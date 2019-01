Novi programi u Mirakul Edukacijskom centru prvi put predstavljeni u Hrvatskoj

Foto: Promo

Prateći najnovije svjetske i tehnološke trendove u poslovnom obrazovanju, Mirakul Edukacijski centar je razvio brojne, potpuno nove, edukacijske programe koje će prvi put predstaviti u 2019. godini.

Novi edukacijski programi u sklopu Mirakul Akademija sustavno prate promjene u dinamičnom poslovnom okruženju te pružaju visoku razinu kvalitete stečenih znanja kao i produktivnog umrežavanja polaznika iz većine značajnijih tvrtki i organizacija u Hrvatskoj.

Prvi put u Hrvatskoj predstavljen je ekskluzivni VIP edukacijski program za top managere - Influence, Power and self branding for leaders! Program je namijenjen top i visokom menadžmentu te poduzetnicima, osmišljen za jačanje osobnog liderskog potencijala, samosvijesti i komunikacijskog utjecaja. Konačan rezultat je osobni rast pojedinca i jačanje osobnog branda. To znači izgradnja samosvjesnog i uvjerljivog komunikatora koji snagom svog utjecaja može bitno podići razinu organizacijske kulture, motivacije i posljedično poslovne uspješnosti i ugleda poduzeća.

Mirakul je predstavio i Sales Excellence Training, napredan edukacijski program namijenjen voditeljima prodaje i vrhunskim prodajnim specijalistima kako bi dodatno „izbrusili“ svoje prodajne i komunikacijske vještine te se upoznali s nekim najmodernijim prodajnim alatima i tehnikama. Akademija Stress management coaching omogućit će polaznicima kreiranje, implementiranje i provođenje “stress free“ kulture unutar svoje organizacije kako bi tim ostao produktivan. Također, kroz brojne vježbe polaznici će moći usvojiti tehnike upravljanja stresom na radnom mjestu.

U nastavku donosimo detalje u vezi trajanja svih edukacijskih programa te poveznice na iste:

Sales Excellence Training, 17. siječnja 2019. - 14. veljače 2019.

Stress management coaching, 16. svibnja 2018. - 13. lipnja 2019.

VIP program za top management – Influence, Power and self branding for leaders, 12. travnja 2019. - 14. lipnja 2019.

U tijeku su upisi na sve edukacijske programe u sklopu Mirakul Akademije, a ako se prijavite i uplatite kotizaciju do 31. siječnja, ostvarujete AKCIJSKI POPUST od 15% koji se odnosi na redovne cijene programa.

Osim novih višemjesečnih programa u sklopu Akademije, Mirakul je kreirao i brojne nove jednodnevne seminare koji će polaznicima omogućiti stjecanje usko specijaliziranih znanja. Iz područja IT-ja predstavljeni su seminari o informacijskoj sigurnosti u poslovnom okruženju te o vodećim alatima za analizu i vizualizaciju podataka. U području HR-a i Managementa predstavljeni su seminari o upravljanju međugeneracijskim razlikama na radnom mjestu kao i odsustvom s radnog mjesta te njegovim uzrocima i posljedicama, ali i upravljanju stresom za postizanje što boljih rezultata.

Osim istaknutih, u ponudi su i drugi novi programi i seminari koji pokrivaju važna tematska područja u poslovanju, a čiji pregled donosimo u nastavku.

Absenteeism In The Workplace – Efikasno i efektivno upravljanje apsentizmom, 24. siječnja 2019.

Generation management – Upravljanje međugeneracijskim razlikama na radnom mjestu, 25. siječnja 2019.

Digital marketing & Webshop sales future: digitalne marketinške strategije i strategija web prodaje, 17. siječnja 2019.

Optimal Sales Performance: balansiranje između brojeva i emocija, 31. siječnja 2019.

Systematic salles approach best practices: razvijte prodajne vještine i unaprijedite učinkovitost regionalnih prodajnih timova, 14. veljače 2019.

Cyber Security Awareness – Informacijska sigurnost kroz poslovno okruženje, 13. veljače 2019.

Tableau – vodeći alat za analizu i vizualizaciju podataka, 15. veljače 2019.

Inovacija i „Design Thinking“, 21. - 22. veljače 2019.

Power BI, 27. ožujka 2019.

Napredna vizualizacija podataka u Excelu, 11. travnja 2019.

Stress management & Stress free nutrition– uzroci, posljedice i prevencija stresa prehranom, 16. svibnja 2019.

Anti-stress mental training – tehnike razvijanja mentalne snage, smanjivanja stresa i postizanja vrhunskih rezultata, 30. svibnja 2019.

MS Power Tools (PowerPivot, PowerQuery i PowerBI skup alata za self service BI), 6. - 7. lipnja 2019. godine

VBA – Osnove programiranja u Excelu, 12. lipnja 2019.

STRENGTH DEPLOYMENT INVENTORY (SDI®) – Alat za osobni i timski razvoj – Od samoprocjene do produktivnog upravljanja različitostima i konfliktima, 12. lipnja 2019.

Self management & Stress coping strategies – upravljanje sobom i strategije suočavanja sa stresom na poslu, 13. lipnja 2019.

Mirakul Edukacijski centar godinama je jedan od lidera poslovnog obrazovanja u Hrvatskoj. Svi predavači mogu se pohvaliti izuzetno bogatim managerskim i predavačkim iskustvom, vrhunskim specijalističkim znanjima te mnoštvom održanih edukacija. Zahvaljujući praktično primjenjivim znanjima, sustavnom i prilagođenom pristupu edukaciji, iskustvenom učenju te prenošenju (ne)dobrih praksi, polaznici dobivaju priliku razvijati vještine i znanja koja su im važna za osobni razvoj, ali i uspješnost tvrtke. Svi se edukacijski programi održavaju u Zagrebu, a po potrebi Mirakul je u mogućnosti organizirati edukaciju u svim dijelovima Hrvatske.

Sve dodatne informacije o programima, predavačima i uvjetima upisa možete pogledati na web stranicama www.mirakul.hr/edukacijski-centar/najava-edukacijskih-programa ili poslati upit na edukacija@mirakul.hr.