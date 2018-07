Nakon 48 sati odlične zabave u šumi završen je i šesti festival elektronske glazbe Forestland

FOTO: Press

Kad je u petak krenula glazba, nije se gasila sve do nedjelje u podne. Nakon što je u petak Jonas Love iz Kanade otvorio festival, sve je upućivalo na odilčan vikend na Forestu. Na vruć petak osvježenje je pružala bobnon chill zona, kao i energičan underground Forestroom stage - powered by HEP.

Prvoga dana festivala glavna zvijezda bio je nizozemski DJ i producent Mark Sixma. Legendarni uplift trance DJ nastupao je na glavnoj pozornici, i svojim energičnim hitovima doveo atmosferu do usijanja. Na skrivenoj šumskoj pozornici "Forestroom" petak je prošao u znaku hrvatskih underground zvijezda Petra Dundova i Torresa, DJ-a koji su na samom vrhu scene već gotovo dva desetljeća.

– Premda je u subotu atmosferu pomalo pokvarila kiša, to je jedini element na koji ne možemo utjecati. Forestland okuplja odličnu publiku, imali smo dosad najviše stranaca, ali i definitivno najveći kamp – rekao nam je glasnogovornik festivala Krešo Biškup.

– Dva sata kiše sigurno su obeshrabrila neke od posjetitelja, no odlične fotografije i dojmovi pokazuju da Međimurje ima i publiku kojoj ni ljetni pljusak nije prepreka za odličnu zabavu. Htjeli bismo se zahvaliti svim sponzorima, partnerima, posjetiteljima, i svima koji su pomogli još jednoj odličnoj organizaciji festivala.

Nakon neprospavane noći, subotu je nekoliko stotina kampera provelo u odmoru i prikupljalo energiju za nastupe Zonderlinga, Stevea Allena, Dekove, ali i makedonske zvijezde Galoskog i autora himne festivala, rumunjskog mladog DJ-a Nicka Havsena. Večer je pokušala smiriti kiša, ali Havsen je atmosferu donio do usijanja, i pripremio publiku na apsolutno genijalni nastup svjetskih zvijezda - Zonderlinga. Tisuće vjernih partijanera plesale su tako do ranih jutarnjih sati, sve dok točno u podne nisu nestali i posljednji taktovi glazbe, te je sve stalo u šumi usred Međimurja.

Forestland je već tradicionalnim jutarnjim nastupom Jure Somena završio i svoje šesto izdanje, te najavio svijetlu budućnost mladog festivala. Iako se u šumu vraćamo tek 2019., ekipa iz Forestland festivala priprema još mnogo iznenađenja!

Vidimo se u "šumici", na Forestlandu!