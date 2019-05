O tehnološkim inovacijama za budućnost poslovanja na konferenciji SAP NOW 2019

Foto: promo

Tvrtka SAP najavila je poslovno-tehnološku konferenciju SAP NOW 2019. koja će se održati 6. lipnja u zagrebačkom Plaza Event Centru (Slavonska avenija 6/2). Pod sloganom Becoming an Intelligent Enterprise, nizom predavanja, zanimljivih primjera te središnjom panel raspravom, događanje će sudionicima približiti način na koji inteligentne tehnologije oblikuju budućnost poslovanja.

Konferenciju će otvoriti Mark Raben i Rok Magister, tehnološki direktori u SAP-u koji će uz DJ-a JAMirka na primjeru glazbe pokazati kako čak i mali pomaci u razvoju tehnologije mogu voditi do velikih promjena i novih poslovnih modela.

SAP NOW 2019 će uz predstavnike SAP-a okupiti niz uglednih domaćih stručnjaka koji će predstaviti važne poslovne projekte. O tome kako unaprijediti cjelokupno poslovanje uz ERP nove generacije SAP/4HANA govorit će Mate Poropat, direktor farmaceutsko - tehničkih operacija u riječkom JGL-u. Nikola Vrdoljak, direktor digitalne agencije 404 i Hrvoje Kujundžić iz SAP-a, održat će predavanje o naprednom upravljanju korisničkim iskustvom koje kombinira operativne (O) i iskustvene (X) podatke. O korištenju SAP-ovih rješenja u području sporta, govorit će Matija Biško iz nogometnog kluba Dinamo koji od prošle godine koristi SAP Sports One rješenje. Iz Turističke zajednica grada Rijeke na konferenciju stiže i Dominik Damiš koji će govoriti o digitalizaciji turističkih usluga na temelju SAP-ove blockchain tehnologije. U središnjem dijelu konferencije održat će se i dio programa pod nazivom „Sonjin kutak“ gdje će Sonja Popović, direktorica SAP d.o.o razgovarati s Mirsadom Kudrić, generalnom direktoricom Boscha na temu 4. industrijske revolucije. Dodatno, s Julijem Domcem, ravnateljem REGEA-e razgovarat će o tehnološkim inovacijama u energetici, dok će s Ivanom Budin Arhanić, potpredsjednicom za poslovni razvoj i korporativne poslove u Valamaru, razgovarati o digitalnoj transformaciji turističkog sektora.

Sonja Popović, direktorica SAP-a izjavila je:

„Dinamika današnjeg poslovanja uz očekivanja korisnika nove generacije o besprijekornom iskustvu, traži od kompanija koje žele biti konkurentne izuzetnu okretnost i prilagodljivost. SAP sa svojim rješenjima pomaže tvrtkama u postizanju izvrsnih poslovnih rezultata, a inovativnih primjera iz prakse imamo i u Hrvatskoj. Na SAP NOW želimo inspirirati tvrtke za poslovanje novog doba te pokazati kako inovacije doprinose cjelokupnoj ekonomiji, društvu te svima nama pojedinačno.“

U sklopu konferencije bit će proglašeni pobjednici 18. izdanja nagrade SAP ICT Journalist Prize Božo Težak u dvije kategorije: nagrada za najbolji novinarski rad i nagrada za najbolji urednički rad. Dodatno, odabirom Zbora Informatičkih novinara HND-a, nagrada će biti dodijeljena i najboljem ICT novinaru ili novinarki za rad u prošloj godini.