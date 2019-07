Hrvatska fintech tvrtka lansirala inovativnu platformu za automatizirano trgovanje kripto valutama

Foto: Promo

Zamislite platformu koja korisnicima omogućuje da trguju kriptovalutama i istovremeno uče kako to činiti provjeravajući odabrane strategije trgovanja kroz simulacije. Drugim riječima, platformu koja omogućuje svima koji ne moraju biti financijski stručnjaci ili programeri da uče kako trgovati kriptovalutama prije no što se odluče okušati na pravim burzama. Jedna hrvatska tvrtka je upravo to učinila.

„Trgovanje kriptovalutama postaje algoritamsko“. Analiza informacija te pronalazak korelacija među njima i time otkrivanje prilika za trgovinu nikada nije bilo jednostavnije. Uz našu platformu trgovanje je moguće automatizirati kroz nekoliko klikova mišem, zahvaljujući jednostavnom sučelju, odnosno drag'n drop kreatoru strategija.“ govori Damir Vrsajković, Head of Business Development u Digital Assets power Play tvrtci, koja je upravo lansirala inovativnu platformu za algoritamsko trgovanje kripto valutama, te danas već ima korisnike od Australije, Amerike, preko Europe, pa sve do Kine.

Korisnici kao centar marketinške strategije razvoja proizvoda

Cijela platforma izgrađena je koristeći načela SD-logike (eng. Service-dominant), čija je pretpostavka da se vrijednost stvara u ko-kreaciji i interakciji sa korisnikom, a ne u čistoj razmjeni usluga. Korisnik može modificirati postojeće ili kreirati nove strategije, bez imalo rizika, učeći, prije no što se odluči okušati na pravim burzama.

Obrazovanje – jedini recept za uspješno nošenje s izazovima budućnosti

„Posebnu pozornost u razvoju platforme smo posvetili i bihevioralnim aspektima prihvaćanja IT tehnologija. S obzirom da sam tijekom cijelog studiranja na američkom MS studiju Service, Leadership and Innovation proučavao bihevioralne aspekte prihvaćanja „cloud computing“ tehnologija kod hrvatskih SME tvrtki, ovo mi je bilo posebno zanimljivo područje razvoja marketinške strategije tvrtke“, dodaje Vrsajković.

Odabir studija i investiranje u vlastito obrazovanje među najvažnijim su odlukama koje svatko od nas donosi u životu. Nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje jedini su pravi recept za uspješno nošenje s izazovima današnjeg (i budućeg) vremena. Tehnološki razvoj danas podrazumijeva dvije ključne stvari: kontinuitet i brzinu promjena, a bez znanja ćemo teško moći odgovoriti na njih ili vidjeti i iskoristiti prilike koje nose.

Big Data i digitalna budućnost

„Tijekom 15 godina rada u marketingu i razvoju proizvoda, ali i studiranja na RIT-u, naučio sam da prilikom razvoja proizvoda uvijek treba imati na umu širu sliku. Moja omiljena knjiga je „The Fifth Discipline“ Peter Senge-a, (inače obavezno štivo na MS-u), začetnika filozofije sistemskog razmišljanja. Ona zagovara tezu da je problem koji pokušavamo konceptualizirati uvijek dio nekog većeg sistema. Tako smo mi u Digital Assets Power Play-u izgradili vlastite sustave za automatizaciju trgovanja baziranu na vlastitoj „Big Data“ platformi. Ovo nam omogućava da u budućnosti, uz manje modifikacije, isti proizvod primijenimo na svim tržištima koja kao oblik trgovanja koriste digitalna sredstva (dionice, CFD, Forex, itd.)“, zaključuje Vrsajković.

Uzimajući u obzir činjenicu da vrijednost svjetskog kripto tržišta iznosi 292 milijarde dolara sa dnevnim volumenom trgovanja od oko 90 milijardi dolara, te da u svijetu postoji više od 35 milijuna korisnika adresa koje posjeduju neku od kripto valuta, do izražaja dolazi veliki potencijal za ovakvu platformu. Za ovu tvrtku budućnost je svakako - digitalna.

Američki Master of Science studij za lidere budućnosti

Američko sveučilište RIT na svojem zagrebačkom kampusu već niz godina provodi Master of Science studij Service Leadership and Innovation. Riječ je o studiju koji polaznike priprema na prilagodbu svojih organizacija promjenama i postizanje mjerljivih ishoda koristeći inovacije u poslovnom upravljanju. Program je namijenjen svima koji žele steći napredna znanja i vještine u područjima inovacija, leadershipa i menadžmenta. Od polaznika se očekuje napredno znanje engleskog jezika. Studij je prilagođen zaposlenim osobama.

„Studij se fokusira na razvoj toliko važnog kritičkog razmišljanja i omogućuje potpuno nov pogled na prilike i izazove u poslovnom okruženju“, rekao je Damir Vrsajković (generacija 2015. godine).

Poslije završetka studija polaznici stječu međunarodno priznatu američku diplomu koju izdaje RIT. Više informacija o prijavi i stipendijama moguće je dobiti telefonom + 385 (0)1 643 9100, e-poštom na ms@croatia.rit.edu ili putem stranice www.croatia.rit.edu