MOL proglašen energetskom tvrtkom godine na okupljanju nafto-plinaša

Riječ je o prestižnom godišnjem izboru koji slavi najuspješnije tvrtke, projekte i inovacije svjetske energetske industrije u organizaciji najeminentnijeg stručnog časopisa naftaške branše Petroleum Economista, koji kontinuirano izlazi od 1934. godine.

MOL Grupa osvojila je čak dva priznanja na svečanosti Petroleum Economist Awards za 2018 godinu. Uz MOL Grupu, koja je jedina naftno-plinska kompanija s osvojene dvije nagrade, među dobitnicima je i američka tvrtka Tesla za čistu energetsku inicijativu godine (Cleaner Energy Initiative of the Year) zahvaljujući svojoj gigatvornici u Nevadi, koja je najveća svjetska tvornica litij-ionskih baterija. Multinacionalna kompanija Total, sa sjedištem u Francuskoj, osvojila je nagradu za energetsku veliku ili large cap tvrtku godine (Energy Company of the Year - Large Cap), a talijanski ENI za istraživačku tvrtku godine (Exploration Company of the Year).

MOL se natjecao u dvije kategorije: energetsku tvrtku godine u kategoriji srednje velikih tvrtki prema tržišnoj kapitalizaciji (Energy Company of the Year - Mid Cap) i za vođu budućnosti (Future Leader). Sama kompanija je stoga osvojila nagradu u kategoriji energetske mid-cap tvrtke godine, a Péter Ratatics, izvršni potpredsjednik Grupe za usluge kupcima, osvojio je nagradu u kategoriji vođa budućnosti. U obje se nagrade odražava ne samo MOL-ovo profesionalno vodstvo, nego i uspjeh tvrtke te njezina vizija za budućnost, definirana u Strategiji MOL Grupe za 2030. Energetska mid-cap tvrtka godine kompetitivna je kategorija u kojoj su među nominiranima bile još tri značajne kompanije. Na ocjenjivački je sud MOL ostavio dobar dojam zbog svojeg iskorištavanja pozicije tržišnog predvodnika, čime je postao uzor drugim tvrtkama u industriji koja proživljava velike promjene. Prepoznata je i MOL-ova napredna strategija mobilnosti, koja uključuje car sharing, električnu mobilnost i rješenja za javni prijevoz u gradovima. Péter Ratatics osvojio je nagradu u kategoriji Future Leader zbog svoje uloge u razvoju i provedbi MOL-ova strateškog plana za preobrazbu maloprodajne mreže kompanije u pružatelja šireg raspona roba i usluga. Ključ Rataticseva uspjeha bila je njegova sposobnost razmišljanja izvan unaprijed utvrđenih okvira i jasna vizija MOL-ove budućnosti izvan ere fosilnih goriva. Dobitnicima ovogodišnjih nagrada izabranima po transparentnom metodološkom procesu osobno je na njihovom "značajnom doprinosu industriji" čestitao i izdavač časopisa John Royall, naglasivši kako se radi o "događaju koji prepoznaje lidere širom svijeta u svim glavnim aspektima naftne industrije".

Petroleum Economist je mjesečnik koji pruža makroekonomsku i geopolitičku analizu kompletne energetske industrije. Magazin pruža neovisnu analizu korisnicima iz naftno-plinske industrije, a prepoznat je po analitičkim najavama rasta i pada naftnih tržišta daleko prije drugih, zbog čega ga koriste ne samo tvrtke iz branše, nego i one iz drugih područja, kao i brojne vlade diljem svijeta, želeći tako biti ispred događaja i pratiti najave u sektoru puno prije drugih. U svom području ovaj časopis ima jednak ugled kao Financial Times i The Wall Streat Journal u širem ekonomskom sektoru.