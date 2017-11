Hrvati se vraćaju tradiciji: Potražnja za zlatnim dukatima obara rekorde

FOTO: PRESS

Zlatni dukati ponovo su „tražena roba“ u Hrvatskoj – plemeniti zlatnici s likom Franje Josipa bez kojih u prvoj polovici stoljeća nije moglo proći niti jedno slavonsko vjenčanje ove godine obaraju rekorde potražnje.

U prvih osam mjeseci ove godine Auro Domus, najveća tvrtka specijalizirana za trgovinu plemenitim metalima u Hrvatskoj, zabilježila je intenzivan rast potražnje za dukatima – u odnosu na isto razdoblje prošle prošle godine prodaja velikih dukata porasla je za čak 300 posto, dok su i nešto prodavaniji mali dukati u snažnom rastu od oko 50 posto u odnosu na prošlu godinu. Štoviše, do 31. kolovoza ove godine prodano je znatno više zlatnih dukata nego u čitavoj 2016. godini, a iz Auro Domusa tu situaciju objašnjavaju činjenicom da se radi o jednom od najpristupačnijih proizvoda od investicijskog zlata, s dugom tradicijom i prepoznatljivošću kod hrvatskih građana.

- Činjenica je da se ove godine dogodio novi val potražnje za investicijskim zlatom, koji se ne pojavljuje samo kod građana s izrazito visokim primanjima ili viškom imovine, već i kod onih sa srednjim primanjima. Velik je broj situacija u kojima ljudi povlače štednju iz banaka zbog izrazito niskih kamatnih stopa, ali i poreza na kamate, pa taj kapital koji imaju pokušavaju oploditi, no uz čim veću sigurnost. Vjerujemo da je to kombinacija faktora koji privlači ljude dukatima – radi se o investicijskom zlatu koje spada u najsigurnije oblike imovine jer mu vrijednost raste u gospodarskim krizama, činjenica da se na investicijsko zlato ne plaća porez ni PDV te povijesno niske razine kamatnih stopa na štednju, posebice u usporedbi s cijenom zlata koja je ove godine porasla više od 10 posto, kazao je direktor poslovnica Auro Domusa Goran Skočilić, objasnivši da je jedan od čimbenika povećanog interesa za dukate i njihova cijena, od oko tisuću kuna za mali dukat te oko četiri tisuće kuna za veliki dukat.

Dodatni razlog sve većeg interesa građana za investicijsko zlato svakako je i veća dostupnost specijaliziranih poslovnica za prodaju zlatnih poluga, dukata i zlatnika. Auro Domus prošle godine otvorio je prve ekskluzivne trgovine investicijskim zlatom The bank of Gold u Zagrebu (Ilica 19) i Splitu (Mall of Split), a ove godine dvije nove trgovine otvorene su u Rijeci (Korzo 6) i Opatiji (Maršala Tita 126). Ove trgovine odlikuju se širokim asortimanom i educiranim djelatnicima, no investicijsko zlato može se kupiti u čitavoj mreži poslovnica Auro Domusa, na više od 150 lokacija u čitavoj Hrvatskoj. Zbog velikog interesa klijenata, tvrtka je otvorila i besplatni info-telefon za savjetovanje o investicijskom zlatu, na broju 0800 510 510, a dodatne informacije o kretanju cijene zlata može se pronaći i na stranicama investicijsko.aurodomus.hr.

Dukati su najpopularniji zlatni novčići u Hrvatskoj, ali i prostorima središnje i jugoistočne Europe, osobito onom dijelu koji su nekad bili pod upravom Austro-ugarske monarhije. Dukat Franjo Josip prvi put je uveden 1915. godine, a sve kasnije iteracije tiskaju se prema originalnom predlošku specifične mase, promjera i udjela zlata. Austrijska državna kovnica Münze Osterreich proizvodi ih u milijunskim nakladama godišnje, a u povijesti su se koristili kao vjenčani dar, ukras, investicija za budućnost, ali i kao moneta u međunarodnim plaćanjima.

Uz dukate, raste i potražnja za ostalim najpopularnijim artiklima – zlatnik Bečki filharmoničar od 1 unce, cijene oko 9.000 kuna, ima rast prodaje veći od 100 posto, zlatna poluga od 250 grama vrijedna oko 75 tisuća kuna za čak 150 posto, dok je značajno veća potražnja i za najvećim i najskupljim artikom, kilogramskim zlatnim polugama vrijednosti oko 300 tisuća kuna, kojih je u prvih 8 mjeseci ove godine prodano za 30 posto više nego u čitavoj protekloj godini.

- Interes za investicijskim zlatom u porastu je od njegova uvođenja u Hrvatsku 2013. godine, no ove godine zabilježili smo značajan porast broja transakcija malih i srednjih vrijednosti, do 10.000 kuna, odnosno 100.000 kuna, koji prati povećanje broja klijenata i ukupnih prihoda od investicijskog zlata, zaključio je Skočilić.