FOTO: Otvorena MAJSTOR KUHAR AKADEMIJA

Photo: BOJAN HARON MARKIČEVIĆ

Nakon dugog niza godina u svijetu gastronomije chef Branko najavljuje odlazak u aktivnu mirovinu gdje će se posvetiti većinom radu Humanitarne udruge Renato - Kuhari bez granica. Vrhunski tim stručnjaka predvođen direktoricom Sabinom Jalšić, chefom Dariom Lidom, nasljednikom Branka i Nenadom Bratkovićem magistrom nutricionizma vodit će akademiju u njenim programima.

Branko će i dalje aktivno sudjelovati u svakom segmentu Akademije kao predavač u master class radionicama no mladi ljudi koji su od početka s Brankom preuzeti će provođenje ciljeva Akademije na svoja leđa.

Na jučerašnjem otvorenju koje je uveličalo oko 150 prijatelja, kolega kuhara, poslovnih suradnika i predstavnika medija u prostoru od 300m2 opremljenom najmodernijom tehnologijom bit će i omogućeno dijeljenje podataka i moderno online učenje. Polaznici Akademije će po završenom seminaru dobiti certifikat MAJSTOR KUHAR Akademija. MAJSTOR KUHAR AKADEMIJA na tržište nastupa s misijom da osnaži tržište rada kvalificiranom radnom snagom, smanji deficit edukacijama i poveća kompetentnost na tržištu, prva je akademija na tržištu RH koja pruža stručna usavršavanja u domeni gastronomije.

Prostor u kojemu funkcionira edukativni prostor Akademije opremljen je najnovijom opremom za interaktivno provođenje edukacija u sferama općeg kulinarstva, nutricionizma, pristupa i otvaranju kulinarstvu osobama s invaliditetom, raznim gastro bolestima, održavanju master classova. Najavljena je također suradnja s osobama iz svijeta gastronomije i enologije te za su u ovom trenutku potvrđena imena kao što su David Skoko, Hrvoje Zirojević, Stefan „“Stevo“Karapandža te Ljubicom Komlenić.

Najavljen je nastavak suradnje s Culinary Arts Institute UVU ( Utah, Salt Lake City - US ), WACS ( World Association of Chefs Societies ) te su u tijeku pregovori s CIA ( Culinary Institute of America ) te Cordon Bleu. Cilj Akademije je također razviti Erazmus program s navedenim svjetskim institucijama. Osim edukacija, Akademija će pružati usluge savjetovanja za tvrtke koje se bave raznim djelatnostima u domeni gastronomije, organizacijom gastro manifestacija i drugim poslovima usko vezanima za gastronomiju.