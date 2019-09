Foto: promo

12 rujna 2019., zahvaljujući gostoprimstvu PBZ (Intesa Sanpaolo), držana je Generalna Skupština Talijansko hrvatske gospodarske komore.

Osim mnogobrojnih članova , osobita čast bila je ugostiti Savjetnika Ministarstva vanjskih poslova Italije, Luca Trifonea, dopredsjednika hrvatskog Sabora Furia Radina, direktoricu Instituta ICE Lo Greco te Veleposlanika Italije, našeg počasnog predsjednika, Nj.E. Adriana Chiodija Cianafaranija.

Ambasador je u svojem govoru više puta naglasio izvrsne odnose dviju zemalja i ne samo u komercijalnoj razmjeni, koja se prošle godine vratila na rezultate prije krize od prije deset godina, već posebno direktne investicije iz Italije.

Taj rastući trend se nastavlja i u ovoj godini, a talijanski investitori izražavaju sve veći interes za Hrvatsku.

Ambasador je također naglasio važnost Komore te napredak u poslovanju od kada smo ušli u proces prepoznavanja i odobravanja od strane Ministarstva ekonosmkog razvoja Italije te još jednom podršku Ambasade s nadom da ćemo brzo i završiti proces te postati dio “Sistema Italia”.

Alessio Cioni, dopredsjednik Komore, nakon tople dobrodošlice predstavio je članovima upravo proces, tj. sve aktivnosti koje su do sada na tom putu odrađene te one koje nas još čekaju do službenog odobrenja, dok je generalna tajnica Andrea Perkov prezentirala sve odrađene aktivnosti od rle Skupštine te one koje su planirane u narednom periodu.

Iva Lesjak, predsjednica Vijeća revizora, članovima je prezentirala bilancu iz 2018. godine, jednoglasno usvojenu od strane članova, ali i prikazala trenutačnu financijsku situaciju Komore, koja u odnosu na isti period prošle godine bilježi rast od 208 %.

Međutim, ono što nas najviše veseli i motivira za daljnje napore jest sinergija i atmosfera među članovima. Tijekom domjenka nakon Skupštine, sudionici su svjedočili upravo snazi talijanskog poduzetništva i prijateljstva jednog tima koji zaista zajedno stvara uspjeh.