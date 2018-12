Na prepunom advenstkom trgu uz Magazin i spektakularni vatromet svečano otvoren Advent u Zadru

Foto: Dino Stanin / Pixsell

Spektakularni vatromet malo iza 22 sata bio je šlag na torti sinoćnjeg otvorenja četvrtog „Adventa u Zadru“ na krcatom Trgu Petra Zoranića. Da će sama svečanost otvorenja biti poseban doživljaj bilo je jasno još u ranim večernjim satima, kada se rijeka ljudi, Zadrana i gostiju Zadra, počela slijevati prema centralnom advenstkom trgu. Ispred svih adventskih kućica tražilo se slobodno mjesto koje je bilo ravno dobitku na lutriji. Bogata ovogodišnja gastro ponuda, koncert vječnog splitskog benda „Magazin“ i njihove simpatične pjevačice Andree Šušnjare koja je na otvorenje stigla izravno sa zadarskog klizališta na Višnjiku, očito su bili dobitna kombinacija za sinoćnji dobar štimung.

- Bili smo i prošle godine na zadarskom Adventu, ali ovogodišnje otvorenje nam je bilo nekako spontanije i ljepše. Ponuda hrane na kućicama također je puno bogatija i raznolikija. Posebno nas veseli što imamo i kućicu s pravim slavonskim specijalitetima - kazale su Ivana i Sanja, studentice iz Osijeka. Sve Zadrane i goste zadarskog „Adventa“ s bine je uoči koncerta pozdravio prvi čovjek zadarskog turizma, direktor Turističke zajednice grada Zadra Mario Paleka.

- Hvala vam svima što ste došli na otvorenje „Adventa u Zadru“, a posebno je lijepo što ste došli u velikom broju. Svima želim da uživate u našem programu - kazao je direktor Paleka. Četvrti zadarski „Advent“ tako je počeo svečanošću otvaranja i koncertom, ali je večernji program nešto ranije još ponudio nastup plesno-akrobatske skupine „CROwd Control“ iz Splita. Šarmantni Splićani – cirkuski akrobata Jan Hajsek, plesačica Sonja Bonačić i gimnastičarka Klara Carev – uspjeli su svojim točkama očarati publiku okupljenu u velikom broju ispred crkve svetog Šime.

- Nije nam ovo prvi nastup u Zadru, ali smo prvi put na zadarskom „Adventu“ s programom. Bilo nam je zaista lijepo - potvrdila je Klara kako nije samo publika uživala u vještinama mladih Splićana.

- Zato se i zovemo CROwd Control, jer nastojimo uspostaviti interakciju s publikom. Okupili smo se prije pet godina, nakon što smo Gianluca De Pol i ja željeli pokrenuti udrugu koja bi promicala ovakve vještine - upoznao nas je Jan s poviješću splitske grupe koja njeguje akrobatske vještine u najboljoj maniri uličnih izvođača.



Ovogodišnji „Advent u Zadru“ odvija se na više lokacija, pa će već u subotu od 10 do 13 sati uslijediti program za djecu „Zimska bajka“. Najmlađi Zadrani uživat će u edukativnim radionicama Magic Trees And Whispering Wood, Merry Grinchmas bojanju, izradi rekvizita, slikanju lica i dječjim pričama. U 18 sati je paljenje prve adventske svijeće u crkvi svetog Šime, dok je u 20:30 sati na centralnom advenstkom trgu još jedan vrhunski koncert kada će svirati virovitičko-zagrebački rock bend „Vatra“. Prvog dana prosinca u adventski program uključuje se i Kampo Kaštelo, pa će se u prostoru Malog arsenala svakodnevno od 10 do 12 sati te od 18 do 20 sati moći pogledati „Štorija o Kampu“. U 18 sati u subotu u Perivoju Gospe od Zdravlja prikazuje se i predstava „Kineska knjiga čuda“. Sa svojim programom nastavlja i zimsko klizalište na Višnjiku, najveće koje je ikad postavljeno u Zadru. Sve informacije o Adventu u Zadru možete pratiti na www.advent.zadar.travel