Otkrijte tajnu koja stoji iza najboljih božićnih proslava u gradu

FOTO: Press

Impresionirajte poslovne partnere i suradnike otmjenim domjenkom, raskošnim božićnim ručkom, glamuroznom zabavom, privatnim partyjem, ili pak slasnim uredskim božićnim cateringom. Prepustite organizaciju vrhunske blagdanske proslave stručnom i iskusnom timu zagrebačkog hotela Esplanade, a vi se opustite i veselite sa svojim uzvanicima. Provjerite raznoliku catering ponudu i raskošne jelovnike koje pripremaju vrhunski chefovi na čelu s poznatom Anom Grgić. Odaberite neki od neki od čarobnih prostora hotela i započnite blagdansko slavlje.

Hotel Esplanade nudi brojne opcije za organizaciju proslava, od malih do velikih prostora, a svaki će vas oduševiti svojom raskoši i mogućnostima prilagodbe i transformacije. Veličanstvena ovalna Smaragdna dvorana s kupolastim krovom impresivan je ambijent za organizaciju gala proslave ili originalnog tematskog božićnog partyja s raskošnom ponudom delicija, a može ugostiti do 350 uzvanika. Gotovo tisuću metara kvadratnih legendarne Oleander terase nudi mogućnost proslave na otvorenome i uz malo mašte postaje čaroban ledeni ambijent s jedinstvenim pogledom na grad. Planirate li privatni klupski party odaberite moderan i atraktivan prostor The Cluba koji prima do 250 uzvanika, a nudi privatni ulaz, zasebnu garderobu, plesni podij, bar te VIP lounge. Za otmjeni domjenak uz vruću čokoladu i prhke kolačiće s cimetom i narančama odaberite neku od raskošnih banketnih dvorana ili nazdravite blagdanima u kozmopolitskom prostoru Esplanade bara uz vrhunski šampanjac i fine zalogaje. Poželite li klijente i suradnike počastiti opuštenim druženjem uz francuske delicije ili slavne Esplanade štrukle, pozovite ih u šik Le Bistro. Elegantan ambijent restorana Zinfandel's rezervirajte za otmjeni događaj ili večeru i očarajte goste vrhunskom poslugom, impresivnom vinskom kartom i originalnom à la carte selekcijom kreativnih delicija talentirane šefice kuhinje Ane Grgić.

Osim kreiranja personaliziranih ponuda prema vašim željama, Esplanade nudi i gotove pakete za božićne proslave. Primjerice, poželite li uljepšati praznike djelatnicima i njihovim mališanima, odaberite zabavnu blagdansku predstavu i nastavite druženje uz Djeda Božićnjaka, darivanje i najfinije slastice iz Esplanadine slastičarnice.

Pripremate li ovih blagdana uredski domjenak ili druženje na nekoj od prekrasnih lokacija u gradu, dobro uhodani tim hotela Esplanade pripremit će za vas i vaše goste raskošan catering s potpisom Ane Grgić uz mogućnost prilagodbe vege, halal ili gluten free režimu prehrane vaših uzvanika. Priredite gostima najljepšu dobrodošlicu uz kreativne i neodoljive male canapé zalogaje. Iznenadite ih live cooking stanicom i atraktivnom pripremom jela pred gostima. Učinite vaš događaj nezaboravnim uz profinjene sljedove delicija ili raskošnu ponudu jela s bife stola, a druženje obogatite raznovrsnim koktelima i dopustite najboljim hrvatskim koktel-majstorima da svojim vještinama zadive vaše goste.

Organizaciju vrhunskog božićnog partyja, pripremu slasnih delicija i posluživanje vaših gostiju prepustite profesionalcima i pretvorite vašu proslavu u događaj o kojem će se pričati još dugo.

Više o Esplanadinoj blagdanskoj ponudi: www.esplanade.hr