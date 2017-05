Gebrüder Weiss: multimodalni prijevoz duž Svilenog puta

Foto: foto press

Ponovno oživljavanje nekadašnjeg Svilenog puta kao transportne rute između Kine i Europe: tvrtka Gebrüder Weiss slijedi tu strategiju već dugi niz godina, kako na kopnenim, tako i na zračnim i morskim putevima. Uz krilaticu Bridging Europe and Asia. Along the Silk Road naša međunarodna transportna i logistička tvrtka pruža informacije o svojoj cjelokupnoj ponudi usluga od Istanbula preko Teherana i Ašgabata do Šangaja. „Umrežavanje između Europe i Azije postaje sve važnije našim klijentima. Stoga izravno na licu mjesta ulažemo u srednjoazijska tržišta u vidu usluga i osoblja“, objašnjava Wolfgang Niessner, predsjednik uprave tvrtke Gebrüder Weiss.

„We follow the customer“

Gospodarski rast u Središnjoj Aziji u narednim bi godinama trebao profitirati prije svega od inicijative kineske infrastrukture ‚One Belt, One Road‘. Tako i za europske izvozničke tvrtke nastaju privlačna nova tržišta. Kako bi se učinkovito pristupilo tim regijama, tvrtka Gebrüder Weiss uz prijevoz tereta transkontinentalnim zračnim i morskim putovima pruža i intermodalna rješenja za Kinu, kao i veze za prijevoz zbirnog tereta u Kavkaz i Iran. S vlastitim podružnicama u Gruziji, Rusiji, Turskoj, Kazahstanu i Kini na licu mjesta osiguravamo jedinstvene visoke standarde kvalitete. „Mi smo logistički partner i svojim klijentima stavljamo na raspolaganje strukture koje omogućuju besprijekorno funkcioniranje protoka robe u te regije“, nastavlja Wolfgang Niessner. Više informacija o usluzi tvrtke Gebrüder Weiss „Silk Road“ možete pronaći na ovoj adresi.