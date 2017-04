Najpoznatija zagrebačka obiteljska slastičarnica slavi jubilarni rođendan: Šest poslovnica i više od 100 zaposlenih

FOTO: Press

Stjepan Vincek autor je najpoznatije zagrebačke slastice – zagrebačke kremšnite. I premda je tijekom 40 godina postojanja njegove slastičarnice, Vincek nizao razne uspjehe i brojne slastice, i danas je zagrebačka kremšnita najtraženiji proizvod i nešto na što je cijela obitelj Vincek jako ponosna.

- Kada sam početkom 80-ih osmislio zagrebačku kremšnitu, nisam imao pojma koliko će ona biti popularna i koliko će dugo živjeti. Lijepo je vidjeti danas da ih prodajemo i više od 300 tisuća godišnje i da zagrebačka kremšnita i dalje slovi kao najpopularniji zagrebački kolač. Naravno da sam sretan što smo upravo mi tvorci toga – kaže Stjepan Vincek, vlasnik slastičarnice Vincek. Premda je taj kolač s hrskavim tankim slojem čokolade postao slastičarski 'evergreen', Vincek ne prestaje s inovativnošću i nizanjem novih proizvoda i receptura. Cijela obitelj je u poslu slastičarstva, supruga Ankica, dvije kćeri, sin i njihovi supružnici, koji sudjeluju u razvijanju posla. S ciljem da i dalje nastave razvijati obiteljski posao, sin i kćer diplomirali su ekonomiju, dok je druga kćer završila prehrambeno biotehnološki fakultet. Tako su upravo osmislili i neke nove kolače. Jedan od njih je osvježavajuća kombinacija jabuke i kestena, jedan u nizu kolača nastalih isključivo od domaćih sirovina.

U Vinceku oduvijek drže do sirovina i sve ove godine surađuju s nizom domaćih proizvođača. Kako bi njihove slastice zadržale iznimnu kvalitetu, Vincek godišnje otkupi i preradi gotovo 50 tona kestena za vrhunski kesten pire po kojem je već prepoznat među kupcima i drugim slastičarima u hotelima i restoranima jer ga u Vinceku kupuju za svoje slastice, te preko 10 tona voća i orašastih plodova za pripremu slastica.

Ponosan sam na cijeli niz suradnji koje smo ostvarili, kao i poslovnih uspjeha. Zapošljavamo više od 100 ljudi, danas nudimo više od 100 vrsta kolača i preko četrdesetak okusa sladoleda. Sve to smo postigli upornim radom i ulaganjem u znanja, tehnologiju i kvalitetu sirovina – ističe Stjepan Vincek i prisjeća se kako je mali obiteljski obrt pokrenuo sa suprugom Ankicom 1977. godine, otvaranjem prve slastičarnice pod svojim imenom u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu, nastavljajući već uhodani posao slastičarnice Volarić. A danas više od milijun kupaca godišnje navrati po svoju kuglicu sladoleda ili kolač, u neku od šest slastičarnica u Zagrebu, gdje će naći tradicionalne kolače pripremljene prema istim recepturama kao i na samom početku, kao i mnoštvo poznatih slastica današnjeg vremena.

Supružnici Vincek, uz podršku mlađe generacije, pazili su na čuvanje tradicije, ali i pomno pratili moderne trendove u prehrani. Ljubitelji schwarzwaldica, boem kocki, orehnjača ili pinci te brojnih drugih poznatih slastica mogu računati na njihovo stalno mjesto u vitrinama, no Vincek je bio uvijek i korak ispred. Tako su sredinom 90-tih prvi ponudili sladoled za dijabetičare, potaknuti pričom jedne djevojčice koja im se požalila da nigdje u gradu ne može pojesti sladoled. Nakon početnih okusa vanilije i čokolade, u njihove vitrine sa sladoledom vrlo brzo su stigli i novi okusi, malina, naranča, lubenica, kao kolači i čajna peciva bez šećera... na radost svih onih koji se ne žele odreći slatkog, unatoč zdravstvenim tegobama.

Krajem 2014. su u Tomićevoj ulici ispod čuvene Uspinjače, otvorili svoju najnoviju slastičarnicu, sa specijaliziranom ponudom upravo za sve one radoznale i sklone modernijem pristupu u slastičarstvu te one koji žele uživati u drugačijoj prehrambenoj ponudi ili moraju poštivati liječničke upute. Tako Vis á Vis by Vincek ima slastice bez glutena, bez šećera, zaslađene stevijom, datuljama, agavinim sirupom ili smeđim šećerom, pripremljene s rižinim, bademovim ili sojinim mlijekom. Neke od njih su i bez jaja i kravljega mlijeka, osmišljene za vegane, a nude i 'raw-food' kolače, pripremljene bez termičke obrade, na bazi indijskih oraščića, badema, voća i agavina sirupa...

Veseli me spoj tradicije i našeg iskustva u kombinaciji s doprinosima mladih snaga jer samo tako možemo pratiti želje naših kupaca i opstati u izazovima tržišta. Naime, dio naših zaposlenika s nama je već nekoliko desetljeća i oni su naša baza. Isto tako, već godinama surađujemo sa zagrebačkom i zaprešićkom slastičarskom školom te srednjom strukovnom školom Slava Raškaj. Tako desetak naučnika godišnje, ima priliku u praksi vidjeti što to znači moderni slastičarski biznis. Istovremeno, petnaestak najboljih i zainteresiranih, kod nas izučenih slastičara, i danas rade kod nas – zaključuje Vincek.

Za svoju obljetnicu tijekom godine pripremat će brojna iznenađenja za vjerne kupce i sve Zagrepčane, o čemu će još obavijestiti javnost.