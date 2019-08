Kako je Hrvatska postala predvodnik u segmentu dentalnog turizma

Foto: Promo

Poliklinika Smile je dentalna poliklinika specijalizirana za oralnu kirurgiju i implantologiju koja je u svakom smislu fokusirana na osmijeh. Osnovao ju je vodeći hrvatski implantolog dr.sc.MOM.M.Sc. Darko Slovša koji se na taj potez odlučio jer je htio ponuditi potpuno novi način poslovanja i filozofije na području dentalne medicine.

Prva poliklinika otvorena je u malom mjestu Šapjane pokraj Opatije. O pacijentima poliklinike Smile brine tim vrhunskih stručnjaka koje predvodi dr. Slovša, prvi u regiji koji je stekao titulu "Master of oral medicine in implantology" u Njemačkoj. Uz to, stekao je i titulu Master of Science in Implantology and Dental Surgery (M. Sc.) međunarodnog medicinskog sveučilišta (IMC) iz Njemačke. U međuvremenu, njegova moderna digitalna poliklinika Smile je izrasla u grupaciju koju uz prvu polikliniku čini još poliklinike u Opatiji i Trstu, zubotehnički laboratorij Dental Smile d.o.o. i turistička agencija Top Adria d.o.o.

Uvršteni su u jedan posto najboljih dentalnih poliklinika na svijetu te je jedna od svega 12 centara izvrsnosti za švicarski Straumann, vodeću svjetsku tvrtku na području implantologije. Njihova tehnologija omogućava pacijentima bez zubiju trenutno rješenje čak i slučajevima kada postoje ograničenja u smislu nedovoljnog volumena kostiju u čeljusti. Osim vrhunskih materijala, njihovi stručnjaci rade s najnovijom generacijom dijagnostičkih uređaja koji im osiguravaju izvanredne rezultate.

U svojem radu se vode pronalasku najboljih rješenja kojima će trajno unaprijediti kvalitetu života svojih pacijenata, a dokaz da u tome uspijevaju je certifikat izvrsnosti ISO 9001 za oralnu kirurgiju i implantologiju.

Još jedna stvar koju Smile izdvaja od prosjeka je to što su osnovnu djelatnost povezali s medicinskim turizmom. Osnovali su turističku agenciju Top Adria koja pacijentima iz inozemstva nudi pomoć u pronalaženju smještaja i prijevoza i organizirane obilaske prirodnih i povijesnih znamenitosti. Također pacijenti koji imaju Smile karticu ostvaruju 10 posto popusta u partnerskim restoranima, hotelima i trgovinama u Opatiji i okolici.

Kod tako razgranatog poslovanja, važno je imati odgovarajući infrastrukturu kako bi svi poslovni procesi funkcionirali besprijekorno. Za svoje poslovanje odabrali su A1 Busines s Solutions , rješenje za poslovne korisnike koje integrira brzu i pouzdanu internetsku vezu i Microsoft Office 365, uredske aplikacije Word, Excel, PowerPoint, Outlook, MS Teams i Microsoftove servise u cloudu, SharePoint i OneDrive. S obzirom na to da rade na nekoliko lokacija, kvalitetna internetska veza im je izrazito važna. Imaju VPN link na tri lokacije kojim su klinike u Opatiji i Trstu potpuno povezane i funkcionalno mogu dijagnostiku iz Trsta u realnom vremenu analizirati u Opatiji i obrnuto. Sva dokumentacija se koordinira s Italijom putem takvih veza.

Business Solutions A1 Office 365 omogućava svim zaposlenicima poliklinike Smile da sve potrebne uredske aplikacije imaju na jednom mjestu, ali i da svim aplikacijama mogu pristupiti s bilo kojeg mjesta u bilo koje vrijeme te istovremeni rad više zaposlenika na istom dokumentu.

„Smile je mjesto gdje je pacijent u fokusu svih naših djelovanja. Uz svu tehnologiju, opremu i aplikacije koje koristimo, ljudi su najvažniji resurs i vrijednost poliklinika Smile. Naravno da stručnost, profesionalnost i kompetencije ne treba ni spominjati no pored vrhunske stručnosti trebaju i visoke etičke i moralne norme, empatičnost i razumijevanje percepcije iz perspektive pacijenta. Želimo pružiti maksimum kako bi pacijentima pružili dugoročno najveću vrijednost za novac ali i oduševljenje Smile iskustvom. Tehnologija je naravno neizbježna, da ne kažem nezamjenjiva i tu nam već godinama A1, ranije kao Metronet i VIP, pruža podršku i osigurava stabilnu i brzu vezu spajajući naše klinike u Opatiji i Trstu, tako da u realnom vremenu možemo analizirati rezultate dijagnostičkih postupaka i predložiti najbolje rješenje za pacijenta. Koristimo najnoviju tehnologiju, lasere, skenere, 3D printere, CNC uređaje, CBCT i cijeli niz aplikacija za digitalno planiranje operativnih zahvata, ali sa srcem i to nas čini izuzetno ponosnim“, zaključio je osnivač poliklinike Smile, dr. Darko Slovša.