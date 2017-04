Poljička Street postala Wall street

Foto: foto press

Burzovni mešetari - trader-i nisu samo priča iz New Yorka, Londona, Frankfurta Tokya i ostalih sjedišta svjetskih burzi. Prave trader-e imamo i u Splitu, a zovu se Positive Equity.

Navedena tvrtka svoja je vrata nakon Dublina otvorila i u Splitu prije svega 3 godine, a već broji 18 zaposlenih. Trgovanje višemilijunskim terminskim ugovorima, praćenje vijesti, analiza i predviđanja kretanja tržišta u dnevnom je opisu njihovog posla.

Radni ambijent trgovanja na burzi, brojni ekrani i priče do sada kod nas viđane samo na malim i velikim filmskim ekranima, postale su i splitska stvarnost. Iako su širim masama poznatiji brokeri, prvi put u Splitu rade i traderi, a razliku među ta dva naizgled slična zanimanja pojašnjavaju i sami vlasnici: "Nismo brokeri, mi smo trader-i. To je mala, ali bitna razlika, a ljudi koji nisu u području financija je i ne primjećuje. Brokeri izvršavaju naloge i trguju u ime svojih klijenata te suštinski, ne donose odluke samostalno. Trader-i su zapravo njihovi klijenti, recimo vrh hranidbenog lanca. Kada trader želi trgovati, on ili klikne mišem ili podigne slušalicu i nazove brokera. Brokeri ustvari rade za trader-e."

Iako kod nas zanimanje trader i nije toliko poznato, oni koji su upoznati sa terminom znaju da se radi o ozbiljnom zanimanju kojim se mogu ostvariti pozamašni prihodi (neki godišnji bonusi u ovoj tvrtki iznose više od prosječne godišnje zarade profesionalnih sportaša), a radni dan jednog trade-ra kažu izgleda ovako: “Za početak, rano ustaju. Dugo rade. Sjede ispred 4, 5, 6, 8 monitora. Prate vijesti, trenutno analiziraju njihovo značenje i iznose stručne prognoze ili mišljenja u kojem će se smjeru tržište kretati. To je dinamičan ali i zahtjevan posao. Prošli su dani vrištanja i galame u velikim dvoranama, kao što prikazuju brojni filmovi. Danas je sve automatizirano. Stoga, ako ne volite sjediti ispred ekrana, ova karijera vjerojatno nije za vas.”

Unatoč ozbiljnosti i odgovornosti posla, splitski ured odiše jednostavnošću i ugodnim ambijentom - uredi su moderni, promišljeno dizajnirani i prozračni. Dress code je casual smart, ne nose se kravate, a teško se može raspoznati tko je šef jer ničim ne odskače od ostalih. U vremenu veće aktivnosti na tržištu atmosfera je tiha te je puna koncentracija usmjerena na ekrane, naročito kad stigne kakva vijest iz njihove novinske agencije iz središta Londona.

Kada je smanjena aktivnost na burzama, zaposlenici se zabavljaju igrajući videoigrice, stolni tenis, ili odmarajući u prostorijama dnevnog boravka, rekreacijom u obližnjem fitness studiju ili jednostavno drijemajući u lounge dijelu “ureda”, te se uvijek može uzeti pauza za ručak kod kuće i kavu s prijateljima.

Ova nesvakidašnja pozitivna priča u punom je zamahu te neprestano širi svoje kapacitete otvarajući nova mjesta za mlade entuzijaste, netom diplomirane studente raznih smjerova i za one koji su željni promjene i novih izazova.

“Split je nevjerojatan grad na moru, kvaliteta života je iznimna. Split je super povezan grad, ima mladih ljudi, fakulteta, vidimo perspektivu” - izjavljuje Jason Berry kojega je ipak u Split dovela ljubav. Naime, u Irskoj je upoznao svoju današnju suprugu, Hrvaticu s kojom zajedno i radi te su se odlučili za zajednički život u Splitu.

“Naš posao nema klijente te se može obavljati bilo gdje. To je nevjerojatan razvoj tržišta kapitala jer ne moraš više biti fizički u poslovnim središtima gdje su burze (Frankfurt, London, New York) . Zbog razvoja telekomunikacija/ informatike posao se može obavljati iz svih krajeva svijeta. A od cijelog svita, biramo raditi iz Splita. Nema grada koji u pauzi od posla pruža veće mogućnosti uživanja, od sunca, mora, prirode, duha. I naravno, ljudskog potencijala.”