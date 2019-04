Glamurozna završna večer zadarskog gastronomskog spektakla s Oliverom Mlakarom

Foto: Promo

Što će u uvodu glamurozne Gastro večeri Tuna, Sushi & Wine Festivala pred oko tisuću i pol uzvanika, gostiju, sudionika i gledatelja reći čovjek koji je obilježio pola stoljeća nacionalnog televizijskog programa? Govorimo, naravno, o legendarnom Oliveru Mlakaru koji će biti voditelj programa završne svečanosti i vrhunca devetodnevnog gastronomskog spektakla.

- Ne znam (smijeh), još nisam odlučio. To će biti nešto spontano. Sve ovisi o reakciji publike i cijeloj situaciji. Čovjek se onda prilagodi toj situaciji pa kaže nešto iz srca - govori gospodin Mlakar. Najomiljeniji i najšarmantniji televizijski voditelj svih vremena i sada je u 84-godini života jednako odmjeren, precizan, elokventan i ljubazan čovjek. Zapravo, isti onakav kakav je bio na televizijskim ekranima kada je hrvatski i jugoslavenski televizijski prostor ispunio kvizovima ili kuharskim receptima, a to su tek djelići impozantne karijere duge 50 godina. No Mlakar, potvrđuje to i subotnji zadarski event, još uvijek ne miruje.

- Ne dam se. Sve je pod kontrolom, kako se to već kaže - dodaje. Nedavno je Mlakar dobio najstariju medijsku nagradu u Hrvata, Večernjakovu ružu za životno djelo.

- Dobivam puno komplimenata i čestitki sa svih strana, mada moram priznati kako me iznenadila. Nisu mi rekli o čemu je riječ, samo su me pozvali na svečanost i kazali kako imaju iznenađenje za mene. Stvarno je bilo veliko iznenađenje - kaže Mlakar napominjući kako mu je ova Večernjakova ruža za životno djelo, pored svih drugih koje je već dobio, nekako posebno draga.

- Istina. Inače je zanimljiva ta situacija s nagradama. Puno sam puta bio prvi u nagradama; tako sam bio prvi dobitnik nagrade Ivan Šibl za dostignuća u televizijskom stvaralaštvu, potom samo prvi dobio Večernjakovu ružu, a onda i prvu stoljetnu Ružu, a to je bilo za prošlo stoljeće - kroz smijeh kaže legendarni televizijski voditelj. Ima još:

- Evo sada sam dobio prvu Ružu za životno djelo. Sve sam prve nagrade pokupio i kompletirao, pa sada imam pravi ružičnjak.

Makar jedna od tih značajnih nagrada morala je doći zbog sjajnog kulinarskog televizijskog showa Male tajne velikih majstora kuhinje kojega je Mlakar radio sa chefom Stevom Karapandžom. Svakog četvrtka pune 24 godine najpopularniji voditeljsko-kuharski dvojac svih (televizijskih) vremena predstavljao je najrazličitije specijalitete najrazličitijih kuhinja.

- Nisam baš neki stručnjak za gastronomiju. Nisam bio spretan ili sposoban u kuhinji - tvrdi gospodin Mlakar, mada je uvijek izgledao gastronomski stručan na televizijskim ekranima.

- To je drugo. Dobro sam vodio emisiju, valjda je zato izgledalo drukčije. Recimo, nekada sam petkom ujutro išao na plac i nosio namirnice za ručak, a kako je emisija bila četvrtkom, domaćice su me redovito zaustavljale i pitale koliko sam u jelo stavio ovoga ili onoga. Izvlačio bih se govoreći kako se baš taj tren ne mogu točno sjetiti. Uglavnom, kako su emisije bile ranije snimane, ne bih znao kada je koja išla u program, a kamoli recept napamet. Bile su to simpatične situacije - prisjeća se Mlakar. Kako će na večerašnjoj subotnjoj zadarskoj Gastro večeri dominirati sushi, odnosno specijaliteti od tune i jadranske ribe, pitanje za omiljenog voditelja bilo je – voli li sushi ili japansku hranu?

- Probao sam u više navrata sushi, pa mogu reći da mi se sviđa. Iako to nije naša tradicionalna hrana, ona je uistinu zdrava i ukusna. Onaj tko voli ribu i plodove mora, taj mora voljeti sushi - raduje se Mlakar subotnjem druženju. U Zadru je, inače, bio prošle godine početkom svibnja na kinološkoj izložbi. Ne samo tada, jer gospodin Mlakar voli putovati, a izložbe pasa dobra su motivacija da se „protegnu noge“.

- Dobro je meni i njima, šnaucerima, pogotovo jer redovito pobjeđujemo. To nas vuče i gura, a na kraju krajeva, zgodno je kada čovjek ima nešto što ga veseli. Kada odeš u mirovinu dobro je imati nešto što te tjera, a ja sada živim nekakav drugi lijepi život sa svojim psićima - zaključio je Mlakar.

Ako još nije poznato kako će i kojim riječima voditelj Mlakar otvoriti Gastro večer u Zadru, poznat je cijeli program, glazbeni izvođači ili brojni partneri bez kojih bi zadarski festival sushija, tune i vina bio nezamisliv. Vječna Zorica Kondža i zvjezdana Zadranka Natali Dizdar pjevat će na Gastro večeri na kojoj će svi posjetitelji imati priliku na djelu, među ostalima, vidjeti chefa Georgiosa Zachariasa te Marija Bernatovića, slavnog chefa austrijsko-hrvatskih korijena koji je tijekom karijere više puta restoranima u kojima je radio zavrjeđivao Michelinove zvjezdice, a kuhao je i u restoranu Alaina Ducassea, jedinog chefa na svijetu čija tri restorana imaju tri Michelinove zvjezdice. Predstavit će se i senzacionalna suzumu mašina, ili takozvani sushi robot koji u 60 minuta može proizvesti nevjerojatnih 4.800 komada ukusnih nigiri kuglica od riže.

Tuna, Sushi & Wine Festival organizirali su Turistička zajednica Grada Zadra u suradnji s Gradom Zadrom, Veleposlanstvom Japana u Republici Hrvatskoj, Ministarstvom turizma, Hrvatskom turističkom zajednicom, Hrvatskom gospodarskom komorom, Zadarskom županijom, Turističkom zajednicom Zadarske županije i Klasterom marikultura – grupacija uzgajivača tune te ostalim partnerima u projektu.

