnositi na poduzetnički izazov (npr. razvijanje novog poslovnog modela) ili se fokusirati na start-up temu (npr. izrađivanje poslovnog plana). Nakon savjetovanja tijekom E&I kampa za trening, studenti će moći raditi na svojim inovacijskim projektima kao dio zadataka nakon pojedinih modula i/ili u kontekstu svojih magistarskih radova.

„Provjera primjene“ – iskusni praktičari podučavaju na predavanju

Teorija i praksa moraju ići ruku pod ruku. Stoga, pažljivo odabrani profesori i iskusni praktičari podučavaju jedni uz druge u programu. U svakom modulu, start-upovi, poduzetnici, vrhunski menadžeri ili drugi stručnjaci iz poduzetničkog ekosustava prezentiraju najbolje prakse, kao i primjere studija slučaja te su dostupni za pojedinačne sastanke vezane uz pružanje povratnih informacija. Osim toga, studenti će razvijati svoje poduzetničke vještine koje se tiču prezentiranja ponuda, storytellinga i pregovaranja.

Suradnički prostor u srcu bečke start-up zajednice

Studenti će dobiti ekskluzivan pristup poslovnim akceleratorima kao što su WeXelerate ili Talent Garden, gdje će moći uspostaviti kontakt sa start-up tvrtkama i međunarodnim korporativnim partnerima te imati priliku povezati se sa zajednicom na terenu, u okruženju izvan predavanja, a moći će i zajednički razvijati ideje i unaprijediti vlastite projekte.

Demo Day i E&I Touchdown

Na kraju specijalizacije studenti će imati priliku još jednom testirati svoje praktične vještine. Tijekom “Demo Daya”, oni koji namjeravaju prezentirati svoje prijavljene projekte/magistarske radove povodom “E&I TouchDowna”, velikog završetka semestra, moći će pro

i kroz svoje ponude i prezentacije sa svojim kolegama i iskusnim stručnjacima. Na E&I Touchdownu imat će 45 sekundi da uvjere ekskluzivnu publiku, koja se sastoji od stotinjak ulagača, konzultanata, poduzetnika i studenata, u vrijednosti svojih projekata.

Entrepreneurship Café

U suorganizaciji WU Executive Academy i WU Enterpreneuership Center, ovaj događaj studentima nudi priliku za prikupljanje mnoštva informacija o potencijalnoj karijeri u poduzetništvu. Tijekom individualnih treninga i stručnih razgovora, sudionici će moći komunicirati s investitorima, poduzetnicima, poslovnim anđelima i growth-hacking stručnjacima. Više od 30 stručnjaka iz područja poduzetništva i marketinga, traženja investitora i financija, kao i trgovine i prava, pružit će im savjete, povratne informacije i poticaje tijekom ‘one-on-one’ sastanaka.

WU Entrepreneurship Center

WU Enterpreneurship Center je bečko središte WU-a za sva pitanja vezana uz poduzetništvo. Sudionici programa neće imati koristi samo od širokog raspona kontakata, prezentacija i radionica, nego i od pristupa različitim mrežama. Ovo je mjesto za ambiciozne poduzetnike koji traže specifične savjete, podršku ili partnere.

Institute for Entrepreneurship & Innovation kao inovacijsko središte

Sudionici programa dobit će pristup istraživačkom centru koji je međunarodni lider s fokusom na otvorene i korisničke inovacije (www.e-and-i.org), pružajući im priliku ne samo da se izravno povežu sa sudionicima dodiplomskih i diplomskih programa, nego i da ih sponzoriraju i rade na stvarnim projektima iz svoje vlastite profesionalne prakse. Također, studenti će imati mogućnost pokazati se kao treneri i predavači.