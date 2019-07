Pojačanje za System Alliance Europe

FOTO: Promo

Mreža zbirnog prijevoza System Alliance Europe pojačava se na području Italije i Irske. Od 1. srpnja 2019. špedicije Bianchi & C. SRL sa sjedištem u Comu (IT) i PRL Freight Ireland Unlimited Co sa sjedištem u Dublinu (IE) osnažit će europsku mrežu zbirnog prijevoza.

Predsjednik Upravnog odbora System Alliance Europe, Oliver Rüter, ne skriva radost: „Nova partnerstva ukazuju da smo na pravom putu. Zajednička suradnja je i dalje vrlo atraktivna budući da smo se još više otvorili, te ne razmišljamo o klasičnoj zatvorenoj varijanti.“

Glasnogovornici tvrtki, Marco Zennaro (Bianchi) i Michael Kenny (PRL) najprije su potpisali predugovore povodom skupštine partnera u Birminghamu iskazavši suglasje: „Partnerstvom činimo ispravan korak. Standardi ugrađeni u kooperaciju pomažu nam znatno povećati razinu usluge za kupce. K tomu se radujemo mogućnosti da sudjelovanjem u System Alliance Europe steknemo nova partnerstva.

Suradnja će omogućiti značajan dobitak proširenjem usluga. Binachi u Italiji radi sveobuhvatnu mrežu preuzimanja i dostave s garantiranim tranzitnim vremenima, PRL je već vodeći pružatelj logističkih usluga u Irskoj te radi za niz renomiranih klijenata kao pružatelj kompletne usluge.

System Alliance Europe ujedinjuje stručnost vodećih špedicija srednje veličine. Ukoliko se klijent obrati regionalnom transportnom partneru, dobit će cjelovito stručno znanje europske platforme za zbirni prijevoz. Visoki standardi kvalitete, transparentni procesi i pouzdani prijevoz zagarantiranii su organizacijskim i informativno-tehničkim normama. Gebüder Weiss je službeni partner System Alliance Europe.

Dodatne informacije možete pronaći na stranici: www.systemallianceeurope.net.



Kontakt

System Alliance Europe Agency GmbH

Carina Lammers - Public Relations Tel: +49 (0) 5407 81668-12

E-pošta: carina.lammers@systemallianceeurope.net