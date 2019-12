HT je u četiri grada održao edukacije o mogućnostima digitalnog marketinga

Foto: Promo

Ovog ponedjeljka u punoj dvorani najmlađeg zagrebačkog kina u Centru Kaptol održana je i posljednja edukacija oglašavanja na internetu. Prisjetimo se, Hrvatski Telekom je u prethodnih mjesec dana u suorganizaciji s Poslovnim dnevnikom radionice proveo u četiri hrvatska grada, a pod egidom Svijet boljih mogućnosti svi zainteresirani za nove mogućnosti poslovanja hrlili su u Rijeku, Split, Osijek i Zagreb. S ciljem osvješćivanja prilika koje donose digitalne usluge Mirela Hegediš Horvat, Mirjana Pavleković Habunek i Zvonimir Pelko iz Hrvatskog telekoma kroz radionice oglašavanja na društvenim mrežama i pokretanja i oglašavanja web stranice te web shopa pokušali su pokazati kako je to digitalizacija transformirala marketinške aktivnosti i gdje su one danas u odnosu na prije.

Nužna je edukacija

Brojke pokazuju da u Hrvatskoj 4 od 9 stanovnika koristi Facebook, a 1 od 4 Instagram

Okosnica digitalnog marketinga jest digitalna transformacija, a iako prema riječima stručnjaka za digitalnu transformaciju iz IEDC-Poslovne škole Bled Nenada Filipovića regionalni direktori ne primjećuju važnost digitalne transformacije, ona ne samo da mijenja načine oglašavanja već cijeli poslovni model. Kako napominje, prema njihovim istraživanjima na uzorku s više od tisuću ispitanih tek 53 posto regionalnih direktora potvrdilo je važnost digitalne transformacije i pokazalo da je edukacija postala prijeko potrebna mjera. Upravo zato, ovakav tip akcije Hrvatskog Telekoma pokazao se kao pun pogodak. “Vaša je odluka hoćete li bježati od tehnologije ili se boriti”, rekao je Filipović pod pretpostavkom da je borba možda i jedina opcija tržišnog opstanka. U suprotnom, u današnjim tržišnim uvjetima otvarate si vrata postupnom nestajanju. Kako se to ipak ne bi dogodilo, treba se prilagoditi novonastalim tržinim uvjetima, a oni nerijetko zahtijevaju upotrebnu digitalnih tehnologija. Tako Google možete iskoristiti ne samo kao pretraživač, već vašu virtualnu tržnicu. Mjesto gdje tražite, birate proizvode i usluge te ih na kraju kupujete. Na Google tražilici je čak 97,21 posto korisnika u Hrvatskoj, a kako biste im se otvorili kao potencijalnim kupcima potrebno je poduzeti neke radnje. Neke od stvari koje se preporučuju na početku jesu Google My Business profile i Google My Business web lokacija.

Ako ste tek počeli sa svojim poslovanjem i smatrate prevelikim rizikom upustiti se u izradu web stranice, ove radnje mogu vas učiniti prisutnima i zamijećenima dovoljno da si osigurate neku vrstu konkurentske prednosti. Posebno su dobre za uslužne djelatnosti, a tako možete istaknuti svoj kontakt, radno vrijeme i lokaciju. Rast poslovanja znači i nove digitalne aktivnosti, a onda kada vaši kupci počnu tražiti više od informacija na Google profilima, vrijeme je za web stranicu kao nezaobilazan alat uspjeha u uvjetima nove ekonomije. Za dobru web stranicu vrijedi ona poznata ‘sadržaj je kralj’ i to je jedino što će vaš proizvod ili uslugu na kraju i prodati. “Iako na nju otpada tek 10 posto, verbalna komunikacije je i dalje najvažniji oblik komunikacije i njome se prenosi čak 90 posto poruke. Tekst je primarni alat persuazivne komunikacije, a na webu tekstom ne trebate pričati o sebi, već o vašim kupcima”, rekao je Zvonimir Pelko iz Hrvatskog Telekoma. Osim što je tekst možda i najvažniji činitelj persuazivne komunikacije na njemu se temelji i veliki dio vaše Google strategije, a ona se tiče oglašavanja koje vaš web čini učinkovitim alatom poslovanja. Prednosti Google oglašavanja su mnoge, a jedna od najbitnijih jest ta što se naplata vrši po kliku te tako doseg čini srazmjernim s troškovima. “Klik pokazuje da ćete platiti samo onda kada se prilikom pretraživanja proizvoda posjeti vaša lokacija”, objasnila je Mirjana Pavleković Habunek. Potrebno je imati na umu što se ‘gugla’ i gdje, a da biste došli do tih informacija pažnju je potrebno posvetiti još nekim alatima. Brojne mogućnosti kriju se i u Digitalnoj garaži, a kako je napomenuto od strane Darka Perkovića iz Algebre, mogućnosti koje nudi možete iskoristiti kako biste ciljeve zbog kojih vaša web stranica postoji zbilja i dosezali. Kako se postaviti prema korisnicima te što to korisnici pretražuju i gdje žive, možemo saznati kroz dodatke Google Trends i Keywordplaner: alate koji omogućuju uvid u riječi koje se pretražuju i opseg njihovog pretraživanja prema lokaciji.

Iskoristiti sve mogućnosti

Osim oglasa na Google tražilici, putem Google Display mreže (Google Display Network) možete plasirati i slikovne oglase na različitim portalima. Vaši će se oglasi u tom slučaju prikazivati na određenim portalima ovisno o targetiranju koje definirate. Naglasak na vizualnom dojmu bitan je element i društvenih mreža, a u Hrvatskoj najzastupljenije danas jesu Facebook i Instagram gdje je oglašavanje gotovo integralno. O važnosti društvenih mreža govore i brojke koje pokazuju da 4 od 9 stanovnika korist Facebook, a 1 od 4 Instagram. Ako nije na Facebooku, nije se dogodilo-ova milenijalska fraza postala je dio svakodnevice i upravo iz tog razloga izgradnja poslovnog imidža na društvenim mrežama preča je nego ikada prije. Neka od osnovnih pravila pozicioniranja na društvenim mrežama jesu ažurnost u odgovaranju na upite i komentare, redovito objavljivanje statusa i postova te svakako poznavanje ciljne skupine kao najbitnije varijable. Ciljna skupina su ljudi prema kojoj usmjeravate svoj oglas te je upravo iz tog razloga važno poznavati gdje su vaši potencijalni kupci i koji su njihovi interesi. Upravo kako biste znali tko su ljudi koji kupuju vaše proizvode i usluge te kako ćete taj broj povećati, dobro je iskoristiti mogućnosti koje je

digitalna transformacija donijela u područje digitalnog marketinga. Digitalno doba znači i Svijet boljih mogućnosti, odnosno mjesto na internetu gdje možete iskoristiti sve potencijale svojeg poduzeća.