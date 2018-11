Mađarica za 15 minuta

Foto: promo

450 g Petit beurre keksa (keks s maslacem)

3 Pudinga okus čokolada Dolcela

180 g šećera

1200 ml mlijeka

200 g čokolade

200 ml mlijeka

2 žličice instant kave

1 žlica šećera

2 vrećice Kviki Pereca Podravka

karamel za ukrašavanje

1. Kavu za umakanje keksa pripremite tako da u toplo mlijeko umiješate kavu i šećer.

2. Zatim pripremite metalnu posudu za pečenje 32×19 cm i prekrijte je alu folijom.

3. U posudu će vam stati 18 keksa da popunite prostor do ruba.

4. Puding i šećer umiješajte u malo mlijeka.

5. Preostalo mlijeko zagrijte dok ne zavri.

6. Dodajte natrganu čokoladu i otopite je.

7. Umiješajte pripremljenu smjesu pudinga i uz miješanje, kuhajte minutu do dvije dok se krema ne zgusne.

8. Tako malo pripremljenog vrućeg pudinga odmah ravnomjerno rasporedite po dnu posude.

9. Po njemu odmah nanesite red keksa kojeg prvo kratko umočite u kavu.

10. Ponovite postupak tako da imate tri reda keksa i završite sa pudingom.

11. Pripremljenu slasticu odmah stavite u zamrzivač na 30 minuta.

12. Zatim izvadite i stavite u hladnjak da se ohladi do kraja.

13. Perece stavite u vrećicu i natrgajte na manje komade.

14. Kolač pospite perecima, prošarajte karamelom i poslužite.

Savjet: Kolac se jednostavno reže u kocke i vadi iz posude. Ukoliko vam se ne žuri keks nije potrebno močiti već ostaviti preko noći u hladnjaku i keks će omekšati.

Vrijeme pripreme: 15 minuta

Zahtjevnost: Jednostavno