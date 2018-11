Općina Klis bila je turistički hit ovoga ljeta i ostvarila je sjajne turističke rezultate

FOTO: Press

Broj posjetitelja su u 2018. više nego udvostručili u odnosu na lani, koja im je također bila rekordna, pa očekuju oko 75.000 gostiju, što za općinu koja broji manje od 5000 stanovnika predstavlja impresivan broj. Njihov je adut kliška tvrđava, golema, kamena i teško osvojiva. Stoljećima je izazivala strah osvajača, a danas budi maštu i vraća nas u surovo, ali herojsko doba kliških uskoka, Petra Kružića i ostalih junaka koji su branili Europu od osmanlijske najezde. I danas, kada su jesenske kiše otjerale turiste i Dalmaciju posjećuju tek najuporniji gosti na kruzerima, na Klis dva puta tjedno dolaze organizirane skupine posjetitelja koji nekoliko slobodnih sati nakon uplovljavanja u splitsku luku žele iskoristiti upravo za obilazak kliške tvrđave koja pruža nezaboravan doživljaj i adrenalinski užitak.

Oživljena povijest

Kliška tvrđava očarat će vas i prije no što se do nje popnete: velika, mračna i opasna, tajanstvena i prelijepa. Na ulazu nagradit će vas veličanstvenim pogledom na splitski akvatorij, a onda se možete posvetiti otkrivanju skrivenih odaja i zidina – volonteri udruge Kliški uskoci rado će vas podučiti načinu života u srednjem vijeku, pokazati vam oruđa i oružja, a uz njihovu pomoć svladat ćete srednjovjekovne borilačke vještine. U obilasku susrećemo grupu britanskih turista koje članovi povijesne udruge podučavaju u rukovanju lukom i strijelom te mačevanju, drevnim viteškim vještinama toliko cijenjenim u njihovoj domovini, koje su došli naučiti na drugom kraju Europe, od potomaka kliških uskoka. Volonteri udruge su i turistički vodiči unutar tvrđave, koji će od šetnje drevnim kamenim zdanjem načiniti više nego zanimljiv sat povijesti. – Naša temeljna zadaća je posjetiteljima prikazati oživljenu povijest od Kružića, dakle Uskoka, ali i doba narodnih vladara. Naše interaktivne radionice vrlo su popularne, osobito među učenicima. Đačke ekskurzije dolaze i iz zemlje i iz inozemstva – govori Damir Žura predsjednik udruge Kliški uskoci, koja je udahnula život povijesnoj i spomeničkoj baštini. Oni su idejni začetnici i organizatori Uskočkog boja za Klis, povijesno-scenske igre u kojoj već tradicionalno sudjeluje oko 300 pripadnika povijesnih postrojbi iz Hrvatske, ali i iz drugih krajeva Europe.

Strateška lokacija

U dvodnevnom scenskom spektaklu, uz baklje, topovske plotune, dim i povijesne vojničke odore, scene snimljene na prirodnoj kulisi Kliške tvrđave izazivaju divljenje diljem svijeta. Kliška tvrđava izgrađena je na kamenoj hridi između Mosora i Kozjaka, s jedne strane je okrenuta prema moru, a s druge prema Zagori. Podignuta je na izvanrednoj strateškoj lokaciji koja omogućuje vojnu i trgovačku kontrolu nad čitavim Kliškim poljem te prostorom Salone i Splita. Zbog svoje važnosti Klis se često nazivao ključem Dalmacije i srcem srednjovjekovnog Hrvatskog Kraljevstva, što je nadahnulo i autore vizualnog identiteta kliške tvrđave koji su je prikazali kao ključi ključanicu. To je samo detalj koji pokazuje koliku važnost kliške vlasti daju svojoj tvrđavi oko koje grade planove za budući razvoj mjesta. – Općina Klis diči se svojom prošlosti i otima od zaborava značenje koje ima u hrvatskoj i europskoj povijesti, a istodobno gradi ljepšu i ugodniju budućnost, pritom imajući na umu da je održivi razvoj imperativ, te nastojimo spojiti tradiciju i moderno i ostaviti kao nasljeđe budućim generacijama. Tvrđava Klis nije samo naš okamenjeni identitet, ona je razvojni potencijal, lokomotiva razvoja Klisa i cijele općine – kaže načelnik Općine Klis Jakov Vetma kojeg osobito veseli što je upravo ove godine u kojoj se obilježila 370. obljetnica oslobođenja ovog važnog povijesnog i kraljevskog grada od turskih osvajača, kliška tvrđava odlukom Vlade dana na upravljanje Općini koja s njom ima velike planove. Klis razvija strategiju predstavljanja i približavanja svoje junačke povijesti modernim generacijama na njima privlačan i zanimljiv način koristeći se inovativnim tehnološkim rješenjima, ponajprije projektom Interpretacijskog centra Klis, koji je sada u završnoj fazi opremanja, a cijela investicija stajala ih je gotovo milijun kuna u čemu im je pomoglo Ministarstvo turizma. Načelnik Vetma obrazložio nam je i nastojanja Klisa da dobije status grada za što imaju i podršku Splitsko-dalmatinske županije. – Tijekom povijesti hrvatskog naroda teško je pronaći mjesto kroz koje je prošlo više vladara, vojskovođa i junaka nego kroz Klis.

Europska kulturna baština

Od Kneza Trpimira koji prvi put spominje riječHrvat, do najstarije poznate kraljice Domaslave, slavnog razdoblja kliških uskoka, Klis je uvijek bio sjedište i vladarski dvor. Upravo je u zakonu utemeljeno pravo dobivanja statusa grada zbog povijesne važnosti, a imamo primjere u Europi, ali i u Hrvatskoj takvih gradova, poput Nina. Smatram da trebamo njegovati svoju povijest i upravo u godini europske kulturne baštine i identiteta to zatražiti od Sabora Republike Hrvatske. Grad čine ljudi, a ne zgrade. I upravo važni ljudi tijekom cijele povijesti našeg naroda koji su vladali, živjeli, ratovali u Klisu, daju nam to za pravo. U razvoju kulturnog turizma želimo dalje ići u smjeru brendiranja Klisa kao povijesnog grada s nizom lokaliteta oko tvrđave Klis – pojašnjava Jakov Vetma koji se nada da će Klis dobiti status grada još u ovoj godini. Večernji list u nedjelju, 25. studenog izdaje specijal na 12 stranica o kliškoj tvrđavi. Intrigantnu povijesnu priču o povijesnom zdanju napisao je prof. dr. sc. Hrvoje Petrić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a Večernjakovi novinari upoznat će vas s tajanstvenim svijetom kliških uskoka, približit će vam junački život Petra Kružića, provesti vas kroz Klis i klišku tvrđavu i upoznati vas sa zanimljivostima koje jednog dana morate i vidjeti.