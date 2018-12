Ključni poslovni trendovi na području cyber sigurnosti za 2019. godinu

Foto: promo

Neovisno o tome govorimo li o velikim korporacijama, malim ili srednjim tvrtkama, cyber prijetnje s kojima se suočavaju stalno su prisutne.

Kaspersky Lab predstavlja ključne poslovne trendove na području cyber sigurnosti za 2019. godinu. Nastali su tako što je tvrtka istraživala neke od najvažnijih trendova vezanih uz alate, tehnike i procese koje će grupe cyber napadača najvjerojatnije koristiti protiv vladinih organizacija, tvrtki, ključnih infrastruktura, društva u cjelini, a uzimajući u obzir značaj za organizacije, sigurnosnu zajednicu i međunarodno cyber okruženje. Ovo su neki od trendova koje tvrtke mogu očekivati u sljedećoj godini.

Potražnja za cyber sigurnosnim uslugama i rješenjima na području kripto valuta bit će u porastu

Cyber kriminalci i prevaranti zainteresirani su za napade na nove i tehnologije u razvoju, pa tako ni kripto valute ne predstavljaju izuzetak.

„Prema analizama tvrtke Kaspersky Lab, kriminalci su u prošloj godini zaradili 10 milijuna eura na platformi Ethereum samo uz pomoć trikova socijalnog inženjeringa. Za odgovorne igrače na tržištu kripto valuta cyber sigurnost neće samo postati način za zaštitu poslovanja i korisnika, već će biti i snažan način diferencijacije u industriji koja vrvi lažnim projektima i spletkama. U tvrtki Kaspersky Lab pružamo naše usluge i rješenje za industriju te već radimo na nekoliko projekata na tom području. Najrecentniji slučaj na kojem smo radili bio je cyber-sigurnosna revizija softvera za trgovinu kripto valutama pod nazivom Merkeleon”, izjavio je Alexander Moiseev, direktor poslovanja u tvrtki Kaspersky Lab.

Tvrtke, pogotovo male i srednje, sve češće će se odlučivati za eksterne sigurnosne usluge

Cyber napadi bilježe rast kada je u pitanju njihova brojnost i složenost, a novi propisi i trendovi u digitalnoj transformaciji primoravaju tvrtke na investiranje u cyber sigurnost. Prema globalnom istraživanju tvrtke Kaspersky Lab provedenom među direktorima za sigurnost informacija (CISO), 56 % njih očekuje da će u nadolazećim godinama njihovi budžeti za IT sigurnost rasti. Međutim, organizacije, posebno male i srednje tvrtke, nemaju dovoljno stručnjaka (62% CISO-a to i priznaju) i imaju poteškoće pri motiviranju i edukaciji svojih zaposlenika zaduženih za IT sigurnost. Osim toga, željeli bi jasno dogovorenu razinu usluga (SLA) te bi prenamijenili svoje troškove za IT sigurnost s kapitalnih ulaganja na operativna ulaganja, što je jednostavnije za poslovanje. Sve ovo dovest će do daljnje potražnje za eksternim sigurnosnim uslugama. Prema izvještaju kompanije Gartner, tržište upravljanja sigurnosnim uslugama (MSS) već́ je poraslo za 9,5% u 2017. godini i doseglo prihod od 10,3 milijarde dolara. Usluge (uključujući i upravljanje) predstavljat će najmanje 50% isporuke sigurnosnih softvera do 2020. godine.

Upravljanje reputacijskim rizicima nakon povreda sigurnosti tvrtkama će postati sve važnije

„Globalno istraživanje koje smo proveli među direktorima za sigurnost informacija pokazalo je kako lideri na području IT sigurnosti sada smatraju da je najveća reputacijska šteta nastala povredom sigurnosti - važnija je od izravnog financijskog utjecaja. Ovo ne iznenađuje s obzirom da reputacijski gubici mogu na kraju dovesti do još većih financijskih gubitaka, a ne samo ukradenog novca ili vrijednosti izgubljenih podataka. Takvo usmjeravanje pažnje prema reputacijskom aspektu povrede sigurnosti nastavit će se i dovesti do porasta potražnje za stručnjacima koji će znati kako upravljati procesom komunikacije nakon povrede sigurnosti", rekao je Alexander Moiseev.

Zaštita privatnosti postat će pokretač na tržištu

Stručnjaci tvrtke Kaspersky Lab očekuju da će privatnost postati ključna za korisnike te da će doći do porasta potražnje za rješenjima i uslugama vezanih uz zaštitu osobnih podataka.

Ranije ove godine, Biznis inkubator tim tvrtke Kaspersky Lab objavio je Reviziju privatnosti – novu uslugu koja korisnicima omogućava kontrolu nad osobnim podacima na internetu. Ova automatizirana konzola omogućava upravljanje osobnim podacima korisnika koji se nalaze na različitim internetskim stranicama i izvorima, te im iz jedne jedine točke dopušta uspostavljanje i kontroliranje opsega vlastite privatnosti na internetu.

Napadi na lance opskrbe ostat će velika briga u području korporativne cyber sigurnosti

Iako su napadi na softver i hardver lanaca opskrbe već uvelike realnost, u tvrtki kaspersky Lab vjeruju da će ih u budućnosti sretati još više. Kako bi se rizici sveli na minimum, tvrtke će morati osmisliti nove pristupe, uključujući i strože zahtjeve za pružatelje usluga, proizvođače hardvera i softvera.