Evo što se, ustvari, krije iza koncepta lijenosti

FOTO: PRESS

Što točno znači biti agilan u upravljanju projektima? Zašto je u poslu svakog menadžera ključno znati kako reagirati na promjene? Kako raditi pametno, a ne puno? Ovim se pitanjima bavi Peter Taylor, predavač iz Velike Britanije, stručnjak na području projektnog menadžmenta i autor nekih od najprodavanijih knjiga o toj tematici. Od 2010. godine, kada je objavio svoju prvu knjigu iz područja upravljanja projektima, "The Lazy Project Manager", Peter Taylor održao je predavanja u 25 zemalja, educirajući vise od 40.000 ljudi. Ove jeseni stiže u Zagreb, na 12. PMI Forum, vodeću regionalnu konferenciju iz područja projektnog menadžmenta koja se održava od 12. do 14. studenoga. Premda je u branši postao poznat nakon što je uveo koncept "lijenosti" u projektnom menadžmentu, Taylor kaže da pod tim, naravno, nije mislio da projektni menadžeri ne trebaju ništa raditi.

"Ne mislim da bismo trebali sjediti uokolo, piti kavu, čitati novine ili neobavezno čavrljati s kolegama dok sati prolaze, a zadaci se ne izvršavaju. To bi, očito, bilo glupo te bi nam sasvim sigurno i završilo karijeru. Lijeno ne znači glupo", kaže Taylor.

Pod terminom "lijenost", pojašnjava, podrazumijeva zapravo efektivno korištenje energije. "Ono na što sam tim pojmom ciljao je fokusirani pristup projektnom menadžmentu, to jest ulaganje energije kada je i ondje gdje je ona važna i potrebna umjesto jurcanja uokolo i uključuje u nevažne aktivnosti koje drugi mogu odraditi bolje nego vi", kaže Taylor te dodaje da je jednostavno potrebno raditi pametnije, ne više.

Od knjige "The Lazy Project Manager" napisao je još jedanaest naslova. Svoja znanja i ideje, osim na predavanjima po brojnim zemljama, dijeli i putem podcasta i bloga. Na putovanjima se susretao s brojnim kolegama iz različitih zemalja te kao najčešću zabludu koju je od njih mogao čuti navodi ideju da je posao voditelja projekata moguće raditi a da se nema posla s ljudima.

"To se ne može, stvarno se ne može. Iako zagovaram korištenje novih društvenih alata koji olakšavaju komunikaciju, na kraju dana u projektima su najvažniji ljudi te se poslu treba pristupati tako da ih se ne gleda samo kao resurs", ističe.

Dobar projektni menadžer, kaže Taylor, mora biti odličan komunikator, a usto mora imati strast i želju za učenjem. Trendovi i pristup bitno su se promijenili otkad se on počeo baviti tim poslom, ali možda je najvažniji izazov s kojim je njegova generacija svojedobno bila suočena bio da se projektni menadžment uopće prizna kao vještina koja je cijenjena i važna unutar organizacije.

"Dio sam generacije slučajnih projektnih menadžera koji su posao morali učiti usput i koji su bili otuđeni od ostatka organizacije jer nitko nije, zapravo, znao što točno radimo. Osim toga, od trendova koji su se u tom razdoblju dogodili, mislim da je važan bio pomak od centraliziranog i kontroliranog upravljanja prema decentraliziranim i kolaborativnim metodama", kaže Taylor.

Sudionicima PMI Foruma, kojih se u zagrebačkom Plaza Event centru očekuje oko 500, Taylor će održati predavanje na temu "Only the business agile will survive", za koje kaže da se temelji na njegovoj posljednjoj knjizi, "How not to get fired at the C level" – Why missmanaging change is the biggest risk of all", te radionicu pod nazivom "Working with sponsor effectively". Forum organizira udruga PMI Croatia, hrvatski ogranak najveće svjetske strukovne organizacije na području projektnog menadžmenta, Project Management Institutea, koji ima 470.000 članova iz cijelog svijeta. Konferencija počinje 12. studenog s ovogodišnjom temom "Skok naprijed, agilno i kreativno" , a sve informacije o predavanjima, radionicama i akreditacijama mogu se pronaći ovdje. Na konferenciji se svake godine dodjeljuje i nagrada za projekt godine. U obzir za ovogodišnju nagradu dolaze projekti završeni u 2017., rok za prijavu najboljih među njima je u tijeku, a sve detalje o uvjetima natječaja i prijavi može se pronaći na linku.