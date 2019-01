Najugledniji dnevnik na svijetu The New York Times preporučio Zadar kao destinaciju koju treba vidjeti u 2019. godini

FOTO: Pixsell

Na listi prestižnog njujorškog medija Zadar se nalazi na visokom 11. mjestu uz opis i doživljaj Zadra kojega je napisao David Farley. Timesov novinar u rubrici Travel navodi kako je nakon uspjeha nogometne reprezentacije prošlog ljeta na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, Hrvatska privukla pozornost svjetske javnosti. Posebno je bila zapažena, ističe Farley, inspirativna igra kapetana Luke Modrića.

„Nogometni navijači pretraživali su njegovo ime i saznali da gospodin Modrić dolazi iz Zadra, lijepog i kompaktnog grada na dalmatinskoj obali. Zadar se često preskoči kada turisti u Hrvatskoj iz Istre na sjeveru putuju do Splita i Hvara, a zatim do Dubrovnika. No to će se promijeniti, osobito kada Ryanair redovnim letovima pridoda one iz Praga, Hamburga, Kölna i Nürnberga, počevši od ovog proljeća. Osim zadarske srednjovjekovne jezgre, moraju se vidjeti i gradska šetnica uz more te glazbene Morske orgulje, koje je izradio arhitekt Nikola Bašić. Čarobni zalasci sunca inspirirali su i Alfreda Hitchcocka koji je posjetio grad 1964. te zaključio kako je u Zadru vidio najljepši zalazak sunca na svijetu. Grad je ujedno i prolaz za otoke bez granica, osobito za Dugi otok“, piše Farley objašnjavajući razloge zbog kojih treba vidjeti i doživjeti Zadar uz napomenu kako su posebna atrakcija arhipelaga konobe s ponudom riblje hrane i iznimno čisto more.

Popis od 52 mjesta u svijetu koja treba vidjeti jedna je od najvećih novinarsko-turističkih priča ove godine, za koju je New York Times angažirao pisce i fotografe iz cijelog svijeta, kao i urednike, dizajnere i interaktivne stručnjake. Urednici Timesove rubrike Travel tražili su od novinara koji su ranije pisali o zanimljivim mjestima, da opišu svoje omiljene destinacije sa 150 riječi, a njihovi su prijedlozi sastavljeni u jedan veći dokument na 70 stranica. Pokazalo se kako je Zadar bio ne samo jedan od predloženih gradova ili mjesta koje treba posjetiti, nego je kao 11. izabran i svrstan na listu The New York Timesa, iza egzotičnog Puerto Rica, spektakularnog arheološkog kompleksa Hampi u Indiji, slavne i mondene kalifornijske Santa Barbare, izraelskog Eilata smještenog na rajskom komadu Crvenog mora ili bavarske prijestolnice Münchena koji se trsi umjetnošću, muzejima i operom. Zadar je sa svojim arhipelagom predstavljen kao mjesto „neusporedivog zalaska sunca, Morskih orgulja i otoka bez granica“.

Ovo je bez sumnje najljepše priznanje koje je Zadar dosad dobio kao odredište za putovanje ili kao turistička destinacija, a praktički se nadovezalo na raniji izbor najprestižnijeg turističkog vodiča za putovanja, Lonely Planeta, koji je Zadar svrstao među deset najboljih svjetskih destinacija uz preporuku za izbor najbolje destinacije za putovanja u 2019. godini. U opisu te preporuke na web stranicama turističkog vodiča za putovanja, čija su tiskana izdanja dosad prodana u više od 120 milijuna primjeraka, našao se tada i članak o izabranim zadarskim restoranima koje su biranim riječima najbolje predstavili sami gosti restorana i grada Zadra. Prethodno je Zadar 2016. godine bio preporučen kao najbolja europska destinacija u izboru belgijskog turističkog portala European Best Destinations s rekordnim brojem glasova, od kojih je više od polovice došlo iz inozemstva, dok je Zadar posredno spomenut u više od 780 novinskih članaka te na više od 6.400 komentara sa 118.487 dijeljenja ili takozvanih sheranja na Facebook stranicama. Iako privlačno i značajno, ipak je sve to neusporedivo s ovogodišnjim izborom koji je napravio The New York Times. Riječ je o trećoj najvećoj dnevnoj novini u Sjedinjenim Američkim Državama koja se svakodnevno tiska u milijun primjeraka, dok je njezino online izdanje uvjerljivo najčitanije u Americi. The Times i njegovi novinari dobili su ukupno 151 Pulitzerovu nagradu za novinarstvo, daleko više od bilo koje druge novine ili medija u svijetu.