Poziv na konferenciju Udruge MBA Croatia – 'How to be globally competitive from Croatia'

Foto: Promo

Prateći misiju stvaranja boljeg i naprednijeg društva, udruga MBA Croatia 6. lipnja 2019. u Kongresnom centru Forum u Zagrebu organizira konferenciju usmjerenu na pitanje „Kako biti globalno konkurentan iz Hrvatske?“, na kojoj će se voditi rasprava koja će okupiti predstavnike hrvatskih tvrtki koje uspješno izvoze iz Hrvatske. Ujedno će se predstaviti i primjeri dobrih praksi iz drugih zemalja, među kojima su Slovenija, Letonija, Turska, Izrael i Malta. Program je koncipiran kroz dva panela koje će moderirati iskusni ekonomisti i analitičari.

Key note prezentaciju kao uvod u daljnji program i otvaranje teme održat će direktor IBM-a za Hrvatsku Damir Zec.

MBA Croatia konferencija:"How to be globally competitive from Croatia" se održava u četvrtak 6. lipnja od 14:30 do 20h u Kongresnom centru Forum Zagreb, Radnička 50.

Prvi dio programa u formi okruglih stolova predviđen je kao predstavljanje inspirativnih iskustava nekoliko uspješnih hrvatskih tvrtki te će o svojim uspjesima i iskustvima govoriti: Ana Majetić-Pešić iz DOK-ING-a, Marko Josip Andrijanić iz ENICON-a, Ivan Franičević iz RASCO-a, Stjepan Sučić iz KET-a i Božidar Pavlović iz Oradiana. Diskusiju će moderirati Davor Huič, predsjednik Udruženja LIPA.

U drugom dijelu programa govornici iz Turske, Slovenije, Latvije, Malte i Izraela pozabavit će se pitanjem: „Što Hrvatska može učiniti da bi bila konkurentnija?“, predstavljajući dobre prakse iz vlastitih zemalja. Taj će okrugli stol okupiti renomirane stručnjake – Ilana Mora, izraelskog veleposlanika, Andreasa Willa Gerdesa, suosnivača malteške Kairos Europe, Nikolajsa Bulmanisa, člana Uprave Air Baltica, Aleksandra Maneva, CEO i suosnivača portala Faktor te Tadeja Slapnika, CEO HashNET Slovenije i bivšeg državnog tajnika.

Prijave za sudjelovanje moguće su putem Entrio sustava: https://www.entrio.hr/event/how-to-become-globally-competitive-from-croatia-6479

Za članove Udruge MBA Croatia ulaz je besplatan.