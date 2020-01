Mentoring, coaching, komunikacijske vještine kao i strateško promišljanje o razvoju zaposlenika postaju temeljem suvremenog HR-a

Foto: promo

Predavači na ovome programu stručnjaci su s višegodišnjim iskustvom koji primjerima iz prakse polaznicima pomažu sagledati nove perspektive rješavanja izazova s kojima se HR odjeli susreću.

Voditeljica programa i dvaju modula u sklopu HR Akademije, Matilda Ivaniš Knez, dala nam je u kratkom intervjuu odgovore na neka pitanja o trendovima u HR svijetu, ali i rekla što misli kome je sve namijenjen program Akademije. Matilda je godinama radila na različitim pozicijama u prodaji gdje je razvila vještine nužne za uspješno ostvarivanje prodajnih ciljeva te vođenje tima, nakon čega se posvetila upravljanju ljudskim potencijalima. Upravo to iskustvo rada u prodaji i razumijevanje poslovanja na operativnoj razini pruža joj mogućnost za stvaranje HR praksi koje su win-win za poslodavca i zaposlene. Zadnje 3 godine je na poziciji voditeljice ljudskih resursa u poduzeću Biovega d.o.o. te je bila finalistica nagrade Prometej za najboljeg HR menadžera/menadžericu 2017. godine.

U nastavku donosimo razgovor s Matildom.

Koliko su se u posljednjih 5 godina mijenjali trendovi u HR-u? Prati li Hrvatska taj tempo i koliko uspješno u odnosu na globalne trendove?

Promjenu najviše uočavam u brizi o organizacijskoj kulturi i usmjerenosti na zadovoljstvo zaposlenika, to je posebno naglašeno kako nam se počeo događati značajan odljev ljudi. Također primjećujem da se sve više kompanija usudi postavljati stvari na svoj način i koristi klasične HR modele samo kao smjernicu i inspiraciju za stvaranje novih modela koji su pravi fit s njihovim načinom poslovanja i organizacijskom kulturom. Upravo u tome leži njihova uspješnost jer pokazuju spremnost na prilagodbu, ali i kreativnost te samim time postaju poželjniji poslodavci.

Kakve novitete donosi nadolazeće razdoblje?

Mislim da je više nego ikada važna uloga voditelja timova (na bilo kojoj poziciji). Mentoring, coaching i opće komunikacijske vještine kao i strateško promišljanje o razvoju zaposlenika postaje nužno primjenjivati u radu, da se zaista provode, a ne da im se sporadično daje značaj ili stoje naznačeni samo u procedurama i uputama.

Koji su izazovi s kojima se organizacije najčešće suočavaju kada je u pitanju analiza radne snage?

Sve je više kompleksnih funkcija za koje nije jednostavno postaviti KPI-eve. Radna mjesta i opisi poslova više nisu tako jednostavni i jednoznačni te je teže postavljati KPI-eve i pratiti učinak te napredovanje zaposlenika. Da bi se to provelo na dobar način potrebno je više vremena posvetiti detaljnijoj pripremi i analizi, a katkad je to tvrtkama i organizacijama nisko na listi prioriteta zbog manjka ljudi ili sredstava za to.

Može li analiza radne snage osnažiti i poboljšati talente?

Naravno da može ako se provodi na način da je analiza redovita i praćena razvojnim feedbackom koji je u suglasju s razvojnim planovima zaposlenika, onda su analiza i razvoj u sinergiji što zasigurno talente brže dovodi do željene razine spremnosti.

Na Mirakulovom programu HR Akademija dobiva se cjelokupni uvid i pregled svih glavnih područja kojima se HR odjeli bave. Kakva znanja i benefite donosi pohađanje HR Akademije?

Benefiti su brojni. Najvažnije, dobije se uvid u to što sve HR podrazumijeva i obuhvaća, što je jako važno, posebno ako organizacija iz koje polaznici dolaze nema razvijene sve aspekte HR rada ili se ta funkcija tek osniva. Seminari su obogaćeni diskusijama na stvarnim primjerima, puno se radi u grupama i pokušavamo ohrabriti ljude da se usude osmišljavati prakse koje će najbolje odgovarati njihovim organizacijama. Polaznici se konstantno stavljaju u pozicije kreiranja i predstavljanja kreiranog te na taj način ohrabruju istupiti i unijeti novine u svoju organizaciju. Mi predavači, trudimo se biti na raspolaganju za sva pitanja i nakon održavanja seminara. Tu je, naravno, i benefit networkinga u formalnom, ali i neformalnom dijelu edukacije.

Nova generacija polaznika HR Akademije imat će priliku pohađati ojačani program obogaćen dodatnim modulom o Employer Brandingu. Što sve obuhvaća Employer Branding i koliko je to važno za HR odjel?

Employer branding je sve važniji, ponovno stoga što nam je i tržište postalo oskudnije kandidatima, ali razlog je i to što su tražitelji posla, odnosno potencijalni zaposlenici, informiraniji i zahtjevniji te zapravo oni biraju poslodavca sukladno svemu onome što se nudi. Svakako je to uzajamni proces, no polazišna je točka ipak brand poslodavca na kojem je potrebno kontinuirano i proaktivno raditi, ali i znati kako ga originalno i u najboljem svjetlu predstaviti prema van. Jako je važno da kompanija privlači ljude, a da pritom jasno komunicira viziju i vrijednosti poduzeća.

