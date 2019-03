Mirakulovi Mini MBA programi razvijaju osobne liderske kapacitete i ključne managerske vještine

doc.dr.sc. Jasminka Samardžija, voditeljica Mirakulovih Mini MBA programa za managere

Izvršno odlučivanje i strateško planiranje najvažniji su zadatci svakog lidera. To je njegov posao. Razmišljati o budućnosti, vidjeti dalje od drugih, doći do strateški važnih informacija, povezivati ideje u konkretne proizvode, nadahnjivati svoj tim i osigurati mu dobar osjećaj. No, prečesto lideri imaju osjećaj da to mogu sami. Vizija je važna, ali bez egzekucije vizija ostaje samo san ili tek nerealizirana ideja. Briga za ljude nije posao kojim se bavi samo HR, ljudi odlaze i dolaze u organizaciju upravo zbog lidera. Zadovoljni zaposlenici predani su, žele i mogu dati više, a samorealizaciju vide u dobroj realizaciji firme. Zašto? Zato što provode svoje ideje. Dobar će lider dati mogućnost svakom zaposleniku da se izrealizira kako bi i jedna i druga strana ostvarile svoj maksimum.





Kako bi se to postiglo, potrebno je, više nego ikada, ulagati u sebe i usvajati nova korisna znanja i vještine. Vodeći se time, Mirakul Edukacijski centar oblikovao je specijalističke modularne edukacijske programe u kojima se te vještine svladavaju na praktičnim primjerima. Voditeljica Mirakulovih Mini MBA programa za managere, doc.dr.sc. Jasminka Samardžija, pojasnila je koje se kompetencije očekuju od managera u današnje vrijeme te koje su prednosti pohađanja upravo Mirakulovih Mini MBA programa.





Koje su ključne vještine koje treba svladati moderan uspješan manager u današnje vrijeme obilježeno snažnim tehnološkim napretkom i novim poslovnim modelima?

Manager današnjice prije svega mora znati voditi ljude što znači inspirirati, nadahnjivati, otkrivati njihove potencijale, interese i usmjeravati ih prema njihovoj potpunoj realizaciji. Realizacija KPI-eva svake organizacije ovisi o sinergijskom efektu, prenošenju informacija, delegiranju zadataka i sagledavanju cjelovite slike. Imati informaciju prije svih drugih i znati je kapitalizirati postalo je nužnost. Upravo je upoznavanje kolega iz različitih industrija uz razmjenu međusobnih iskustva presudan faktor koji će dijeliti loše od dobrih strateških odluka i osigurati zadržavanje odnosno rast biznisa.

Što se u biznisu promijenilo u posljednjih dvadesetak godina?

Promijenila se dinamika i posljedično fleksibilnost. Poslovni se ciklusi odvijaju brže, životni vijek proizvoda i usluge je kraći, mogućnost gotovo instantnog multipliciranja poslovnog modela postala je stvarnost uslijed dostupnosti informacija koje, gledajući s druge strane, imaju silne prednosti. Klijenti s pravom imaju visoka očekivanja krenuvši od kvalitete preko brzine reakcije do posjedovanja adekvatnih informacija. Fleksibilnost je postala „conditio sine qua non“. Poslovni modeli iziskuju brzinu i fleksibilnost managementa u donošenju odluka jer sporiji gube tržište, gube najbolje ljude i gube profit. Lider je role model, u njega su uprte sve oči i važno je osvijestiti ulogu koju imaju njegove osobne karakteristike na produktivnost tima. S druge strane, i zaposlenici su fleksibilniji i agilniji nego ikada prije. Ako nemaju mogućnost razvoja, ako ne ulažete u njih, oni odlaze tamo gdje ta mogućnost postoji jer nemaju vremena čekati. Proaktivni su i spremniji su nego ikad investirati u sebe, razvoj svoje karijere i svoju budućnost.

Koje su prednosti pohađanja Mirakulovih Mini MBA programa? Koje su metode rada u fokusu na tim programima?

Naučit ćete kritički analizirati, artikulirati strateški, promišljati holistički i delegirati, a program pomaže sudionicima u maksimiziranju potencijala u vođenju kreiranjem konkurentne strategije. Ključni je fokus programa na osobnom razvoju i poboljšanju svijesti o osobnom stilu vođenja kao i na dodatnom razvoju osobnog stila vođenja kako biste tehnikama utjecaja mogli izgraditi željenu organizacijsku klimu i efikasnost svog tima. Aktivno se koristi metoda poslovnog slučaja, ali radi se i individualna samoprocjena liderskih potencijala putem upitnika.

Na Mini MBA – Management skills programu unaprijedit ćete razumijevanje financija i budžetiranja te razviti analitičke vještine, jednako kao i interpersonalne vještine. Osobita će pozornost biti posvećena tehnikama managerskog samopredstavljanja unutar organizacije i prema stakeholderima, a važan segment utjecaja je i managerski body language. Osim toga, svakako ćete svladati vještine pregovaranja i rješavanja problema uz neizostavno upravljanje ljudima, vremenom i stresom kako bi se izbjegli konflikti, a povećala produktivnost pojedinca i tima.

Svojevrsna nadogradnja prethodnog programa jest Mini MBA - Executive Leadership program koji će vas osposobiti za izgradnju i motiviranje učinkovitih timova, rješavanje strateških problema i potaknuti promjene prije svega vas samih, a potom i promjene u vašoj organizaciji. Ključni fokus programa je na osobnom razvoju i poboljšanju svijesti o osobnom stilu vođenja.

Mini MBA – Premium management skills modularni je program u kojem ćete naučiti kako uspostaviti sustave ključnih indikatora (KPI) i kreirati operativni plan s budžetiranjem. Ovladat ćete vještinom definiranja WBS strukture te naučiti upravljati rizicima i projektnim timom s fokusom na rezultat projekta. Osim toga, dobit ćete uvid u svoje voditeljske snage kako biste prepoznali okidače konflikata, prevenirali ih i postigli bolje rezultate u interakciji s drugima.

S obzirom na sve navedeno, koji su najveći izazovi s kojima se susreću manageri?

Najveći je izazov vrijeme. Svaki lider neka se zapita: Koliko košta sat moga vremena? Potom će prešutna prednost koju daje mikromanagiranju u odnosu na delegiranje postati prošlost jer brojke ne lažu. Kroz program se aktivno radi prvotno na razvijanju osobnih liderskih kapaciteta, a potom izgradnji podlidera, kako bi se osnaživanjem izgradio i zadržao funkcionalan tim jer bez sinergijskog efekta rezultati ostaju prosječni.