Hrvatska je idealna zemlja za rad u turizmu

Miranda Čikotić/Pixsell (Turisti sve češće prije ili poslije odlaska na obalu borave u Zagrebu)

Grad Zagreb turistički je iznimno popularan proteklih godina pa je tako u 2016. zabilježio skoro dva milijuna noćenja, imao više od milijun dolazaka i u odnosu na prethodnu godinu ostvario 15, odnosno osam posto rasta. Takva situacija sugerira potrebu za širim spektrom zaposlenika iz turističkog sektora, koji ispunjavaju kriterije potrebne za rad s gostima izvan Republike Hrvatske. A njih ima mnogo...

Konkretno, u 2016. stranaca je stiglo 907 tisuća, bitno više od 190 tisuća domaćih. Najviše dolazaka je bilo iz Koreje, Njemačke, Italije, SAD-a, Bosne i Hercegovine, Velike Britanije, Španjolske, Bugarske, Kine i Austrije, dok su najviše noćenja ostvarili turisti iz SAD-a, Njemačke, Koreje, Italije, Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Španjolske, Francuske i Austrije.

Smještajni kapaciteti moraju biti spremni na takvo stanje, a to se posebno odnosi na hotele, koji posluju svih 365 dana u godini i moraju biti na vrhunskoj razini kako bi gosti otišli zadovoljni te se vratili prvom prilikom. A tako i odu kad se susretnu s ljudima kao što je Petra Pernar (28), recepcionerka u zagrebačkom hotelu Palace.

- Na ovoj poziciji radim posljednjih šest godina - započela je Petra iz Jastrebarskog.

Ali, nije se slučajno našla u turističkom sektoru, on joj je ljubav od ranog djetinjstva. I s godinama se samo produbljuje.

- Moja ljubav prema hotelijerstvu i turizmu se rodila još u djetinjstvu pa sam odmah znala čime se želim baviti. Upisala sam hotelijersko-turističku školu u Zagrebu i kasnije odlučila obrazovanje usmjeriti na hotelski menadžment, te naposlijetku diplomirala na zagrebačkom VERN-u - započela je svoju zanimljivu priču Petra.

No, da bi stigla tu gdje jest, morala je ponešto zaobilaznim putem.

- Oduvijek sam bila radoholičar pa sam se i prije no što sam diplomirala prijavila na natječaj jedne rent a car tvrtke te ubrzo i službeno dobila svoj prvi ozbiljan posao. Kasnije me to dovelo do mjesta hotela Palace i sadašnjeg radnog mjesta. Kroz učenje, praksu, osobno i iskustvo kolega, uspjela sam se izgraditi u osobu koja danas može reći da je istinski hotelijer - ponosno ističe Petra.

Presretna je što se njena ljubav prema poslu sjajno ukomponirala s činjenicom da je Hrvatska turistička top destinacija, prepuna potencijala i samim time može ispuniti ambicije svih koji žele konstantno napredovati u turističkom sektoru.

- Hrvatska je idealna za rad u turizmu. Ima ogroman potencijal, koji treba još i više iskoristiti jer mogućnosti je bezbroj. Mala smo zemlja, a puna prirodnih ljepota, kulturnih dobara te bogate tradicije i nasljeđa. Spoj mora, šuma, slapova, zelenila unutrašnjosti, bogatstvo i ljepota naših gradova i sela... Imamo sve da očaramo svaku vrstu gosta i da svaki nađe svoju razonodu i interes - govori Petra.

Kad se spominje goste, njih postoji raznih profila. Upravo zato Petra naglašava da osobe koje rade u turizmu moraju imati poseban osjećaj za to što rade. Ujedno, to je sjajan savjet svima koji tek počinju ili se odluče ući u turistički sektor.

- Što se tiče samih gostiju, svi mi koji radimo u turizmu imamo svoje favorite. Neki su simpatičniji od drugih, neki službeniji, neki nagrade dobru uslugu, a nekima to i nije tako bitno. Turizam nije mjesto za podjele. Svaki istinski hotelijer zna rečenicu: "Mi smo dame i gospoda koji poslužuju dame i gospodu." I to bi trebala biti misao vodilja, ali i pravilo svima. Iskustvo me naučilo da bez obzira na vrstu gosta svatko najviše cijeni topao osmijeh, srdačnost,lice koje želi dobrodošlicu i ljubaznost. Prvi dojam i jest najbitniji. Da je soba najlošija na svijetu i da ima bilo kakav problem, ove kvalitete otvaraju sva vrata.

Kako Zagreb kotira u cijeloj toj priči, posebno kad se "hrva" s konkurencijom drugih gradova u Europi, ali i svijetu?

- Zagreb se upravo zbog odlične usluge hotela, restorana, sadržaja, sigurnosti i čistoče probio u vrh europskog gradskog turizma. Toliko da sezona više ne traje par mjeseci već cijelu godinu - naglašava Petra i na samom kraju nudi još pokoji koristan savjet svima koji žele krenuti njenim putem:

- Prvenstveno morate voljeti ljude. Turizam može izgraditi čovjeka na puno načina. Naučiš biti bolji, drugačiji, tolerantniji, spremniji pomoći... Naučiš razvući osmijeh i to prijeđe u naviku. Svaki trud se isplati i rezultira uspjehom. Naposlijetku, uz turizam vam osmijeh postane svakodnevni dio života. Svima bih poručila da daju šansu turizmu.