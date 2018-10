Ostvarite kontakte sa uspješnim poslovnim ljudima iz inozemstva

Foto: promo

Od 12. do 14. studenog Kongresni centar Forum Zagreb bit će mjesto okupljanja poslovnih ljudi iz Hrvatske i uspješnih biznismena hrvatskog porijekla iz brojnih zemalja svijeta. Na četvrtom izdanju Konferencije Meeting G2 „Pogled u budućnost“ sudionike očekuje bogat program , a generalni cilj i dalje ostaje umrežavanje poslovnih ljudi, povećanje ulaganja iseljeništva u domovinu, promoviranje hrvatskih proizvoda i zemlje na svim kontinentima te zaustavljanje „odljeva mozgova“.

Dosad 150 poslovnih ljudi iz 26 zemalja

Jedinstvena je to prilika za tvrtke iz Hrvatske da ostvare odgovarajuće poslovne kontakte u raznim zemljama svijeta kako bi povećali izvozne plasmane ili da s druge strane predstave svoje projekte potencijalnim investitorima. Na dosadašnjim konferencijama sudjelovalo je više od 150 poslovnih ljudi iz 26 zemalja od čega najviše iz Južne Amerike, Australije, ali i iz SAD-a te europskih zemalja. Ove godine potvrđen je dolazak velike delegacije iz Australije, a uz njih prednjači delegacija iz Austrije. Ukupno se na Konferenciju očekuje dolazak oko 70 poslovnih ljudi iz inozemstva.

Prvi dan je osiguran za umrežavanje sudionika na sesiji Who is Who kao i za pitch sesiju „Starting up with CROnnect.me“ na kojoj će se 10ak startup-ova predstaviti ulagačima iz dijaspore te tako dobiti priliku etablirati se na domaćem i stranim tržištima. Zainteresirani startupi mogu se prijaviti na stranici Cronnect .

Primjer Australije – boom hrvatskog izvoza

Konferencija se održava pod visokom pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović koja će se na početku drugog dana obratiti okupljenima. Slijedi čak sedam panela s više od 35 sudionika iz zemlje i inozemstva. Jedan od zanimljivijih panela za tvrtke iz Hrvatske svakako će biti „Potencijal hrvatskih komora i gospodarstvenika po svijetu – primjer Australije“. Naime, u Australiji djeluju četiri Australsko-hrvatske gospodarske komore koje su posljednjih godina pomogle brojnim našim izvoznicima pri plasmanu roba i usluga u tu zemlju. Suficit u robnoj razmjeni je značajan, u 2016. izvoz iz Hrvatske je povećan gotovo 50 %, a u posljednje dvije godine se ustabilio na razinama višim od 20 milijuna eura. Ove godine u delegaciji iz te zemlje bit će i predsjednici triju komora koji će podijeliti svoja iskustva i način rada.

Izdvajamo i panel „Uspjeh ide kroz želudac“ ili proizvodnja delikatesa i pića u Hrvatskoj u okviru kojeg ćemo se upoznati s tvrtkama koje izvoze svoje delikatesne proizvode na razna tržišta, a gotovo smo nesvjesni njihovog međunarodnog uspjeha. Primjerice, manje je poznato da je sokove od Agropošte moguće kupiti u londonskom Harrodsu ili da su džemovi od smokava branda Dalmatia od Neba Chupina među prvih deset takvih proizvoda u SAD-u. Kako je jedan od naglasaka Konferencije tehnologija, jedan od panela će biti posvećen kriptovalutama, a drugi važnosti sistemskih integratora pri ulagačkom projektu.

Zadnji dan Konferencije 14. studenog rezerviran je za neformalno druženje i cjelodnevni izlet u Liku.