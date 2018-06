OMCO: Digitalizacijom poslovanja do većeg profita

Foto: press

Ovo je priča o tome kako je OMCO Grupa, najveći svjetski proizvođač kalupa za staklarsku industriju s 40 postotnim tržišnim udijelom u Europi, a 22 postotnim udijelom na svjetskom tržištu, odlučila dosegnuti vodeći položaj u digitalnom svijetu te je, udruživši se s kompanijom Atos, dospjela u sam svjetski vrh tehnoloških inovatora. Kompanija Atos, globalni lider u procesima digitalne transformacije, implementirala je rješenje SAP ERP u nekoliko tvrtki OMCO Grupe. Riječ je o poslovnom rješenju koje poboljšava produktivnost poslovnih procesa i povećava operativnu učinkovitost, uz istodobno smanjenje troškova i povećanje efikasnosti.



Softver za brzi rast

OMCO Grupa je zbog rasta poslovanja i razvoja tvornica unutar grupe, centralizacije prodaje, povećanja broja i dinamike interkompanijskih veza, potrebe za zajedničkom supply chain mrežom, grupne financijske konsolidacije te zbog potrebe uvođenja kontrolinga, trebala novo ERP rješenje - sustav i aplikacije kojima može bolje integrirati poslovanje cijele grupe, povećati operativnu efikasnost, brzinu toka informacija, dobiti transparentan uvid u sve poslovne procese te doći do pouzdanih podataka na temelju kojih se mogu donositi buduće poslovne i strateške odluke.

Poman odabir partnera

Proces odabira ERP sustava i tvrtke implementatora bio je sveobuhvatan - kontaktirali su gotovo trideset proizvođača softvera, detaljno precizirali funkcionalne i tehničke zahtjeve, intervjuirali više od stotinu konzultanta u dvadesetak tvrtki implementatora iz cijele Europe te posjetili desetak korisnika raznih ERP rješenja kako bi vidjeli najbolje prakse. „Analiza povrata na ulaganja govorila nam je da ćemo najveću dodatnu vrijednost od novog ERP sustava dobiti od platforme sa snažnim interkompanijskim funkcionalnostima“, kaže Saša Barić, voditelj projekta u OMCO Grupi. Ugovor za implementaciju SAP ERP-a u cijeloj OMCO Grupi potpisan je s tvrtkom Atos Hrvatska, a projektni tim sastavljen je od odabranih konzultanata iz zagrebačkih tvrtki, Atos i b4b.



Optimizacija procesa

Novo rješenje do sada je implementirano u četiri kompanije grupacije OMCO, a cijela OMCO Grupa bit će prožeta SAP ERP-om do Nove godine 2020. „Najvažnija zadaća bila je poboljšati komunikaciju između kompanija podružnica- raznih proizvodnih pogona u raznim zemljama - te optimizirati i implementirati poslovne procese OMCO Grupe u SAP ERP rješenje. Iznimno smo zadovoljni realizacijom postavljenog cilja,“ izjavio je Miroslav Idžojtić, voditelj projekta iz tvrtke Atos. Analiza poslovnog slučaja implementacije SAP ERP rješenja u tvrtki OMCO bit će prezentirana na konferenciji tvrtke SAP Hrvatska: SAP NOW, koja se održava 14. lipnja u Zagrebu.