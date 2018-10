HR breakfast okuplja vodeće stručnjake iz Coca-Cole, Heinekena, Infobipa, Ikea-e, Philip Morrisa i brojnih drugih tvrtki

Foto: promo

U radno izazovnim vremenima današnjice koja je prepuna zadataka, koji kao da se multipliciraju umjesto da se smanjuju, a razina stresa je kontinuirano povećana, pozitivnost na radnom mjestu potiče i motivira pojedince kako bi oni s lakoćom obavljali svoje zadatke na najbolji mogući način. Trošak apsentizma označava pojavu izostanka radnika iz radnog procesa, a drugi je najveći trošak rada (odmah iza troška plaća). Uštede koje se mogu postići upravljanjem apsentizmom značajno smanjuju trošak rada čak do 15%. Damir Kovačević i Sandra Ćupurdija iz Instituta za upravljanje apsentizmom u sklopu HR breakfasta, kroz kratko predavanje, predstavit će alate za upravljanje izostancima kako učestali izostanci radnika iz radnih procesa ne bi imali poguban utjecaj na troškove rada kao i na ukupnu produktivnost poslovnog sustava.

Pozitivnost na radnom mjestu je u direktnoj korelaciji sa stopom apsentizma i produktivnošću jer pozitivna organizacijska kultura stavlja fokus na snagu pojedinca. Umjesto fokusa na neuspjehe iz prošlosti fokusira se na dobro u lošim projektima, ali dominantno na uspješne projekte kako bi se razvijao „growth mindset“ koji potiče strast prema suočavanju s izazovima i posvećenost timu i organizaciji. Perfekcionistička organizacijska kultura blokira razvoj pojedinca i umjesto novih ideja stvara osjećaj krivnje kod zaposlenika koji onemogućava pojedinaca u doprinosu organizaciji, a to je ono što je potrebno izbjeći jer ne koristi nikome. U sklopu panela Encouraging Workplace Positivity - pozitivnost vs. produktivnost vodeći HR stručnjaci: Sanja Jovanović - Coca Cola, Romina Ivančić – HEINEKEN, Luka Babić – Infobip, Mirta Pađen Lee – IKEA i Irena Bajan Varat – 3M predstavit će svoje najbolje prakse počevši od „participatory leadershipa“ preko korporativne kulture do važnosti integriranja različitih vještina zaposlenika u obavljanu zadataka umjesto fokusa na razvoj pojedinačnih.

Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender će u svom kratkom predavanju Health & Workplace nutrition – prehrana, stres i produktivnost predstaviti načine uz pomoć kojih možemo izbalansirati svakodnevnu prehranu i tako doskočiti tegobama koje nastaju kao posljedica stresa, te spoznati kako pravilna prehrana može pozitivno utjecati na produktivnost pojedinca.

U završnom panelu Managing the Millennials - upravljanje različitim generacijama zaposlenika će Smiljana Štrbac - KPMG , Marin Mlinarić – Philip Morris, Tanja Bulbuk Jergović – Infinum, Nathalie Lerotić Pavlik - Leadership Coach i Ana Spasojević - Nanobit predstaviti svoja iskustva i najbolje prakse u upravljanju milenijcima kao i organizacijskoj kulturi koja omogućava produktivan timski rad različitih generacija zaposlenika, ali i ukazati na izazove organizacija u kojima rade dominantno milenijci.

Program i panelisti:

8.30 – 9.00 Registracija sudionika

9.00 – 9.15 Pozdrav organizatora, najava programa HR breakfasta

9.15 – 9.45 Apsentizam – „Quick win“ alati za upravljanje izostancima Damir Kovačević MBA i Sandra Ćupurdija MBA – Institut za upravljanje apsentizmom

9.45 – 10.15 Health & workplace nutrition – prehrana, stres i produktivnost doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender – Vitaminoteka d.o.o

10.15 – 10.45 Speed dating – world cafe

10.45 – 11.15 Healthy Breakfast

11.15 – 12.00 Panel diskusija ‘Encouraging Workplace Positivity - pozitivnost vs produktivnost – best HR practices’ (moderatorica: Iva Belé)

Panelisti:

Romina Ivančić, direktorica Sektora za ljudske resurse i članica menadžment tima tvrtke Heineken Hrvatska

Sanja Jovanović, direktorica odjela za ljudske potencijale za Coca-Colu HBC Hrvatska i Coca-Colu HBC B-H Sarajevo

Luka Babić, voditelj globalnog odjela ljudskih resursa u Infobipu

Mirta Pađen Lee, direktorica odjela za ljudske resurse u IKEA-i

Irena Bajan Varat, HR Supervisor u tvrtki 3M

12.00 – 12.45 Panel diskusija ‘Managing the Millennials – upravljanje novim generacijama’ (moderatorica: doc.dr.sc. Marinela Dropulić Ružić)

Panelisti:

Marin Mlinarić, direktor odjela ljudskih potencijala i organizacijske

kulture za Hrvatsku i Sloveniju u Philip Morrisu

Tanja Bulbuk Jergović, voditeljica odjela ljudskih resursa u tvrtki Infinum

Nathalie Lerotić Pavlik, Leadership Coach, organizacijski psiholog i konzultant za ljudske potencijale

Ana Spasojević, voditeljica Odjela ljudskih resursa u Nanobitu

Smiljana Štrbac, menadžerica za ljudske resurse u revizorskoj tvrtki KPMG

Osim prisustva panelista i moderatora, interes za HR breakfastom je iznimno velik tako da će događaj uveličati i brojni HR stručnjaci iz najvećih hrvatskih tvrtki. Stoga networkinga zasigurno neće nedostajati.

Više informacija o eventu te prijavu možete pronaći na službenoj web stranici