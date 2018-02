Nova trend ideja za nezaboravan teambuilding

FOTO: Press

No često te titule iz tvrtke i hijerarhija znaju biti otegotna okolnost za pravu atmosferu na teambuildingu i ne dolazi do željenog efekta. No, postoje odlični, kreativni teambuildinzi na kojima se ta hijerarhija itekako može razbiti. Karaoke su odlična aktivnost za razbijanje tih nevidljivih stepenica i zapreka. Na karaokama nema šefova i tajnica, nema više i niže rangiranih, članova uprave i slično. Na karaokama svi postaju isti, svi se žele samo zabaviti uz svoje najdraže pjesme i pritom zabaviti sve prisutne. Ne brinite ako nemate sluha jer na karaokama je sve do smijeha i zabave a vjerna publika će vam sigurno pomoći pa se na trenutak ili dva možete osjećati i kao legendarni Mišo Kovač, samo raširite ruke... Redovito nakon teambuildinga najupečatljiviji dojmovi i ono što svi prepričavaju uz smijeh su iskustva s karaoke večeri. Također, manje-više uvijek netko iznenadi s fantastičnim pjevanjem na opće iznenađenje ostalih prisutnih jer u godinama zajedničkog rada i nebrojenih zajedničkih radnih dana jednostavno nisu nikada čuli kolegu/icu u opuštenoj atmosferi da pusti glas pa se po tvrtki počne pričati o novom glazbenom show-u na koji bi mogli prijaviti kolegu/icu.

Zbog svega navedenog, kada počne priča o sljedećem teambuildingu založite se za GoDJi karaoke, založite se za dobru atmosferu i puno zabave i smijeha. Zašto?

Uz karaoke možete angažirati i DJ-a, jer kada se svi ispušu, isplešu i ispjevaju da atmosfera i euforija ne bi pala često je potreban iskusan DJ koji će znati prepoznati i čuti želje prisutnih te održavati atmosferu na zavidnoj razini do kraja zabave. Opušteni trenuci s kolegama tako će proći s puno zabave i plesa.

Dakako, za puni doživljaj GoDJi entertainment je spremio za vas i najam rasvjete koja može obojiti cijelu prostoriju po potrebi i ritmu pjesama, može biti kao u suvremenom disco klubu ili retro klubu iz 70ih i 80ih ili pak diskretna rasvjeta za vrijeme dok netko govori ili slično.

Također GoDJi entertainment možete angažirati i u službenim trenucima za konferencije, promocije, otvaranja, predstavljanja, revije, koncerte, sajmove i slično za najam rasvjete, razglasa, mikrofona, projektora (uz kooperante/partnere i videozidova, bina/stageova i dr.).

GoDJi entertainment ima sve usluge idealan teambuilding ili događanje, samo se opustite i uživajte s kolegama/icama u nezaboravnim trenucima.