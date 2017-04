Mini MBA – Executive leadership: Put yourself on a path to become #1

Foto: foto press

Petodnevni program u organizaciji Mirakul Edukacijskog centra omogućava svim sudionicima razmjenu mišljenja i iskustava s vrhunskim liderima regije, kao i s kolegama koji posjeduju različita poslovna iskustva. Fokus je stavljen na osobni razvoj i vodstvo kao ključni dio programa, a sve u svrhu kako bi poboljšali svoj stil rukovođenja. Program se održava na engleskom jeziku.

Želite biti najbolji u svom području ili želite doći brzo do vrha uspješnosti u svojoj karijeri? Možda već jeste pri samome vrhu, ali biste željeli svoja iskustva i znanja iskoristiti u svrhu jačanja i motiviranja drugih?

Podijelite svoje vizije i vrijednosti te na taj način motivirajte i angažirajte druge da nakon edukacije budete u prilici dodatno osnažiti svoje zaposlenike i kolege da zajedno radite na uspješnosti organizacije u kojoj radite.

Mini MBA - Executive Leadership je petodnevni edukacijski program koji pruža sudionicima priliku da slobodno i otvoreno razmjene mišljenja i iskustava s eminentnim liderima iz regije, kao i kolegama iz različitih područja djelatnosti. Program s predavanjima započinje 2. svibnja, a trajat će do 30. lipnja 2017. godine.

Više infomracija o programu možete pronaći na našim web stranicama 'Mini MBA – Executive leadership' .

Executive Leadership program osnažit će vas za izgradnju i motivaciju učinkovitih timova, rješavanje strateških problema i potaknuti promjenu, kako u vama samima, tako i vašoj organizaciji. Rad na osobnom razvoju vještina vođenja ključni je cilj programa. Ojačajte svijest o svom stilu rukovođenja i načinu na koji ga doživljavaju drugi.

Pregled programa:

MODUL 1 (2. svibnja 2017.)

Building Your Leadership Skills

Predavači: dr.sc. Jasminka Samardžija, Ana Kljaić

MODUL 2 (26. svibnja 2017.)

Developing Leadership in Others - How to Build Relationship with Your People?

Predavači: Branimir Muidža, Vedrana Jelušić Kašić

MODUL 3 (2. lipnja 201.7)

Change Leadership & Leadership self-assessment

Predavači: Alen Premužak MBA, prof. Michael Palanski

MODUL 4 (9. lipnja 2017.)

Executive leadership Decision Making and Strategic Planning

Predavač: mr.sc. Zoran Uranjek, dipl.ing.

MODUL 5 (30. lipnja 2017.)

Finance for Executives

Predavač: Alen Premužak MBA

Pitate se kada je pravo vrijeme za promjene? Odgovor je: sada!

Organizacije koje se ne razvijaju jednostavno neće trajati. Vodeći se željom za napretkom i promjenama želimo 'promijeniti taj nastali umor', iscrpljenost koja se prije ili kasnije pojavi i zadrži u organizaciji. Upravo iz toga razloga trebamo imati snažne rukovoditelje i vodstvo za provođenje transformacije organizacijske kulture, optimizaciju komunikacije, a sve u svrhu postizanja ciljeva!

Postavite se na put za uspjeh i budite vodeći u onome što radite, budite br. 1!